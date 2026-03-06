Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: „Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă”

Andreea Bănică a împărtășit cu fanii săi pe Instagram câteva gânduri personale despre modul în care percepe viața la vârsta de 40 de ani.

Lecțiile învățate de Andreea Bănică

Postarea artistei a fost însoțită de mai multe imagini cu mesaje care reflectă lecțiile învățate de-a lungul anilor. Cunoscută pentru transparența ei, vedeta nu a ezitat să dezvăluie la ce obiceiuri a renunțat. Mesajul artistei vine ca o reflecție sinceră asupra maturizării și a schimbărilor de perspectivă care vin odată cu experiența de viață. Fanii au apreciat postarea, lăsând sute de comentarii de susținere și mesaje prin care recunosc că se regăsesc în aceste învățături.

„La 20 ani crezi că știi tot.

La 30 începi să înțelegi!

La 40 începi să trăiești altfel.

Sunt câteva lucruri pe care le-am învățat în timp.”, a scris Andreea Bănică în descrierea postării.

În imagini, artista a detaliat câteva principii pe care le aplică în viața sa de zi cu zi:

„Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă, Respectul reciproc, Liniștea mea valorează mai mult decât orice ceartă, Nu mai alerg după lucruri, aleg ce îmi face bine, Am învățat să spun NU fără vinovăție, Nu mai simt nevoia să demonstrez nimic nimănui, Poate cel mai important, am învățat să mă aleg pe mine”

De ce Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, însă a refuzat.

„Am fost ofertată pentru emisiunea ‘Vorbește lumea’ de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Cântăreața a ținut să sublinieze faptul că se concentrează pe cariera muzicală, iar concertele au fost mult mai importante pentru ea.

„Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a continuat ea.

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

Citește și:

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro