Schimbarea pe care Adda o ia în calcul pentru viitorul familiei sale: „Eu vreau să mă mut acolo”

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Adda și Cătălin Rizea se gândesc la o schimbare importantă pentru viitorul familiei lor. Artista și-a exprimat dorința de a cumpăra o casă în Grecia și chiar de a se muta acolo la un moment dat, după ce vacanțele petrecute în această țară au făcut-o să se atașeze tot mai mult de loc.

Adda, despre dorința de a se muta

Ideea a revenit în discuție în timpul unei călătorii speciale, în care cei doi au fost însoțiți de părinții lor. Adda a povestit că încearcă de ceva vreme să îl convingă pe soțul său să ia în considerare mutarea.

„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da, dar eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo. Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată. A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile”, a spus artista pentru cancan.ro.

O vacanță cu o semnificație aparte

Călătoria a fost prima experiență în afara țării pentru părinții celor doi. Adda și Cătălin și-au dorit ca aceștia să descopere Grecia și să se bucure împreună de câteva zile fără griji. Programul nu a fost unul încărcat. Familia a explorat împrejurimile, a încercat preparatele locale și a profitat de timpul petrecut împreună. Pentru artistă, bucuria părinților a fost una dintre cele mai frumoase părți ale vacanței.

„Da, și a fost foarte frumos și, sincer, aș mai fi stat. Pentru că a fost o vacanță în care ne-am plimbat, am mâncat, ne-am relaxat și am dormit foarte bine. Adică a fost fix ce aveam noi nevoie. Și, mai ales, că i-am văzut și pe ei fericiți. Ne-am încărcat cu bucuria lor, da.”

Cătălin Rizea a povestit că părinții lor au fost impresionați de locurile vizitate, iar unele peisaje i-au emoționat până la lacrimi.

„Adică au fost pentru prima dată afară din țară și a fost spectaculos. La fiecare peisaj le dădeau lacrimile.”

Adda, dezvăluiri despre începutul relației cu Cătălin Rizea

Cei doi formează astăzi unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc și au împreună un băiat, însă povestea lor a început într-un mod neașteptat, în urmă cu aproximativ 12 ani, pe litoralul românesc. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, cântăreața a dezvăluit că l-a întâlnit pe actualul ei soț în timp ce ieșise în oraș cu prietenele sale.

„Acum 12 ani, pe malul mării – eu semi amețită de la 2 pahare de vin și cu fetele la o terasă, m-am trezit cu domnul Cătălin și cu niște crai de la răsărit la masă. Unul dintre crai era amorezat de o prietenă de-a mea. Au zis că stau un pic cu noi ca să vorbească amorezii. Doar un pic, pentru că trebuiau să meargă să se vadă cu alte fete. ‘Bombardieri’ de Chitila – efectiv. Doar că n-au mai plecat. Au rămas cu noi”, a povestit artista.

Deși începutul a fost unul spontan , relația a evoluat extrem de repede. După doar câteva săptămâni de când au început să se vadă, cei doi au decis să locuiască împreună. A existat însă și un moment de ezitare, pe care Adda și-l amintește acum cu amuzament.

„După o lună ne-am mutat împreună. Apoi ne-am despărțit 12 ore, că m-am panicat eu că mă îndrăgostesc. După alea 12 ore ne-am împăcat și ne-am dus să mai cumpărăm un dulap și-am luat și un câine”, a mărturisit ea.

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Foto: Instagram

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