Laura Cosoi, declarații răvășitoare despre mama ei. Actrița îi duce dorul și a făcut un gest emoționant în memoria ei

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Laura Cosoi a fost recent într-o vizită la Iași, orașul ei natal, și a fost copleșită de intensitatea emoțiilor pe care le-a trăit după ce a deschis o cutie cu obiecte personale ce au aparținut mamei sale, Ligia Cosoi, care a murit pe 19 decembrie 2023.

Laura Cosoi, despre dorul de mama ei

Laura Cosoi nu și-a ascuns vulnerabilitatea momentului și nici faptul că a retrăit suferința că și-a pierdut mama după ce aceasta s-a luptat cu cancerul. Actrița a ales să își împărtășească gândurile și sentimentele într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Vedeta i-a onorat memoria într-un mesaj în care a enumerat o parte din realizările admirabile ale mamei sale.

„M-am întors de la Iași răvășită de amintiri și de dor. Am deschis cutia cu lucrurile mamei și am rămas acolo o vreme. Chiar și acum, după atâția ani, totul miroase la fel. Pentru câteva clipe, am avut senzația că timpul s-a oprit și că ea este din nou aproape.

Este greu să te întorci acasă când părinții nu mai sunt. Locurile sunt aceleași, dar oamenii care le dădeau sens lipsesc.

Mama a fost o femeie înaintea vremurilor ei. Campioană națională la gimnastică ritmică în anii ’70, apoi o Jane Fonda a României, cu gimnastica de la matinalul TVR. În anii ’90 a deschis prima ei sală de aerobic, o școală de modele, organiza cursuri de bune maniere și a înființat prima școală de dans sportiv din Moldova. Avea mereu idei și, mai ales, curajul să le transforme în realitate.

Dar, dincolo de toate realizările ei, eu îmi amintesc mai ales felul în care îi făcea pe oameni să se simtă. Avea ceva magnetic. O combinație de grație, eleganță, libertate și o bucurie de a trăi pe care o transmitea celor din jur. Vorbea deschis despre corp, intimitate, feminitate, despre respectul de sine și despre libertatea de a fi cine ești.”

În continuarea mesajului înduișător, Laura Cosoi și-a adus aminte de lecțiile prețioase pe care le-a învățat de la mama ei și pe care speră să le dea mai departe și celor cinci fiice ale sale. Actrița este copleșită de dorul de mama sa.

„Pentru mine, primele lecții despre feminitate n-au venit din cărți, ci privind-o pe ea. Îmi plăcea să stau lângă mama când se pregătea să iasă, să o urmăresc cum se machiază, cum își alege hainele, cum se parfumează. Îi deschideam dulapurile și descopeream fascinată o lume a ei, plină de culori, texturi și mirosuri. Nu înțelegeam atunci prea multe, dar simțeam că feminitatea înseamnă mai mult decât frumusețe. Înseamnă să te cunoști, să te accepți, să ai curaj, să fii delicată și puternică în același timp.

Mama este Venus. Zeița iubirii și a frumuseții, dar și planeta aceea luminoasă, fierbinte, care se rotește invers față de majoritatea celorlalte. Așa era și mama. Avea lumină, pasiune și curajul să meargă în direcția ei, chiar și când lumea mergea în sens opus. Nu credea că există un singur fel de a fi femeie.

Îmi place să cred că, prin cele cinci fete ale mele, spiritul și feminitatea mamei vor merge mai departe.

Nu le pot dărui timpul pierdut cu ea, dar le pot dărui ce a lăsat în mine.”

Laura Cosoi, declarații înduioșătoare despre mama ei

În trecut, Laura Cosoi a vorbit cu drag despre mama ei, Ligia Cosoi. Vedeta a făcut mărturisiri despre relația lor, dar și despre sfaturile pe care le-a primit din partea mamei sale.

„Eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Mai puțin atunci când m-am lăsat de dans sportiv. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat foarte mult, nu știu dacă ea mă vede pe mine altfel, dar ceva s-a schimbat. Sigur nu și-a imaginat deloc această viață cu mine în calitate de mamă. Așa mi-a spus, că nu și-a imaginat că o să am trei fetițe, trei copii. Dar pot spune că e foarte mulțumită că, în continuare, îmi exercit meseria. Pentru ea e foarte important și întotdeauna îmi spune „Ai grijă de carieră, nu o neglija, ție-ți stă bine să faci asta, întotdeauna vei fi fericită dacă vei și munci”, a declarat Laura Cosoi pentru FRESH by Unica.

Ligia Cosoi, mama Laurei Cosoi, a fost diagnosticată cu cancer în 2008, o veste șocantă cu atât mai mult cu cât boala de care suferea era înaintată, aproape inoperabilă. În 2021, mama Laurei Cosoi a vorbit pe larg despre felul în care a trecut peste cancer și despre cum s-a raportat la boală și la copiii ei atunci când a primit diagnosticul.

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Foto: Instagram

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