Alina Pușcaș, vacanță de vis alături de familie. Cum s-au distrat copiii vedetei

Alina Pușcaș profită din plin de zilele libere de după sărbătorile pascale și se bucură de o vacanță relaxantă alături de familie, în Grecia. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram mai multe imagini din escapada lor, surprinzând atmosfera liniștită, vremea perfectă și momentele petrecute împreună departe de agitația cotidiană.

Vedeta s-a relaxat pe plajă, unde a fost surprinsă citind o carte și bucurându-se de soarele blând al începutului de sezon. În același timp, copiii ei se distrează de minune, profitând din plin de vacanță și de timpul petrecut în familie, într-un decor de poveste, specific insulelor grecești.

Din imaginile postate pe rețelele sociale, se vede clar că întreaga familie trăiește o perioadă plină de liniște și voie bună, iar Alina Pușcaș a rezumat perfect atmosfera din vacanță într-un mesaj scurt, dar sugestiv: „Numai Good Vibes”, a scris ea pe Instagram.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au logodit în 2016, iar pe 12 octombrie 2019 s-au căsătorit civil, după cinci ani de relație. Au împreună trei copii, pe Alexandru, Melissa și Iris.

Alina Pușcaș a vorbit în mai multe rânduri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei, despre felul în care aleg să își crească cei trei copii și se declară o femeie împlinită pe plan personal și profesional.

Într-un interviu acordat recent, Alina Pușcaș a făcut unele dezvăluiri inedite despre viața de familie, vorbind despre modul în care se înțelege cu mama soțului ei.

„E OK, e OK. Suntem bine, suntem cordiale. Nici prea-prea, nici foarte-foarte. E mai bine așa, să își vadă fiecare de ale ei. Cu ajutorul e complicat pentru că ea nu e tocmai în floarea vârstei, să zic așa, are o vârstă înaintată. Îi respectăm timpul ei și ea pe al nostru. Și e mai bine așa. Avem ajutor și preferăm, cumva, să nu o împovărăm pe ea cu chestia asta, că are 80 și ceva de ani. Mai bine să vină în vizită, să-și vadă nepoții, să le ofere cadouri. Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune (râde): le aduce nepoților cadouri, dar și fructe pentru toată lumea”, a mărturisit prezentatoarea pentru VIVA!.

Ea a vorbit și despre cei trei copii și caracterele pe care le au aceștia, povestind că simte că fetița cea mică, Iris, este cea care îi seamănă cel mai mult.

„Cea mică, Iris, clar seamănă mai mult cu mine. Băiatul, care este cel mai mare, e un mix între mine și Mihai. Iar Melissa este o combinație între Mihai și soacra mea. Nu are nimic de la mine. Nici măcar din caracterul meu nu a luat. Deloc, deloc. Parcă nu am făcut-o eu, jur. Melissa este efectiv un mix între soț și soacră”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Citește și:

Pepe și soția lui, Yasmine, au devenit din nou părinți. Ce nume special a ales artistul pentru al patrulea copil al său

Foto: Arhiva ELLE

