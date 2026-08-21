Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare. Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea TV: „Cel mai de preț dar al vieții mele”

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Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară pe 20 august 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare

Pe 20 august, Magda Pălimariu l-a sărbătorit pe fiul ei, Aksel, care a împlinit 4 ani. În aceeași zi, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV și-a celebrat aniversarea, ea împlinind 47 de ani. Cu această ocazie specială, vedeta a transmis un mesaj încărcat de emoție.

„Sunt puține cuvinte, să descriu sentimentul pe care îl am pentru copilașul ăsta drăgălaș și pentru tot ce mi-a oferit viața!

AKSEL, acum 4 ani, ai devenit cel mai de preț dar al vieții mele! Acum 4 ani, de ziua mea, ai venit pe lume și mi-ai schimbat universul pentru totdeauna!

Patru ani de iubire pură și zâmbete în fiecare zi de August.

Azi este despre noi Aksel, despre tine, despre cel mai frumos cadou primit vreodată de ziua mea!!

La mulți ani copilaș bun și iubitor!! Te iubesc infinit, băiețelul meu drag! Ești o minunăție de copil!!”

Magda Pălimariu, declarații despre fiul ei

Magda Pălimariu a vorbit despre relația cu băiețelul său, despre felul în care maternitatea i-a schimbat prioritățile, dar și despre provocările pe care le întâmpină în rolul de mamă. De când a venit pe lume Aksel, data de 20 august nu mai reprezintă pentru prezentatoare doar propria aniversare. Vedeta spune că își dorește ca această zi să fie despre timpul petrecut împreună și despre bucuria copilului, nu despre planuri elaborate.

„Aksel este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. De când s-a născut, ziua de 20 august nu mai este despre mine, ci despre noi. Și nici nu mi-aș dori altfel. Îmi place să-l văd bucurându-se de fiecare moment și de oamenii dragi adunați în jurul lui. Eu mă bucur prin ochii lui. Nu facem planuri foarte complicate, important este să fim împreună, să fim aproape de familie și să adunăm amintiri frumoase”, a spus Magda în interviul acordat TVMania.

Prezentatoarea își descrie fiul drept un copil curios, energic și dornic să încerce lucruri noi. Personalitatea lui îi determină pe părinți să găsească permanent activități potrivite și să țină pasul cu dorința sa de explorare.

„Aksel este un copil cu personalitate, multă energie și mereu curios să descopere lucruri noi. Cred că energia asta se simte în fiecare zi și ne provoacă să fim creativi, să ne adaptăm și să găsim mereu noi activități. Îmi place că are curajul să exploreze și sper să-și păstreze mereu această încredere în el.”

Care este cea mai mare provocare pentru vedetă în rolul de mamă

Magda Pălimariu își dorește să-i ofere lui Aksel atât libertatea de a descoperi lumea, cât și reperele de care are nevoie pentru a se dezvolta. Pentru ea, una dintre cele mai dificile lecții ale maternității este să intervină fără să-i limiteze independența.

„Să-l las să descopere lumea în ritmul lui, să nu-i pun niciun fel de piedică, conștientă sau mai puțin, să-i dau libertatea și structura de care are nevoie și să fiu mereu la înălțimea energiei pe care o are. Cred că rolul unui părinte este să fie un sprijin, iar odată cu el, învăț și eu că uneori cea mai mare dovadă de iubire este să ai încredere și să-i lași spațiul necesar de dezvoltare.”

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Foto: Instagram

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