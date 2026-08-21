Bridget Fonda, apariție rară în Los Angeles. Cum arată actrița la 62 de ani

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Bridget Fonda a fost surprinsă în Los Angeles, în timpul unei apariții rare, în timp ce ieșea la prânz. Actrița retrasă din lumina reflectoarelor în vârstă de 62 de ani a fost fotografiată în timp ce părăsea un restaurant alături de asistenta sa.

În noile imagini, Bridget Fonda apare îmbrăcată într-un top cu dungi și o pereche de pantaloni negri. Și-a completat ținuta cu o geantă neagră purtată peste umăr, iar părul și l-a prins într-un coc lejer. Bridget Fonda a fost văzută foarte rar în public de când a renunțat la cariera de la Hollywood, în urmă cu mai bine de două decenii.

Foto: Profimedia

Vedeta din „Single White Female” a fost fotografiată sporadic de-a lungul anilor, una dintre cele mai notabile apariții având loc în 2025, alături de soțul său, Danny Elfman. La acea vreme, cei doi au fost surprinși revenind în Los Angeles după o călătorie. Era pentru prima dată după 16 ani când erau fotografiați împreună.

Foto: Profimedia

Bridget Fonda s-a căsătorit în 2003 cu Danny Elfman, fostul solist al trupei Oingo Boingo. Un an mai târziu, cuplul a anunțat că actrița era însărcinată, iar fiul lor, Oliver, a venit pe lume la începutul anului 2005. Actrița din „The Godfather Part III” a ales să se retragă treptat din atenția publică pentru a se concentra asupra creșterii lui Oliver, care are acum 21 de ani.

În 2023, Fonda, fiica lui Peter Fonda, nepoata lui Jane Fonda și nepoata legendarului Henry Fonda, i-a spus unui paparazzo că nu intenționează să revină la actorie, deoarece este „prea frumos să fii o persoană obișnuită”.

Bridget Fonda a ajuns din nou în atenția presei în 2017, când Elfman a fost acuzat de hărțuire sexuală. Compozitoarea Nomi Abadi a susținut că Elfman ar fi avut mai multe comportamente sexuale nepotrivite între 2015 și 2016, inclusiv că s-ar fi dezbrăcat și s-ar fi masturbat în fața ei. Deși acesta a negat acuzațiile, cele două părți au încheiat o înțelegere în valoare de 830.000 de dolari.

Ulterior, Abadi l-a dat în judecată, susținând că nu ar fi achitat integral suma convenită. De asemenea, ea l-a acuzat de defăimare după ce acesta ar fi descris-o drept o „femeie disprețuită”. În 2023, o a doua femeie l-a acuzat pe câștigătorul unui premiu Grammy că s-ar fi dezbrăcat în fața ei în repetate rânduri și că s-ar fi atins în mod sexual în timp ce ea dormea lângă el, în perioada 1997-2002. Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, l-a dat în judecată pe Elfman pentru violență de gen, neglijență, hărțuire sexuală, agresiune sexuală și provocarea intenționată a suferinței emoționale.

La momentul respectiv, reprezentantul său a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Acuzațiile privind comportamentul nepotrivit formulate împotriva domnului Elfman sunt nefondate și absurde.”

Vedeta din „Jackie Brown” a rămas alături de soțul său.

Foto: Getty Images

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