James Wilkie, fiul actorilor Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție inedită pe rețelele de socializare. Ce mesaj i-a transmis mama sa

Fiul lui Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick a fost protagonistul unui nou pictorial semnat de fotograful Brad Walsh.

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  de  ELLE
James Wilkie, fiul actorilor Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție inedită pe rețelele de socializare. Ce mesaj i-a transmis mama sa

James Wilkie Broderick, fiul actorilor Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, a atras atenția pe rețelele de socializare după ce a publicat o serie de imagini realizate de muzicianul și fotograful Brad Walsh. Potrivit People, tânărul în vârstă de 23 de ani a împărtășit fotografiile pe Instagram și a transmis un mesaj de apreciere colaboratorului său.

„Super tare!! Mulțumesc, @bradwalsh”, a scris James Wilkie în descrierea postării. De asemenea, într-un InstaStory, acesta a mărturisit că se simte „ATÂT DE ONORAT” să lucreze cu Brad Walsh.

Seria de imagini include mai multe portrete alb-negru în care James Wilkie poartă fie un maiou negru, fie un tricou alb. Conform declarațiilor lui Walsh, fotografiile vor fi incluse în viitoarea sa carte, FELLA: IMAGES OF MEN.

Printre cei care au reacționat la fotografii s-a numărat și Sarah Jessica Parker.

„Ah, ce chipeș. Și fericit. Xxx, mama”, a comentat actrița.

Deși sunt printre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood, Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick au ales de-a lungul anilor să își țină copiii departe de atenția publicului. Cei doi s-au căsătorit în 1997, iar în 2002 au devenit părinții lui James Wilkie. Familia s-a mărit în iunie 2009, când s-au născut fiicele lor gemene, Tabitha Hodge și Marion Loretta Elwell.

Copiii actriței Sarah Jessica Parker, surprinși într-o fotografie rară de familie

Anul trecut, James Wilkie Broderick a absolvit Universitatea Brown, iar momentul a fost marcat printr-o serie de imagini publicate pe Instagram. Printre fotografii s-a numărat și una rară alături de surorile sale gemene, Tabitha și Marion.

Deși Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick nu apar în fotografiile publicate de la ceremonie, acest lucru nu este o surpriză. Cei doi actori au fost dintotdeauna discreți în ceea ce privește expunerea copiilor lor în spațiul public și pe rețelele sociale. Cu toate acestea, întreaga familie a avut câteva apariții rare pe covorul roșu de-a lungul anilor.

În aprilie 2024, Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick au participat alături de fiicele lor la premiera de pe Broadway a musicalului Smash. Patru luni mai târziu, întreaga familie a fost prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris, iar apoi Matthew Broderick și copiii săi au mers la premiera piesei Oh, Mary!, fără Sarah, care a lipsit de pe covorul roșu.

Detalii despre familia actriței

Cu toate acestea, Parker vorbește ocazional despre familia sa. La începutul anului 2026, când a primit premiul Carol Burnett în cadrul Golden Globe Awards, actrița le-a dedicat o parte importantă a discursului celor dragi.

„Familiei mele iubite, genialului meu soț, Matthew Broderick, care îmi este soț de aproape 30 de ani”, a spus ea.

Actrița a continuat cu un mesaj adresat copiilor săi: „Și familiei pe care am construit-o împreună. Vă iubesc atât de profund și admir atât de mult oamenii care deveniți. În fiecare zi, acasă și la muncă, îmi doresc să vă fac mândri”.

Potrivit People, relația apropiată dintre James Wilkie și părinții săi s-a reflectat și într-un proiect profesional recent. În ianuarie 2025, Matthew Broderick a vorbit pentru publicație despre experiența de a lucra pentru prima dată alături de fiul său într-un episod al serialului Elsbeth.

„Am fost atât de mândru și de fericit să lucrez cu fiul meu, James”, declara actorul. „A fost o plăcere să lucrez cu toată echipa de la Elsbeth și sunt nerăbdător ca episodul să fie difuzat”.

Și James Wilkie s-a bucurat la fel de mult de oportunitatea de a realiza un proiect alături de tatăl său.

„A fost extraordinar să lucrez cot la cot cu tatăl meu, care este și actorul meu preferat! Întreaga experiență de pe platourile Elsbeth a fost incredibil de captivantă și le sunt foarte recunoscător producătorilor pentru această oportunitate”.

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Foto: Getty

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