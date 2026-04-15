Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță romantică de cuplu, după întoarcerea prezentatorului din Thailanda: „Ne-am propus să plecăm singuri”

Adela Popescu și Radu Vâlcan se pregătesc pentru o escapadă în doi, fără copii, după o perioadă dedicată aproape exclusiv familiei. Cei doi își doresc câteva zile de relaxare doar pentru ei, înainte ca programul profesional să devină din nou aglomerat.

Adela Popescu, despre planurile cu Radu Vâlcan de vacanță

Actrița a lăsat să se înțeleagă că perioada următoare va fi una intensă din punct de vedere profesional. Toamna care vine se anunță plină de proiecte noi, însă vedeta preferă, deocamdată, să păstreze discreția și să ofere detalii la momentul potrivit. Până atunci, atenția ei rămâne îndreptată spre familie și spre momentele petrecute alături de copii, mai ales în preajma sărbătorilor.

Viața de zi cu zi a devenit mai ușoară pentru Adela Popescu, pe măsură ce cei trei băieți ai săi au mai crescut. Sărbătorile pascale din acest an au fost liniștite, petrecute în familie, într-un cadru familiar și relaxant. Ca în fiecare an, vedeta a ales să meargă la Șușani, locul unde se reunește întreaga familie. Preparatele tradiționale nu au lipsit de pe masă, acestea fiind pregătite, ca de obicei, de mama și mătușa sa.

Odată încheiate sărbătorile, Adela Popescu și Radu Vâlcan plănuiesc să aibă parte de o vacanță romantică în doi, fără copii, mai ales că prezentatorul a și lipsit câteva săptămâni pentru filmările la Insula Iubirii.

„După aceea ne-am propus să plecăm amândoi undeva, singuri. Și apoi urmează o toamnă bogată, cu mai multe proiecte”, a spus ea pentru revista Viva!

Deși au trecut deja 10 ani de la nunta lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan continuă să fie la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. Actrița nu are nicio îndoială când vine vorba de fidelitatea soțului său și a transmis un mesaj clar pentru admiratoarele acestuia.

Adela Popescu, despre fidelitatea soțului ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a trei băieți și se bucură de o relație apreciată de cei din jur. În august, vor sărbători 11 ani de la cununia civilă, iar legătura lor rămâne la fel de puternică.

Radu Vâlcan, în vârstă de 49 de ani, este prezentatorul show-ului „Insula Iubirii” și a debutat în modelling, colaborând și cu Cătălin Botezatu. Deși a rămas unul dintre cei mai atractivi bărbați din showbiz, inima lui aparține exclusiv soției. Despre fidelitatea lui, Adela Popescu spune că nu își face griji inutile.

„Cine îl cunoaște pe Radu înțelege că el e mai mult de un bărbat top model. El nu uzează de felul în care arată, chiar deloc. E un bărbat foarte fidel, foarte devotat familiei. E un tată care ar vorbi numai despre copii! Pe mine mă și amuză genul acesta de remarci pentru că știu că el nu uzează de ele deloc, aproape că nu-l interesează”, a declarat Adela Popescu pentru Click!.

