Cum s-a schimbat relația dintre Andi Moisescu și copiii lui. Cum se înțelege cu cei doi băieți: „Aș pune degetul pe indepen­dență”

Deși au existat voci care s-au grăbit să vorbească despre o posibilă despărțire de PRO TV, Andi Moisescu rămâne la fel de activ și prezent în proiectele sale. Îl vedem în continuare în postura de jurat la „Românii au talent”, dar și în rolul de entertainer, animând unele dintre cele mai apreciate evenimente din oraș, inclusiv din spatele pupitrului de DJ.

Andi Moisescu, un tată mândru

Cu un stil relaxat, un umor fin și o capacitate rară de a rămâne conectat la noile generații, Andi Moisescu este unul dintre acei oameni de televiziune care nu au nevoie de introduceri.

Dincolo de carieră, viața personală a intrat într-o nouă etapă. Cei doi băieți ai săi, Luca și David, sunt aproape adulți, iar relația dintre ei s-a schimbat vizibil, odată cu trecerea timpului. Prezentatorul spune că încearcă să rămână ancorat în prezent și să se bucure de fiecare moment petrecut alături de ei.

„Ca să fiu sincer cu tine, sunt genul de om care încearcă să trăiască în prezent și din prezent, nu din trecut. Mi-e foarte drag și mă emoționez de fiecare dată când revăd poze sau filme cu copiii mei, mici, dar caut să mă bucur de ei, cât mai mult, în fiecare zi. Îmi place prezentul și mai ales îmi place să-l trăiesc din plin alături de ei. Să fiu lângă ei, cu toate provocările prezentului. Asta mă încarcă cel mai tare.”, spune el pentru okmagazine.ro.

Odată cu apropierea vârstei adulte, băieții lui Andi au devenit mai independenți, iar acest lucru se reflectă și în dinamica familiei. Deși timpul petrecut împreună s-a mai redus, satisfacția de a-i vedea evoluând este, pentru el, mult mai importantă.

„Dacă ar fi să pun degetul pe principala schimbare, aș pune degetul pe indepen­dență. I-am încurajat mereu, fiind băieți, să devină independenți. Iar acum am început să simt pe pielea mea, din ce în ce mult, rezultatele. Nu mă mai bucur atâtea ore de prezența lor, dar mă bucur pentru ei, să-i văd că evoluează și că devin pe zi ce trece tot mai stăpâni pe viața lor. E un exercițiu de responsabilitate care se învață greu, dar care e de mare folos în viață. Eu sper din tot sufletul că îi ajut și că le va folosi tot efortul pe care îl fac. Sau mai exact, pe care îl facem împreună.”, mai spune juratul de la Românii au talent.

Chiar și așa, timpul petrecut împreună nu lipsește. Pasiunile comune au devenit un punct de legătură important între ei, iar vacanțele sunt în continuare momente de familie.

„Din fericire, destul de multe. Și nu mă refer aici doar la vacanțe. Pe astea, spre bucuria mea, le petrecem încă împreună pe toate. Anii în care am investit în snowboarding și kite își spun cuvântul. Împărțim aceleași pasiuni și asta ajută enorm. Dar dincolo de vacanțe, zonele lor profesionale de interes se intersectează cu ale mele, chiar dacă nu sunt exact aceleași. Așa că avem ceva activități împreună.”

Ce se întâmplă cu Apropo TV, emisiunea lui Andi Moisescu

Potrivit informațiilor furnizate de cancan.ro, emisiunea „Apropo TV”, pe care publicul o urmărea din 2005 în fiecare săptămână duminica, de la ora 13:00, a fost scosă din grila PRO TV. Aceeași sursă mai transmite că în locul emisiunii „Apropo TV” va fi difuzat show-ul „Fața la joc”, găzduit de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Într-o postare pe Facebook, echipa emisiunii „Apropo TV” a transmis un mesaj oficial după ce s-a aflat că show-ul nu se mai regăsește în grila de programe PRO TV. Realizatorii au menționat că și-au dorit să facă o pauză timp de un sezon. De asemenea, decizia echipei show-ului a fost susținută și de către conducerea postului de televiziune.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză.
Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire.
Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit.
Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta.
Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut.
Și ne bucurăm să aflăm ‘pe surse’ că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, a transmis echipa emisiunii „Apropo TV.”

