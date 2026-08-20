Ștefan Oprea, partenerul Alexandrei Stan, declarații emoționante după ce a devenit tată: „Cel mai intens moment din viața mea”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ștefan Oprea, partenerul Alexandrei Stan, a făcut declarații înduioșătoare după ce a devenit tată. Artista a născut prin cezariană recent o fetiță, pentru care au ales numele Eva.

Ștefan Oprea, partenerul Alexandrei Stan, declarații emoționante după ce a devenit tată

Ștefan Oprea a publicat pe Instagram un scurt video care cuprinde cadre de dinainte ca Alexandra Stan să nască, cât și după venirea pe lume a fiicei lor, Eva. Cei doi au trăit unele dintre cele mai emoționante momente din viața lor, iar acum se adaptează la noul rol, cel de părinți.

„Cel mai intens moment din viața mea!

Bine ai venit, EVA! Ești perfectă!

Recunoscător pentru tot, pentru toate momentele frumoase, pentru toate încercările, Călătoria a început!”

Alexandra Stan, mărturisiri despre naștere

La câteva zile de când a devenit mamă pentru prima dată, Alexandra Stan a făcut câteva declarații succinte pe social media, prin care a povestit că nu a avut o operație de cezariană ușoară. Artista a trecut printr-o operație de cezariană complicată și a petrecut 24 de ore la Terapie Intensivă pentru a fi monitorizată. Cântăreața a dat însă asigurări că atât ea, cât și copilul sunt bine și se pregătesc pentru începutul unei noi etape.

„Bună, tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați respectat intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte dificilă, dar, cu ajutorul medicilor mei, al familiei și prin voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici, sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta în curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut trece prin toate acestea fără tine! @stefan.oprea Îți sunt recunoscătoare!”

Ulterior, Alexandra Stan a revenit cu un nou mesaj referitor la naștere, prin care a dezvăluit că operația de cezariană a fost cu o serie de complicații, din cauza cărora a stat 24 de ore la terapie intensivă.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24 de ore la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”

Cine o va ajuta pe Alexandra Stan în creșterea copilului

Alexandra Stan a povestit că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat și ea chiar și cu selecția de lucruri pentru bebelina. Sora mea are o fetiță de 2 ani și jumătate și m-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Citește și:

Daciana Sârbu, despre dificultățile întâmpinate de fiica ei după adopție: „A simțit uneori respingere'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro