Elena și Ianis Hagi, imagini adorabile cu fiul lor. Cum l-au sărbătorit pe Giorgios, care a împlinit un an

Elena și Ianis Hagi l-au sărbătorit pe fiul lor, Giorgios, care a împlinit un an.

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  de  ELLE.ro
1. Elena și Ianis Hagi, imagini cu fiul lor
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În luna august a anului 2025, Ianis Hagi a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Elena, a născut un băiețel, iar cei doi au ales un nume special pentru fiul lor, și anume Giorgios.

Elena și Ianis Hagi l-au aniversat pe fiul lor

Elena și Ianis Hagi au marcat aniversarea fiului lor, Giorgios, care a împlinit un an, printr-un mod special. Cei doi au realizat o ședință foto adorabilă de familie, în care, desigur, băiețelul lor a fost în centrul atenției. 

„Un an întreg în care te-am iubit, te-am privit crescând și ne-am întrebat cum am putut trăi vreodată fără tine. La mulți ani de prima aniversare, scumpul nostru băiețel!”, a transmis Ianis Hagi pe Instagram, alături de fotografiile adorabile cu soția lui, Elena, și fiul lor, Giorgios. 

Ianis Hagi, declarații rare despre rolul de tată

Ianis Hagi și soția lui, Elena, sunt foarte discreți cu viața lor de familie. Însă, recent, fotbalistul a surprins cu mărturisirile sale despre cum privește, până acum, rolul de tată.

„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. (…) Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea”, a spus Ianis Hagi pentru frf.ro

De asemenea, Ianis Hagi a făcut dezvăluiri și despre tatăl său, legendarul Gheorghe Hagi, și despre cum și-a intrat în rolul de bunic.

„Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea.”

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

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Foto: Instagram

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