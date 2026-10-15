Jennifer Aniston, acuzată de o regizoare că ar fi umilit-o pe platourile de filmare. Ce cadou i-ar fi trimis

Jennifer Aniston se află în centrul unei controverse, după ce regizoarea Penelope Spheeris a acuzat-o că ar fi încercat să o umilească în timpul filmărilor pentru producția "Five", din 2011.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Aniston, acuzată de o regizoare că ar fi umilit-o pe platourile de filmare. Ce cadou i-ar fi trimis

Regizoarea Penelope Spheeris, în vârstă de 80 de ani, a făcut o serie de acuzații la adresa lui Jennifer Aniston, susținând că actrița i-ar fi trimis un cadou nepotrivit, cu intenția de a o umili în fața echipei de filmare. Incidentul ar fi avut loc în 2011, în timpul realizării producției Five, difuzată de postul Lifetime.

Într-un interviu acordat podcastului The Moynihan Report, regizoarea filmului Wayne’s World a povestit că, la finalul unei zile de filmare, un asistent de regie i-a cerut să se așeze, în timp ce membrii echipei s-au adunat în jurul ei. La scurt timp, un producător i-a înmânat o cutie de cadou.

„A venit cu o cutie de cadou, iar eu am zis: ‘Ce drăguț, ce gest frumos’. O deschid și înăuntru era un nenorocit de vibrator. În fața întregii echipe, eu trebuia să deschid o cutie în care se afla un vibrator. Mulțumesc frumos”, a declarat Penelope Spheeris.

Regizoarea a susținut că obiectul era decorat cu pietre strălucitoare și că gestul ar fi avut scopul de a o pune într-o situație stânjenitoare.

„A fost un vibrator oferit cu intenții răutăcioase, pentru a mă umili în fața întregii echipe”, a afirmat aceasta.

Deși Jennifer Aniston nu i-a oferit personal cadoul, Spheeris este convinsă că actrița s-ar fi aflat în spatele incidentului.

De ce o suspectează Penelope Spheeris pe Jennifer Aniston

Cele două au lucrat împreună la Five, o antologie de scurtmetraje despre cancerul de sân, pentru care au regizat segmente diferite. Din echipa de regizoare au mai făcut parte Demi Moore, Alicia Keys și Patty Jenkins. Ulterior, toate cele cinci au fost nominalizate la Directors Guild Awards, la categoria dedicată regiei unui film de televiziune.

Potrivit lui Penelope Spheeris, suspiciunile sale au apărut în timpul ceremoniei de premiere, când a observat-o pe Jennifer Aniston ținând în mână o cutie asemănătoare celei în care primise obiectul controversat.

„A venit în locul în care mă aflam și am întrebat-o: ‘Ce ai acolo, încă un vibrator?’. Iar ea mi-a răspuns: ‘Nu, este un cadou pentru Marta Kauffman'”, a povestit regizoarea, făcând referire la una dintre creatoarele serialului Friends.

Spheeris a insistat că ambalajul era identic cu cel primit anterior.

„Dar era aceeași cutie. Era exact același ambalaj de cadou. Așadar, acestea sunt cutiile de cadou ale lui Jennifer Aniston.”

Regizoarea a recunoscut că declarațiile sale ar putea avea consecințe juridice, însă a spus că nu este preocupată de acest lucru.

„Probabil că o să fiu dată în judecată pentru asta, dar asta e.”

Ce spune Jennifer Aniston despre acuzațiile regizoarei

Acuzațiile formulate de Penelope Spheeris nu au fost confirmate. O sursă apropiată situației a declarat pentru Daily Mail că Jennifer Aniston „nu își amintește să fi oferit vreodată un asemenea cadou”. Aceeași sursă a pus la îndoială versiunea regizoarei, întrebându-se de ce actrița nu ar fi atașat și o felicitare, dacă ar fi fost într-adevăr persoana care a trimis obiectul respectiv.

Penelope Spheeris este cunoscută pentru activitatea sa în cinematografie, în special pentru comedia Wayne’s World, lansată în 1992, cu Mike Myers și Dana Carvey în rolurile principale.

De-a lungul carierei, aceasta a regizat și documentarele din seria The Decline of Western Civilization, dedicate scenei muzicale underground din Los Angeles, precum și filmele Dudes și The Beverly Hillbillies.

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foto: Getty Images

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