Ținute nefericite la Oscar 2026: ce au purtat vedetele pe covorul roșu?

Ca la fiecare covor roșu de la un mare eveniment al industriei de film, am avut parte de ținute nefericite la Oscar 2026. E acesta un lucru care contează? Deloc… în afara cazului în care vrei să știi părerea noastră despre ce nu funcționează la o ocazie specială. Pentru acest caz am conceput lista de mai jos, una care nu are legătură cu munca sau interesele persoanelor criticate, ci mai degrabă cu această convenție casual, acest joc fără victime și fără urmări.

Așadar, cine a purtat ținute nefericite la Oscar 2026 pe covorul roșu? Trebuie să încep cu o premiantă a acestei categorii, o persoană care nu se dă în lături niciodată de la a-și urma gustul personal… care, de altfel, o face ca în fiecare an să fie premiantă într-o altă categorie, cea a celor mai inspirate ținute de Halloween. Este vorba, desigur, despre Heidi Klum, a cărei rochie Chrome Hearts, un brand atât de hot în acest moment, nu e propriu-zisă greșită, dar care nu o avantajează în nici un fel.

Din aceeași serie poate face parte lejer și Sigourney Weaver, deși pentru ea greșelile vestimentare sunt mult mai rare. Veterana de la Hollywood a purtat o rochie beige brodată de la Valentino, care i-a dat aerul unei soacre la o nuntă la care nimeni nu e de acord cu mariajul pe care îl celebrează. În aceeași notă, Rei Ami în Rahul Mishra poate fi invitata excentrică care și-a propus să fie comentată de toată lumea la același eveniment. Și, ca să continuăm seria (de ce nu?), și Priyanka Chopra într-o rochie Dior ar putea fi persoana care a decis să poarte alb special ca să distrugă dispoziția miresei. Lăsând gluma la o parte, rochia Priyankăi nu este deloc urâtă, dar nu pare să o avantajeze defel.

Urâtă în schimb, sau mai bine zis tristă, e rochia galben stins Monique Lhuillier purtată de Molly Sims, care ar trebui deja să știe mai bine, la experiența ei, ce culoare o avantajează cu adevărat. Iar Regina Hall în Yara Shoemaker Couture ar fi putut alege, cu siguranță, o ținută mai puțin elaborată, pentru că respectiva construcție probabil ar fi trebuit să fie avangardistă, dar nu a reușit decât să pară aglomerată. În seria de ținute nefericite la Oscar 2026 merită menționată și Maya Rudolph în Chanel. Dar este una dintre cele mai amuzante femei din industrie; partenerul ei, Paul Thomas Anderson, tocmai ce a luat cele mai multe trofee cu proiectul lui, One Battle After Another, deci nu ar trebui să se supere. Nu poți avea chiar totul în viață, iar o rochie superbă nu e chiar un lucru atât de dramatic pe care să nu îl ai. Similar e cazul lui Kristen Wiig, în Elie Saab Couture. E atât de amuzantă, arată atât de bine mai tot timpul, încât nu mai contează o ținută mai puțin inspirată.

Același lucru se poate spune și despre Rita Wilson, în Jenny Packham. Nu a impresionat, dar are reușite mult mai impresionante la activ. În schimb, când vine vorba despre regizoarea Chloe Zhao (în Gabriela Hearst), și ea cu atât de multe reușite (Jessie Buckley și-a adjudecat trofeul pentru cea mai bună actriță jucând în filmul ei, Hamnet), nu aș paria neapărat că ansamblul pe care l-a purtat își merită neapărat locul în seria de ținute nefericite la Oscar 2026. Ba mai mult, aș spune că, cu anii, ne vom da seama că a fost un statement de-a dreptul iconic. Dar presupun că trebuie să așteptăm să vedem dacă va fi așa.

Desigur, acest lucru nu este valabil pentru Mckenna Grace într-o rochie roz Vera Wang ce amintește de cea a lui Gwyneth Paltrow de când aceasta a câștigat Oscarul, nici de Chase Infiniti, care merita mai mult de la casa Louis Vuitton pentru o ocazie atât de importantă în cariera ei, și nici pentru EJAE, în Dior, cu o rochie care ar fi putut fi purtată cu mai mare succes de, să zicem, Nicole Kidman. Odessa Rae, în Margiela Artisanal, a demonstrat și ea că nu oricine are atitudinea potrivită pentru a purta creațiile casei, în vreme ce Ariana Greenblatt în John Galliano vintage a arătat de-a dreptul răvășită.

În ceea ce le privește, în schimb, pe Laura Lufesi în Misci, Alicia Silverstone în Christian Siriano, Auli’i Cravalho în Antonio Marras și Léna Mahfouf în Georges Hobeika, nu se pot găsi scuze. Probabil că ele poartă cele mai nefericite ținute la Oscar 2026. Dar asta e OK, e vorba doar de haine, până la urmă.

Foto: Profimedia

