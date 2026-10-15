Anca Țurcașiu, cadou special de la partenerul ei, Călin Șerban. Ce a primit artista: „Nu-mi vine să cred”

Anca Țurcașiu a dezvăluit că a fost luată prin surprindere de către partenerul ei, Călin Șerban, care i-a oferit un cadou încărcat de emoție.

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  de  ELLE.ro
Anca Țurcașiu
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Anca Țurcașiu le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că partenerul ei, Călin Șerban, i-a oferit un cadou emoționant, la care nu se aștepta.

Cadoul primit de Anca Țurcașiu de la Călin Șerban

Anca Țurcașiu a dezvăluit că partenerul ei, Călin Șerban, i-a făcut un cadou muzical cu totul special, fiind vorba despre primul ei album din anul 1986. Iubitul artistei a reușit să facă rost de acest disc și să o impresioneze. 

„Acesta este albumul meu din 1986. Wow! 40 de ani au trecut și iubitul meu a făcut rost de el și mi-a pus muzica la pickup să ascult. Sunt atât de emoționată și fericită, nici nu-mi vine să cred. Am uitat complet, parcă a trecut o viață de om, 40 de ani. Am împărțit cu Cătălin Crișan acest LP de la Electrecord și wow, mi se pare ceva formidabil. Voi îl aveți acasă?”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, declarații despre relație

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste alături de Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România. Partenerul artistei a mai fost căsătorit și are trei fiice.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au vorbit acum ceva timp la TV despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o legătură foarte strânsă, iar cei doi locuiesc împreună, fie la Brașov, de unde este partenerul artistei, fie în București.

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prietenie… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin așa ceva vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a precizat Anca Țurcașiu.

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Foto: Instagram

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