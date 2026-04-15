Theo Rose, imagine emoționantă cu fratele său și fiul ei, Sasha

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Theo Rose le-a arătat fanilor un moment din viața ei de familie, publicând pe rețelele sociale un clip în care apar mama sa, fratele ei și fiul artistei, Sasha. Cântăreața a ales să petreacă ziua alături de cei dragi, însă din imagini lipsește soțul ei, Anghel Damian.

În imaginile postate de artistă, micuțul Sasha apare pe umerii unchiului său. Copilul stă cu capul lipit de cel al bărbatului, semn că se simte în largul lui și are o relație apropiată cu acesta.

De când a devenit mamă, Theo Rose a fost întrebată frecvent de urmăritori de ce nu arată public chipul fiului său. Artista a explicat într-un mesaj că decizia a fost luată împreună cu soțul ei, pentru a-i proteja intimitatea.

„Cred că voi vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum, ca orice părinte mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să-l vedeți și voi. Nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim afară, nu suntem absurzi, dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui. Să îl posteze oricine, să zică oricine orice despre el, nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție momentan pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta. Pe lângă asta, vrem să fie tratat ca un copil normal, să nu știe lumea că e copilul lui cutare”, a spus Theo Rose.

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. Cântăreața și regizorul s-au căsătorit în toamna anului 2024, în cadrul unui eveniment discret. Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Theo Rose, despre educația fiului ei, Sasha

Recent, Theo Rose a răspuns la mai multe întrebări din partea fanilor ei. O persoană a fost curioasă să afle în ce fel îl crește pe fiul ei și ce educație îi oferă. Cântăreața a dezvăluit că Sasha merge frecvent la bunicii săi la țară, acolo unde are parte de o mai mare libertate.

„Eu nu cred că Sasha ar trebui să aibă aceeași copilărie pe care am avut-o eu. Cred că e frumoasă copilăria lui așa cum e și cred că e norocos că totuși are ocazia să trăiască din magia vieții la sat. De la șase luni merge aproape în fiecare weekend la țară, la ai mei, și îi place foarte tare acolo, are prieteni, are grădină mare, cunoaște toate cotloanele grădinilor de prin împrejurimi, știe unde stau toți prietenii lui. E o libertate pe care îmi place că poate să o vadă cu ochii lui, că nu e tot timpul prins aici, între betoane”, a spus ea despre educația lui Sasha.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro