Kim Kardashian, pregătită să ajungă pe Broadway. Vedeta se implică într-un proiect cu semnificație specială

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kim Kardashian va fi unul dintre producătorii spectacolului de teatru „The Fear of 13”, în care joacă actorii Tessa Thompson și Adrien Brody, o producție care oferă o perspectivă sinceră asupra condamnării pe nedrept a lui Nick Yarris.

„În ultimul deceniu, reforma sistemului de justiție penală a devenit o misiune profund personală pentru mine”, a declarat vedeta din The Kardashians într-un videoclip distribuit pe Instagram Stories. „Am văzut cu ochii mei cum sistemul poate eșua și m-am dedicat luptei pentru cei care au fost reduși la tăcere”, a adăugat ea. Kim Kardashian a explicat că proiectul va spune „povestea puternică și adevărată” a lui Yarris, care a petrecut peste 20 de ani în așteptarea execuției pentru o crimă pe care nu a comis-o. „Teatrul are o putere unică de a ne emoționa. Când trăiești o astfel de poveste pe viu, ea rămâne cu tine. Te provoacă să vezi omul din spatele statisticilor”, a continuat ea. „Sper ca această producție să declanșeze o conversație reală despre adevăratul sens al justiției”, a mai spus vedeta de reality show.

Într-o declarație, Kardashian a precizat că „angajamentul” său față de reforma justiției penale „nu a fost niciodată doar despre politici, ci despre oameni”.

„Am învățat că, uneori, cea mai eficientă modalitate de a schimba mentalități este printr-o poveste puternică. The Fear of 13 este acea poveste. Este o privire dură și sinceră asupra condamnării pe nedrept a lui Nick Yarris și asupra eșecurilor sistemice care l-au ținut în închisoare timp de douăzeci de ani. Nu aș putea fi mai mândră să debutez ca producător pe Broadway cu un proiect de o asemenea importanță.”, a adăugat ea.

În 1982, Yarris, în vârstă de 65 de ani, a fost condamnat pentru crimă, viol și răpire în cazul lui Linda Mae Craig, care fusese răpită dintr-un centru comercial din Delaware, și a primit pedeapsa cu moartea.

Susținându-și nevinovăția, Yarris a cerut efectuarea testelor ADN asupra probelor de la locul crimei. Un progres decisiv a avut loc abia în 2003, când Dr. Edward Blake a realizat o ultimă serie de teste asupra mănușilor găsite în mașina victimei, asupra materialului prelevat de sub unghiile victimei și asupra spermatozoizilor rămași în lenjeria acesteia.

În acel an, s-a stabilit că Yarris nu era asociat cu niciun material biologic legat de această crimă, iar instanța i-a anulat condamnarea. Totuși, el avea încă în cazier o pedeapsă de 30 de ani, primită în 1985 în Florida pentru evadare din închisoare, astfel că a rămas în detenție.

În anul următor, statul i-a redus pedeapsa la 17 ani deja executați, iar Yarris a fost eliberat dintr-o închisoare din Pennsylvania.

În prezent, Yarris este activist, autor și unul dintre producătorii spectacolului „The Fear of 13”.

Între timp, Kim Kardashian se pregătește să devină avocată, la fel ca tatăl ei decedat, Robert Kardashian. Cofondatoarea Skims a promovat examenul „baby bar” din California în decembrie 2021, însă nu a reușit să promoveze examenul Baroului din California anul trecut.

Fosta participantă la Keeping Up with the Kardashians a contribuit la eliberarea mai multor persoane condamnate pe viață pentru infracțiuni legate de droguri, inclusiv Alice Marie Johnson.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro