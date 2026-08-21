10 actori care au avut o singură interpretare cu adevărat remarcabilă în carieră

Sunt actori care au avut un singur rol excepțional, iar această interpretare le-a definit parcursul artistic.

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  de  ELLE.ro
1. Paul Hogan
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Există staruri care au rămas în mintea publicului prin prisma unui singur rol. Iar asta nu spune ceva despre talentul lor în actorie, ci faptul că nu le-au fost puse în valoare calitățile artistice la adevăratul lor potențial. 

1. Paul Hogan

Paul Hogan a cunoscut faima odată cu rolul aventurierului australian Mick „Crocodile” Dundee din Crocodile Dundee. Pe lângă că a jucat în filmul din 1986, a contribuit și la scenariu alături de Ken Shadie și John Cornell. În urma acestui film, a obținut o nominalizare la Oscar pentru premiul pentru cel mai bun scenariu original și un Glob de Aur pentru interpretare.

2. Jaden Smith

Skate Kitchen este o dramă de tip coming of age despre o trupă de skateboarding formată exclusiv din fete. Scenarista și regizoarea Crystal Moselle, care are o experiență ca documentaristă, s-a inspirat dintr-o poveste adevărată auzită de ea, iar protagonistele filmului fac parte și în viața reală din echipa Skate Kitchen. Lor li s-a alăturat Jaden Smith, fiind, de altfel, și singurul actor profesionist din distribuție. Filmul surprinde lupta unor fete de a se afirma într-o subcultură unde domină băieții, iar Jaden Smith l-a jucat pe Devon, un adolescent newyorkez timid, care își face loc în cultura skate-ului.

3. Hayden Christensen

Filmul biografic Shattered Glass din 2003 i-a dat ocazia lui Hayden Christensen să intre în pielea lui Stephen Glass, un redactor și reporter la The New Republic, care ani de zile și-a falsificat articolele. În momentul în care e descoperit de către redactorul-șef, nu își asumă răspunderea pentru faptele sale. Rolul rămâne unul dintre cele mai bune din cariera lui Hayden Christensen, pentru că a dozat cu măiestrie ticăloșia și ipocrizia unui personaj care dovedește cu fiecare ocazie că e un manipulator.

4. Shannon Elizabeth

Shannon Elizabeth a apărut timp de 20 de secunde în filmul Love Actually, chiar spre final. Ea a jucat-o pe Harriet, o fată americană care ajunge la Londra împreună cu Colin, interpretat de Kris Marshall. Dincolo de acest rol, a mai avut scurte apariții în seriale și filme, pentru că a preferat să se preocupe de conservarea vieții sălbatice și bunăstarea animalelor.

5. Megan Fox

În comedia horror devenită cult Jennifer’s Body, Megan Fox a jucat rolul unei majorete de liceu, Jennifer Check, care se transformă într-un monstru posedat care începe să își seducă colegii de clasă și să se hrănească cu ei. În plus față de latura înfricoșătoare, filmul are un substrat social, fiind un comentariu la adresa hipersexualizării femeilor, precum și o satiră despre privirea masculină. Pentru Megan Fox, a reprezentat un moment care i-a definit cariera.

6. Linda Blair

The Exorcist a stârnit o serie de controverse, în special datorită faptului că Linda Blair avea 13 ani atunci când a jucat în cel mai înspăimântător film din toate timpurile. Actrița a interpretat-o pe Regan MacNeil, o fată posedată de diavol și supusă ritului exorcizării. Pentru prestația ei, a câștigat un Glob de Aur și a primit o nominalizare la Oscar.

7. Jessica Alba

În filmul Sin City din 2005, adaptat după romanul grafic al lui Frank Miller, Jessica Alba a jucat-o pe Nancy Callahan, o dansatoare exotică a cărei viață e pusă în pericol. La rândul ei, are și ea anumite mistere. A fost un rol pentru care a fost nevoită să parcurgă un extrem carusel de emoții. Pelicula s-a bucurat de succes atât comercial, cât și la nivelul criticilor, ceea ce a dus la o continuare, Sin City: A Dame to Kill For, lansată în 2014.

8. Kate Hudson

Kate Hudson a avut cea mai bună interpretare din carieră în filmul Almost Famous, regizat de Cameron Crowe și scris de el bazat pe experiențele sale personale pe care le-a avut în anii ’70 în turnee din SUA cu trupe rock. Actrița a interpretat-o pe Penny Lane, o fană înfocată a trupei Stillwater, care are șansa de a călători în turneul acesteia. Pentru interpretarea ei, a fost răsplătită cu primul său Glob de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar și a obținut o nominalizare la Oscar.

9. Carrie Henn

Atunci când jucat rolul lui Newt în filmul Aliens din 1986, Carrie Henn avea 9 ani și încă era la școală. Ea a fost remarcată de regizorul James Cameron, care considera că se potrivește să interpreteze un copil care luptă să supraviețuiască. A obținut un premiu Saturn pentru cea mai bună interpretare a unui actor tânăr și a renunțat să mai joace în proiecte cinematografice. În 2020 și-a împrumutat vocea pentru filmul de animație Thunder Island.

10. George Lazenby

George Lazenby l-a interpretat pe James Bond în filmul On Her Majesty’s Secret Service. În pelicula din 1969 regizată de Peter R. Hunt, actorul i-a adus acestui personaj iconic o puternică latură emoțională. În cele peste 60 de filme în care a jucat, On Her Majesty’s Secret Service rămâne de departe unul dintre cele mai importante și cu impact proiecte din cariera lui.

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Foto: PR

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