Valerie Lungu și Alex Gîlcă, lună de miere de vis. Ce destinație au ales

Valerie Lungu și Alex Gîlcă se bucură de o lună de miere plină de călătorii, la scurt timp după ce s-au căsătorit în secret.

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  de  ELLE.ro
Valerie Lungu și Alex la New York
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă se bucură de primele săptămâni în calitate de soț și soție. După ce și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate discret, cei doi au plecat într-o lună de miere care include mai multe destinații. Recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că au părăsit Europa și au ajuns în Statele Unite ale Americii.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, lună de miere în SUA

La scurt timp după nuntă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ales Londra drept una dintre opririle călătoriei lor. Vacanța nu s-a încheiat însă în capitala Marii Britanii, deoarece proaspeții căsătoriți au decis să își continue aventura peste Ocean. Cei doi se află acum la New York, unde profită de timpul petrecut împreună și descoperă orașul. Valerie Lungu a împărtășit pe rețelele sociale imagini din vacanță, în care apare alături de soțul ei, în ipostaze romantice.

„Bună, New York!”, a scris Valerie Lungu, pe TikTok.

@valerie.lungu

Hello NY

♬ original sound – film enthusiast

Postarea a atras și atenția mamei sale, cântăreața Victoria Lungu, care le-a transmis un mesaj afectuos celor doi îndrăgostiți.

„Scumpii mei copii, vacanță frumoasă!”, a transmis Victoria Lungu.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dezvăluit primele imagini de la cununia civilă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cuplu care poate fi urmărit în prezent la Antena 1 în emisiunea Asia Express, au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit în secret pe 23 septembrie.

Cei doi s-au logodit în luna iunie a acestui an, creatoarea de conținut dezvăluind atunci primele imagini cu momentul cererii, dar și cu inelul de logodnă primit de la iubitul ei, Alex Gîlcă.

Cererea în căsătorie a avut loc în Toscana, într-un cadru de poveste, pe un câmp, unde atmosfera romantică a fost completată de muzică live.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit miercuri, 23 septembrie 2026, și au ales să trăiască momentul departe de ochii tuturor, exact așa cum dezvăluiseră anterior că își doresc.

La o săptămână de la eveniment, cei doi au dezvăluit mai multe imagini de la eveniment, dezvăluind ținutele pe care le-au purtat, dar și detalii despre decorul spectaculos al locului unde a avut loc petrecerea. Valerie Lungu a optat pentru un compleu alb din două piese, cu sacou și fustă lungă, semnat de brand-ul Labarin Studio, al cărui preț este de aproximativ 12.000 de euro, și o pălărie extravagantă, iar partenerul ei a ales un costum negru, elegant, de la brand-ul Florentino Delure.

Cei doi au sărbătorit la restaurantul unui hotel de lux, unde totul a fost decorat cu mult bun gust și eleganță, predominând imprimeurile florale și lumânările lungi așezate în sfeșnice aurii.

Povestea de iubire dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă a fost marcată de despărțiri și împăcări. În 2024, s-au separat, iar la finalul anului au mai acordat o șansă relației lor. Cei doi au vorbit cu mai multe ocazii despre planurile serioase de viitor, inclusiv despre faptul că își construiesc o casă.

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Foto: Instagram

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