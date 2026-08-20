Paul Ipate, fotografie rară alături de fiica sa, Zora: „Mă sperie cât de repede crește”

Paul Ipate a publicat o fotografie rară alături de fiica sa, Zora, după ce i-a cerut acordul. Actorul a însoțit imaginea de un mesaj emoționant despre relația lor și despre teama că timpul trece mult prea repede.

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  de  ELLE.ro
Paul Ipate și fiica lui (1)
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Paul Ipate a publicat pe Instagram o imagine rară alături de fiica sa, Zora, în vârstă de nouă ani. Actorul a însoțit fotografia cu un mesaj emoționant despre relația dintre ei și despre teama pe care o simte atunci când observă cât de repede crește.

Paul Ipate, imagine rară cu fiica lui

Paul Ipate preferă să protejeze intimitatea fiicei sale și nu obișnuiește să posteze frecvent imagini cu ea. De această dată, actorul a precizat că a cerut permisiunea Zorei înainte de a publica fotografia. Mai mult, fetița a ales inclusiv melodia care însoțește postarea, semn că începe să își contureze propriile gusturi și să se implice în modul în care apare în mediul online. În mesajul său, Paul Ipate a descris-o pe Zora drept o fetiță inteligentă, amuzantă, hotărâtă și pasionată de modă. Dincolo de nota jucăușă, actorul a vorbit sincer despre dragostea pe care i-o poartă și despre dorința de a petrece cât mai mult timp împreună.

„Rar pun poze cu prințesa mea. Acum am întrebat-o și mi-a dat voie. Piesa de la poze… tot ea a pus-o. Crește, e fashion, e deșteaptă, e haioasă, e căpoasă, e comică și are și puțină dileală. O iubesc de mor și încerc să petrec cât pot de mult timp cu ea. Recunosc că mă sperie cât de repede crește. Ea crește, iar eu învăț să iubesc și mai mult..”, a scris Paul Ipate pe Instagram.

Paul Ipate, despre relația cu Achim, fiul în vârstă de 15 ani al Cătălinei Grama

Cătălina Grama și Paul Ipate au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Paul Ipate a povestit că a încercat să-i insufle dragostea pentru istorie lui Achim, băiatul în vârstă de 15 ani al lui Jojo, pe care îl vede ca pe propriul fiu.

„Fiul meu are 15 ani și de când este mic tot încercam să pompez în el istorie, despre diferite imperii. De-a lungul timpului tot îi explicam cât de importantă este istoria, să cunoști nu doar trecutul țării… Și, în general, să te conectezi cu el, astfel încât să înțelegi prezentul foarte bine și să-ți și construiești viitorul. Trecând anii, s-a născut în el o chestie naturală și anume faptul că a început să devină mai echilibrat și emoțional. Își alegea oamenii mai bine, anturajul mult mai bine, gestiona mult mai bine alegerile. Este mult mai greu de manipulat și de influențat.”, a declarat Paul Ipate, conform VIVA.

Nu este prima dată când Paul Ipate vorbește admirativ despre Achim, dovedind relația de invidiat pe care o are cu adolescentul.

„N-am nicio problemă să le zic ‘nu’. Chiar eu sunt ăla care zice ‘nu’ mult, dar ‘nu’ echilibrat. Și cu fii-miu echilibru în ce privește tehnologia și telefonul. Nu sunt chestii grave. Nu-ți imagina că sunt chestii foarte grave la care zic ‘nu’ și refuz”, a declarat Paul Ipate pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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