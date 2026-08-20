Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera lui, Elena Gogean. La ce eveniment au participat cei doi

Cătălin Scărlătescu a venit însoțit de iubita sa, Elena, la evenimentul de lansare a noului sezon MasterChef România.

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  de  ELLE.ro
Cătălin Scărlătescu, apariție rară alături de partenera lui, Elena Gogean. La ce eveniment au participat cei doi

MasterChef România revine pe 7 septembrie cu un sezon care promite o competiție mai intensă și probe de proporții impresionante. Înaintea premierei, o parte dintre membrii echipei și câțiva concurenți au participat la evenimentul oficial de lansare, organizat într-un local din centrul Bucureștiului.

Cătălin Scărlătescu, însoțit de partenera lui

Cătălin Scărlătescu a atras atenția încă de la sosire, fiind însoțit de iubita sa, Elena. Chef-ul a preferat până acum să își țină relația departe de expunerea publică, însă a mărturisit că traversează o perioadă foarte frumoasă și că se simte iubit. Vezi AICI imaginile cu Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Elena Gogean.

„Îmi plac femeile frumoase! Este evident că nu voi rămâne burlac!”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Elena are 27 de ani, este arhitectă și predă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Apariția celor doi la eveniment a fost una rară, având în vedere discreția pe care chef-ul a păstrat-o în privința vieții sale sentimentale.

O probă spectaculoasă în noul sezon MasterChef

Noul sezon îi readuce împreună pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, iar Gina Pistol revine în rolul de prezentatoare. Una dintre cele mai ample provocări ale competiției va reuni 120 de concurenți, care vor găti simultan pentru cei trei chefi. Cătălin Scărlătescu a recunoscut că jurizarea unui număr atât de mare de preparate nu a fost deloc ușoară.

„Va fi incredibil! Nu am mai văzut niciodată 120 de oameni care să gătească toți odată pentru noi! E cea mai tare ediție de până acum! O să vedeți: competiția e acerbă. A fost foarte dificil de jurizat! Nu știți cum e să deguști 120 de preparate! De câte ori nu am avut probleme cu stomacul”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Click!.

Sorin Bontea a vorbit, la rândul său, despre dinamica dintre jurați și despre lupta pentru formarea echipelor. Acesta a glumit pe seama rivalității cu Scărlătescu, dar a avertizat că atitudinea sa calmă se poate schimba atunci când presiunea concursului crește.

„E greu cu Cătălin! Îmi face viața grea în show-ul ăsta! O să vedeți cum ne batem să ne împărțim concurenții. Eu sunt văzut ca chef-ul bun, înțelegător, dar și când mă enervez e de rău cu mine”, a spus Sorin Bontea.

Gina Pistol și Florin Dumitrescu nu au participat la lansare, absențele lor fiind motivate. Chef-ul se află în vacanță, iar prezentatoarea a transmis anterior câteva detalii despre atmosfera noului sezon.

„Anul acesta totul este dus la un alt nivel. Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenți și în care se vor regăsi”, a spus Gina Pistol.

MasterChef România va reveni pe micile ecrane pe 7 septembrie, cu probe mai dificile, concurenți hotărâți și o competiție strânsă pentru marele premiu.

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Foto: Arhiva ELLE

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