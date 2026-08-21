Gwyneth Paltrow, criticată dur după ce s-a aflat că ar urma să organizeze o cină în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cum a reacționat actrița

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Gwyneth Paltrow a reacționat după ce a fost criticată în mediul online în urma informațiilor potrivit cărora ar urma să organizeze o cină privată în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Actrița a ales să răspundă comentariilor printr-o serie de postări ironice publicate pe Instagram.

Controversa a început după ce jurnalistul Matthew Belloni a scris în newsletterul Puck că Paltrow, în vârstă de 53 de ani, ar urma să găzduiască la locuința sa din Hamptons o cină privată dedicată lui Sam Altman, a cărui avere este estimată la 3,5 miliarde de dolari.

„Invitațiile sunt trimise săptămâna aceasta pentru „o cină privată, off-the-record, în aer liber, organizată la locuința ei în onoarea lui Sam Altman”, a scris Belloni, potrivit PEOPLE. Jurnalistul a distribuit și imaginea unei presupuse invitații oficiale din partea actriței.

Imaginea a început rapid să circule pe rețelele de socializare, unde inițiativa a atras numeroase critici. Potrivit PEOPLE, mai mulți utilizatori X au descris-o pe Gwyneth Paltrow drept „o persoană malefică” și „lipsită de sensibilitate”. Comediantul și activistul Matt Bernstein a publicat, la rândul său, un videoclip în care a sugerat că asocierea actriței cu industria inteligenței artificiale ar reprezenta o formă de „tehnofascism”. OpenAI este compania care a dezvoltat ChatGPT.

Gwyneth Paltrow a răspuns criticilor printr-o serie de postări ironice

Actrița premiată cu Oscar a reacționat la controversă pe Instagram, unde a publicat mai multe versiuni modificate ale invitației care circulase online. În locul lui Sam Altman, Paltrow a anunțat, pe rând, cine organizate în onoarea personajelor „M3GAN”, „Samantha Jones”, „SHREK”, „Jessica Rabbit” și „Chanty Beluga”.

Ultimul nume face referire la Chanty Beluga, personajul creat de comedianta Courtney ODonnell, care a devenit viral în ultimele săptămâni.

Paltrow a continuat gluma și în descrierea postării, făcând referire la meniul presupusei cine: „Servim burrito cu pește-spadă și, la cerere, latte cu spumă de cheddar”.

Legăturile lui Paltrow cu industria tehnologiei au atras atenția și în trecut. În luna iunie, actrița l-a avut ca invitat în podcastul Goop pe Trae Stephens, antreprenor miliardar din domeniul tehnologiei militare și cofondator al companiei Anduril. Cei doi au discutat inclusiv despre planurile lui Stephens privind dezvoltarea arsenalului militar al Statelor Unite.

Pe parcursul conversației de aproximativ o oră, Paltrow și Stephens au abordat mai multe subiecte legate de industria de apărare, printre care „modul în care noile tehnologii ne modelează sistemul de apărare” și „relația actuală a Americii cu domeniul apărării”, potrivit descrierii oficiale a episodului.

Actrița s-a confruntat recent cu un alt val de critici

În luna iunie, Gwyneth Paltrow a fost din nou criticată dur după implicarea într-o campanie de promovare a unui proiect imobiliar de lux din Israel. Apariția actriței în reclamă a stârnit numeroase controverse în mediul online, în contextul genocidului pe care Israel îl comite în Gaza.

Potrivit Middle East Eye, fondatoarea brand-ului Goop este protagonista campaniei pentru 51 Park, un proiect dezvoltat de grupul imobiliar israelian Aviv Melisron. Campania a fost realizată de agenția israeliană Why Worry și filmată la New York.

În materialul publicitar, Gwyneth Paltrow promovează complexul drept un simbol al stilului de viață exclusivist, comparându-l cu reședințele premium din apropierea marilor parcuri din New York. Abia la finalul reclamei este dezvăluit faptul că destinația este Herzliya, Israel.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au considerat campania scandaloasă, având în vedere genocidul din Gaza. Conform Middle East Eye, peste 72.900 de palestinieni au fost uciși până în prezent din octombrie 2023, Israelul încălcând zilnic armistițiul semnat în octombrie. De la intrarea în vigoare a încetării focului, cel puțin 970 de palestinieni au fost uciși, iar numărul total al răniților a depășit 3.000.

Controversele au fost amplificate și de istoria orașului Herzliya, fondat în 1924 de coloniști sioniști pe teritoriul fostului sat palestinian al-Haram. Potrivit sursei citate, locuitorii palestinieni ai satului au fost forțați să plece în 1948, în timpul Nakba.

Numeroși internauți au susținut că actrița contribuie la îmbunătățirea imaginii politicilor de colonizare ale Israelului, prin implicarea sa într-un proiect imobiliar de lux, într-o perioadă în care palestinienii sunt uciși, înfometați și forțați să își părăsească locuințele. Reacțiile au readus în atenție și pozițiile publice exprimate anterior de Gwyneth Paltrow cu privire la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și la situația ostaticilor israelieni.

În septembrie 2024, după recuperarea trupurilor a șase ostatici israelieni, actrița a publicat un mesaj de susținere pe rețelele sociale.”Vă trimit toată inima mea. M-am gândit la voi în fiecare zi timp de 11 luni” a scris aceasta.

Criticii au susținut că vedeta a vorbit în repetate rânduri despre suferința israelienilor, însă nu a comentat situația victimelor palestiniene și rapoartele organizațiilor internaționale privind abuzuri asupra deținuților palestinieni.

De asemenea, unii utilizatori au amintit declarațiile anterioare ale actriței despre presupusele violențe sexuale comise de Hamas, afirmând că aceasta nu a manifestat aceeași preocupare față de acuzațiile similare formulate de palestinieni împotriva soldaților israelieni. Potrivit Middle East Eye, mai multe rapoarte publicate după 7 octombrie 2023 au documentat cazuri de abuzuri și violențe sexuale în închisorile israeliene, pe baza mărturiilor victimelor și a investigațiilor unor organizații internaționale.

Publicația notează, de asemenea, că investigații realizate de Middle East Eye și Al Jazeera au concluzionat că nu există dovezi care să susțină existența unor violuri în masă sau a unui fenomen sistematic de violență sexuală în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Pentru mulți dintre cei care au comentat online, participarea lui Gwyneth Paltrow la această campanie nu reprezintă doar o colaborare comercială, ci o alegere cu implicații politice.

Un utilizator a rezumat reacțiile apărute pe rețelele sociale astfel: „Este ca și cum ai face reclamă unor vile de lux în Germania nazistă în plin Holocaust”.

Foto: Getty Images

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