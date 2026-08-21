Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare. Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea TV: „Cel mai de preț dar al vieții mele”

Magda Pălimariu a avut parte de o dublă aniversare și a transmis un mesaj emoționant de ziua ei și a fiului ei, Aksel.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Magda Pălimariu și fiul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară pe 20 august 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare

Pe 20 august, Magda Pălimariu l-a sărbătorit pe fiul ei, Aksel, care a împlinit 4 ani. În aceeași zi, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV și-a celebrat aniversarea, ea împlinind 47 de ani. Cu această ocazie specială, vedeta a transmis un mesaj încărcat de emoție. 

„Sunt puține cuvinte, să descriu sentimentul pe care îl am pentru copilașul ăsta drăgălaș și pentru tot ce mi-a oferit viața!
AKSEL, acum 4 ani, ai devenit cel mai de preț dar al vieții mele! Acum 4 ani, de ziua mea, ai venit pe lume și mi-ai schimbat universul pentru totdeauna!
Patru ani de iubire pură și zâmbete în fiecare zi de August.
Azi este despre noi Aksel, despre tine, despre cel mai frumos cadou primit vreodată de ziua mea!!
La mulți ani copilaș bun și iubitor!! Te iubesc infinit, băiețelul meu drag! Ești o minunăție de copil!!”

Magda Pălimariu, declarații despre fiul ei

Magda Pălimariu a vorbit despre relația cu băiețelul său, despre felul în care maternitatea i-a schimbat prioritățile, dar și despre provocările pe care le întâmpină în rolul de mamă. De când a venit pe lume Aksel, data de 20 august nu mai reprezintă pentru prezentatoare doar propria aniversare. Vedeta spune că își dorește ca această zi să fie despre timpul petrecut împreună și despre bucuria copilului, nu despre planuri elaborate.

„Aksel este cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. De când s-a născut, ziua de 20 august nu mai este despre mine, ci despre noi. Și nici nu mi-aș dori altfel. Îmi place să-l văd bucurându-se de fiecare moment și de oamenii dragi adunați în jurul lui. Eu mă bucur prin ochii lui. Nu facem planuri foarte complicate, important este să fim împreună, să fim aproape de familie și să adunăm amintiri frumoase”, a spus Magda în interviul acordat TVMania.

Prezentatoarea își descrie fiul drept un copil curios, energic și dornic să încerce lucruri noi. Personalitatea lui îi determină pe părinți să găsească permanent activități potrivite și să țină pasul cu dorința sa de explorare.

„Aksel este un copil cu personalitate, multă energie și mereu curios să descopere lucruri noi. Cred că energia asta se simte în fiecare zi și ne provoacă să fim creativi, să ne adaptăm și să găsim mereu noi activități. Îmi place că are curajul să exploreze și sper să-și păstreze mereu această încredere în el.”

Care este cea mai mare provocare pentru vedetă în rolul de mamă

Magda Pălimariu își dorește să-i ofere lui Aksel atât libertatea de a descoperi lumea, cât și reperele de care are nevoie pentru a se dezvolta. Pentru ea, una dintre cele mai dificile lecții ale maternității este să intervină fără să-i limiteze independența.

„Să-l las să descopere lumea în ritmul lui, să nu-i pun niciun fel de piedică, conștientă sau mai puțin, să-i dau libertatea și structura de care are nevoie și să fiu mereu la înălțimea energiei pe care o are. Cred că rolul unui părinte este să fie un sprijin, iar odată cu el, învăț și eu că uneori cea mai mare dovadă de iubire este să ai încredere și să-i lași spațiul necesar de dezvoltare.”

Citește și:
Sore, confesiuni despre cum reușește să se mențină în formă și presiunea cauzată de standardele de frumusețe: „Fără să simt că mă chinui sau că mă pedepsesc…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Schimbarea pe care Adda o ia în calcul pentru viitorul familiei sale: "Eu vreau să mă mut acolo"
People
Schimbarea pe care Adda o ia în calcul pentru viitorul familiei sale: "Eu vreau să mă mut acolo"
Gwyneth Paltrow, criticată dur după ce s-a aflat că ar urma să organizeze o cină în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cum a reacționat actrița
People
Gwyneth Paltrow, criticată dur după ce s-a aflat că ar urma să organizeze o cină în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cum a reacționat actrița
Cătălin Scărlătescu, declarații despre partenera sa și căsătorie: "N-am timp să rămân burlac"
People
Cătălin Scărlătescu, declarații despre partenera sa și căsătorie: "N-am timp să rămân burlac"
Larisa Iordache, prima lecție de gimnastică pentru fiica ei, Amira: "Micuța mea"
People
Larisa Iordache, prima lecție de gimnastică pentru fiica ei, Amira: "Micuța mea"
Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului
People
Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului
Elena și Ianis Hagi, imagini adorabile cu fiul lor. Cum l-au sărbătorit pe Giorgios, care a împlinit un an
People
Elena și Ianis Hagi, imagini adorabile cu fiul lor. Cum l-au sărbătorit pe Giorgios, care a împlinit un an
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Scad temperaturile și revin ploile în unele zone, la început de săptămână. Prognoza meteo ANM pentru perioada 24 august-21 septembrie 2026
Scad temperaturile și revin ploile în unele zone, la început de săptămână. Prognoza meteo ANM pentru perioada 24 august-21 septembrie 2026
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Răspunsul elegant al Danei Nălbaru, după ce Adina Alberts i-a criticat ridurile: „Am fost șocată de numărul foarte mare de riduri”. Replica artistei, demnă și calmă, a strâns mii de aprecieri în online!
Răspunsul elegant al Danei Nălbaru, după ce Adina Alberts i-a criticat ridurile: „Am fost șocată de numărul foarte mare de riduri”. Replica artistei, demnă și calmă, a strâns mii de aprecieri în online!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea partenerului ei, Bryan Randall: "Am început să-l jelesc cu patru ani înainte"
Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea partenerului ei, Bryan Randall: "Am început să-l jelesc cu patru ani înainte"
People

Sandra Bullock a vorbit despre pierderea partenerului ei, Bryan Randall, și despre anii dificili în care acesta s-a luptat în secret cu scleroza laterală amiotrofică.

+ Mai multe
Decizia luată de Lidia Buble. Anunțul făcut de artistă în fața fanilor: "Vă vreau pe voi martori"
Decizia luată de Lidia Buble. Anunțul făcut de artistă în fața fanilor: "Vă vreau pe voi martori"
People

Lidia Buble a luat o decizie importantă după trei luni în care a stat departe de sport.

+ Mai multe
Andreea Antonescu, alături de Alina Pușcău în spital. Artista se află acum în SUA
Andreea Antonescu, alături de Alina Pușcău în spital. Artista se află acum în SUA
People

Andreea Antonescu a mers în California pentru a-i fi alături Alinei Pușcău, care urmează un tratament pentru cancerul de sân metastazic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC