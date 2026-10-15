Nadia Comăneci a dezvăluit imagini inedite din culisele „Românii au talent”. Cum a fost surprinsă în pauza de filmare

Nadia Comăneci le-a oferit urmăritorilor săi o privire în culisele emisiunii Românii au talent, unde au început deja filmările pentru noul sezon.

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  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci
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Nadia Comăneci se pregătește pentru debutul în juriul emisiunii „Românii au talent”, iar filmările pentru noul sezon sunt deja în desfășurare. Fosta mare gimnastă a început să împărtășească pe rețelele sociale momente din culisele show-ului de la PRO TV, oferindu-le urmăritorilor ocazia să descopere cum își petrece timpul în pauzele dintre filmări.

Recent, Nadia Comăneci a publicat pe Instagram un videoclip în care apare relaxându-se pe o canapea, în timp ce execută câteva exerciții de stretching. Deși au trecut decenii de la retragerea din gimnastica de performanță, fosta campioană olimpică demonstrează că nu a uitat mișcările pe care le practica în perioada în care participa la competiții.

„Ce face o gimnastă în pauză? Stretching! Țin minte încălzirea pe care o făceam acum 40-50 de ani. Așteptăm concurenții, acum este pauză de masă și după aceea intrăm în seria a doua”, a spus Nadia Comăneci, pe Instagram.

Prezența fostei gimnaste în emisiunea de la PRO TV reprezintă una dintre schimbările importante ale noului sezon. Nadia Comăneci i se alătură Andrei, lui Andi Moisescu și lui Mihai Bobonete, ocupând locul deținut anterior de actrița Carmen Tănase.

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, contractul Nadiei Comăneci pentru participarea la emisiune ar avea o valoare de aproximativ 300.000 de euro pentru întregul sezon. Suma nu a fost însă confirmată oficial.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile dinaintea acestei experiențe, despre relația cu ceilalți jurați, dar și despre reacția familiei sale atunci când a aflat vestea.

Nadia Comăneci ne-a împărtășit câteva gânduri legate de noul rol în care o vom vedea: cel de jurată la Românii au talent. Fostă gimnastă a dezvăluit că are emoții, însă este nerăbdătoare să descopere noi talente.

ELLE: Urmează pentru dumneavoastră și o experiență complet diferită, cea de jurat la „Românii au talent”. Cu ce gânduri intrați în acest proiect?

Nadia Comăneci: Am puține emoții, sigur. Probabil sunt foarte mulți concurenți care fac lucruri extraordinare. Am văzut puțin pe social media că sunt foarte mulți copii care dansează. Deci, acolo voi fi puțin în zona mea, dar cred că va fi, din ce am văzut eu, un nucleu familial și fiecare are aportul lui la acest program de televiziune. Am avut oportunitatea să fiu jurat odată, în Anglia, la un show care s-a numit Tumblr. Oamenii se înscriau, copiii se înscriau să învețe să facă gimnastică. Și tot așa, a fost cu note, îți spui părerea, le spui ce crezi că este bine, dacă au talent, dacă mai au nevoie de muncă. Deci sunt puțin familiarizată cu acest rol și plus că am văzut formatul de mai multe ori. L-am văzut și în State, l-am văzut și aici.

ELLE: Ați apucat să îi cunoașteți pe colegii alături de care veți sta la masa juriului?

Nadia Comăneci: Pe Andra am cunoscut-o, dar poate o singură dată, nu suficient. Pe Andi îl cunosc de ceva vreme, iar pe celălalt jurat, Bobonete, l-am cunoscut ieri. Deci am reușit să îi cunosc pe toți.

ELLE: Cum a reacționat familia dumneavoastră când a aflat că veți face parte din juriul „Românii au talent”?

Nadia Comăneci: S-au bucurat enorm pentru că urmăresc și ei emisiunea în State și știu despre ce este vorba. S-au bucurat enorm pentru mine și pentru experiența pe care o voi avea și așteaptă și ei să vadă.

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Foto: Profimedia, Getty, PR

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