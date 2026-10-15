Actrița Kaley Cuoco a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fetița ei. Ce nume special a ales

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Actrița Kaley Cuoco și logodnicul ei, Tom Pelphrey, au devenit părinți pentru a doua oară. Vedeta din serialul The Big Bang Theory a adus pe lume luni o fetiță, pe nume Philomena Carmine Bobby, la trei ani după nașterea primei sale fiice, Matilda.

„Nu există cuvinte care să descrie ceea ce simțim acum, pentru a doua oară. Ce binecuvântare! Suntem atât de recunoscători pentru drumul nebunesc, plin de suișuri și coborâșuri, care ne-a adus-o în viață pe micuța noastră Philo! Familia noastră este acum completă. E timpul să o aducem acasă pe surioara Matildei!”, a scris miercuri Kaley Cuoco, în vârstă de 40 de ani, pe Instagram, alături de mai multe fotografii în care apare împreună cu partenerul său și cu nou-născuta.

Kaley Cuoco i-a transmis și un mesaj emoționant logodnicului său, mărturisind că viața acestuia „s-a schimbat complet din momentul în care ne-am cunoscut, iar darurile continuă să apară”.

„Te voi iubi pentru totdeauna, tătic de fete”, și-a încheiat actrița postarea.

Vedeta și-a anunțat a doua sarcină în luna iunie, printr-o postare pe Instagram, dezvăluind tot atunci că urma să aibă încă o fetiță.

„Familia noastră va fi completă. Ce vis devenit realitate! Această a doua experiență a fost puțin mai complicată din multe puncte de vedere, dar suntem incredibil de recunoscători pentru acest moment! Vine pe lume o surioară!”, a scris Kaley Cuoco la momentul respectiv.

Actrița din The Flight Attendant și-a încheiat mesajul spunând că partenerul ei va fi „tătic de fete pentru tot restul vieții”.

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey, în vârstă de 44 de ani, formează un cuplu din 2022. Cei doi, care sunt reprezentați de aceeași echipă de management, au început o relație la scurt timp după divorțul actriței de cel de-al doilea soț, Karl Cook. Înainte de căsătoria cu sportivul ecvestru Karl Cook, care a avut loc în 2018, Kaley Cuoco a fost căsătorită cu jucătorul de tenis Ryan Sweeting, între 2013 și 2016.

La cinci luni după ce și-au făcut publică relația, Kaley Cuoco și Tom Pelphrey, cunoscut pentru rolul său din serialul Ozark, au anunțat că așteaptă primul lor copil. Fiica lor, Matilda, s-a născut în martie 2023, iar actrița și-a exprimat atunci bucuria printr-un mesaj emoționant.

„Suntem copleșiți de fericire și recunoștință pentru acest mic miracol. […] @tommypelphrey, nu credeam că aș putea să mă îndrăgostesc și mai mult de tine, dar s-a întâmplat.”

Un an mai târziu, Tom Pelphrey a cerut-o în căsătorie pe Kaley Cuoco, deși actrița declarase anterior că nu intenționează să se mai căsătorească vreodată, după cele două divorțuri.

„Un weekend extraordinar”, a scris vedeta în august 2024, când le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram inelul de logodnă.

Ulterior, într-un interviu acordat revistei People, Kaley Cuoco a sugerat că ea și Tom Pelphrey ar putea avea încă un copil înainte de a organiza nunta. Actrița, cunoscută și pentru rolul din filmul Meet Cute, a recunoscut că nu începuse încă pregătirile pentru căsătorie și a glumit pe seama ordinii în care ea și partenerul său au ales să facă lucrurile.

„Poate că va veni mai întâi încă un copil. Vom face totul într-o ordine complet diferită de cea obișnuită. Acesta este planul nostru”, a spus ea.

foto: Getty Images

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