Actrița Kaley Cuoco a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fetița ei. Ce nume special a ales

Kaley Cuoco trăiește momente speciale alături de logodnicul ei, Tom Pelphrey, după ce familia lor s-a mărit cu încă un membru.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Actrița Kaley Cuoco a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fetița ei. Ce nume special a ales

Actrița Kaley Cuoco și logodnicul ei, Tom Pelphrey, au devenit părinți pentru a doua oară. Vedeta din serialul The Big Bang Theory a adus pe lume luni o fetiță, pe nume Philomena Carmine Bobby, la trei ani după nașterea primei sale fiice, Matilda.

„Nu există cuvinte care să descrie ceea ce simțim acum, pentru a doua oară. Ce binecuvântare! Suntem atât de recunoscători pentru drumul nebunesc, plin de suișuri și coborâșuri, care ne-a adus-o în viață pe micuța noastră Philo! Familia noastră este acum completă. E timpul să o aducem acasă pe surioara Matildei!”, a scris miercuri Kaley Cuoco, în vârstă de 40 de ani, pe Instagram, alături de mai multe fotografii în care apare împreună cu partenerul său și cu nou-născuta.

Kaley Cuoco i-a transmis și un mesaj emoționant logodnicului său, mărturisind că viața acestuia „s-a schimbat complet din momentul în care ne-am cunoscut, iar darurile continuă să apară”.

„Te voi iubi pentru totdeauna, tătic de fete”, și-a încheiat actrița postarea.

Vedeta și-a anunțat a doua sarcină în luna iunie, printr-o postare pe Instagram, dezvăluind tot atunci că urma să aibă încă o fetiță.

„Familia noastră va fi completă. Ce vis devenit realitate! Această a doua experiență a fost puțin mai complicată din multe puncte de vedere, dar suntem incredibil de recunoscători pentru acest moment! Vine pe lume o surioară!”, a scris Kaley Cuoco la momentul respectiv.

Actrița din The Flight Attendant și-a încheiat mesajul spunând că partenerul ei va fi „tătic de fete pentru tot restul vieții”.

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey, în vârstă de 44 de ani, formează un cuplu din 2022. Cei doi, care sunt reprezentați de aceeași echipă de management, au început o relație la scurt timp după divorțul actriței de cel de-al doilea soț, Karl Cook. Înainte de căsătoria cu sportivul ecvestru Karl Cook, care a avut loc în 2018, Kaley Cuoco a fost căsătorită cu jucătorul de tenis Ryan Sweeting, între 2013 și 2016.

La cinci luni după ce și-au făcut publică relația, Kaley Cuoco și Tom Pelphrey, cunoscut pentru rolul său din serialul Ozark, au anunțat că așteaptă primul lor copil. Fiica lor, Matilda, s-a născut în martie 2023, iar actrița și-a exprimat atunci bucuria printr-un mesaj emoționant.

„Suntem copleșiți de fericire și recunoștință pentru acest mic miracol. […] @tommypelphrey, nu credeam că aș putea să mă îndrăgostesc și mai mult de tine, dar s-a întâmplat.”

Un an mai târziu, Tom Pelphrey a cerut-o în căsătorie pe Kaley Cuoco, deși actrița declarase anterior că nu intenționează să se mai căsătorească vreodată, după cele două divorțuri.

„Un weekend extraordinar”, a scris vedeta în august 2024, când le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram inelul de logodnă.

Ulterior, într-un interviu acordat revistei People, Kaley Cuoco a sugerat că ea și Tom Pelphrey ar putea avea încă un copil înainte de a organiza nunta. Actrița, cunoscută și pentru rolul din filmul Meet Cute, a recunoscut că nu începuse încă pregătirile pentru căsătorie și a glumit pe seama ordinii în care ea și partenerul său au ales să facă lucrurile.

„Poate că va veni mai întâi încă un copil. Vom face totul într-o ordine complet diferită de cea obișnuită. Acesta este planul nostru”, a spus ea.

Citește și:
Regina Letizia a Spaniei, pusă într-o situație stânjenitoare la Palatul Regal. Gestul neașteptat al unui ambasador

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, lună de miere de vis. Ce destinație au ales
People
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, lună de miere de vis. Ce destinație au ales
Anca Țurcașiu, cadou special de la partenerul ei, Călin Șerban. Ce a primit artista: "Nu-mi vine să cred"
People
Anca Țurcașiu, cadou special de la partenerul ei, Călin Șerban. Ce a primit artista: "Nu-mi vine să cred"
Care este acum relația dintre Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak. Confesiunea artistei: "Suntem doi oameni care își doresc același lucru..."
People
Care este acum relația dintre Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak. Confesiunea artistei: "Suntem doi oameni care își doresc același lucru..."
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în culmea fericirii! Ce se întâmplă în viața celor doi: "S-a îndeplinit visul nostru"
People
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în culmea fericirii! Ce se întâmplă în viața celor doi: "S-a îndeplinit visul nostru"
Corina Caragea, probleme în vacanța din Hawaii din cauza alertei de uragan. Ce a povestit prezentatoarea: "În timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii..."
People
Corina Caragea, probleme în vacanța din Hawaii din cauza alertei de uragan. Ce a povestit prezentatoarea: "În timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii..."
Actrița Hilary Swank, în vârstă de 52 de ani, este însărcinată cu al treilea copil. Cum a anunțat marea veste
People
Actrița Hilary Swank, în vârstă de 52 de ani, este însărcinată cu al treilea copil. Cum a anunțat marea veste
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă
Imagini de la bonfire! Ce s-a întâmplat în seara când Armina și Marcel au plecat de pe Insulă
Gabriela Cristea, enervată de soț! Cum a reușit să o supere Tavi Clonda la prima oră a dimineții
Gabriela Cristea, enervată de soț! Cum a reușit să o supere Tavi Clonda la prima oră a dimineții
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial! Cum au reușit cei doi să ajungă la un acord
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial! Cum au reușit cei doi să ajungă la un acord
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Gina Chirilă, imagini adorabile cu fiica ei. Vedeta și Katia au apărut în ținute asortate: "Unul dintre cele mai emoționante momente"
Gina Chirilă, imagini adorabile cu fiica ei. Vedeta și Katia au apărut în ținute asortate: "Unul dintre cele mai emoționante momente"
People

Gina Chirilă a publicat pe rețelele de socializare imagini cu un moment emoționant pe care l-a trăit împreună cu fiica ei, Katia.

+ Mai multe
Joe Manganiello, dezvăluiri surprinzătoare despre un fost partener al Sofíei Vergara: "A aruncat un blestem voodoo"
Joe Manganiello, dezvăluiri surprinzătoare despre un fost partener al Sofíei Vergara: "A aruncat un blestem voodoo"
People

Joe Manganiello a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare în cartea sa de memorii, "Bloodlines", în care povestește cum a ajuns să creadă că unul dintre foștii parteneri ai Sofíei Vergara i-ar fi făcut farmece.

+ Mai multe
Sandra Mutu, confesiuni despre relația cu soțul ei. Cum a decurs prima întânire cu Adrian Mutu: "Șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că..."
Sandra Mutu, confesiuni despre relația cu soțul ei. Cum a decurs prima întânire cu Adrian Mutu: "Șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că..."
People

Într-un interviu acordat recent, Sandra Mutu a vorbit despre prima întâlnire cu Adrian Mutu, cel care acum îi este soț.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC