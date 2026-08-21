Gwyneth Paltrow, criticată dur după ce s-a aflat că ar urma să organizeze o cină în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cum a reacționat actrița

Gwyneth Paltrow a fost criticată în mediul online din cauza unei cine pe care ar fi urmat să o organizeze în cinstea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Gwyneth Paltrow, criticată dur după ce s-a aflat că ar urma să organizeze o cină în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Cum a reacționat actrița

Gwyneth Paltrow a reacționat după ce a fost criticată în mediul online în urma informațiilor potrivit cărora ar urma să organizeze o cină privată în onoarea lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Actrița a ales să răspundă comentariilor printr-o serie de postări ironice publicate pe Instagram.

Controversa a început după ce jurnalistul Matthew Belloni a scris în newsletterul Puck că Paltrow, în vârstă de 53 de ani, ar urma să găzduiască la locuința sa din Hamptons o cină privată dedicată lui Sam Altman, a cărui avere este estimată la 3,5 miliarde de dolari.

„Invitațiile sunt trimise săptămâna aceasta pentru „o cină privată, off-the-record, în aer liber, organizată la locuința ei în onoarea lui Sam Altman”, a scris Belloni, potrivit PEOPLE. Jurnalistul a distribuit și imaginea unei presupuse invitații oficiale din partea actriței.

Imaginea a început rapid să circule pe rețelele de socializare, unde inițiativa a atras numeroase critici. Potrivit PEOPLE, mai mulți utilizatori X au descris-o pe Gwyneth Paltrow drept „o persoană malefică” și „lipsită de sensibilitate”. Comediantul și activistul Matt Bernstein a publicat, la rândul său, un videoclip în care a sugerat că asocierea actriței cu industria inteligenței artificiale ar reprezenta o formă de „tehnofascism”. OpenAI este compania care a dezvoltat ChatGPT.

Gwyneth Paltrow a răspuns criticilor printr-o serie de postări ironice

Actrița premiată cu Oscar a reacționat la controversă pe Instagram, unde a publicat mai multe versiuni modificate ale invitației care circulase online. În locul lui Sam Altman, Paltrow a anunțat, pe rând, cine organizate în onoarea personajelor „M3GAN”, „Samantha Jones”, „SHREK”, „Jessica Rabbit” și „Chanty Beluga”.

Ultimul nume face referire la Chanty Beluga, personajul creat de comedianta Courtney ODonnell, care a devenit viral în ultimele săptămâni.

Paltrow a continuat gluma și în descrierea postării, făcând referire la meniul presupusei cine: „Servim burrito cu pește-spadă și, la cerere, latte cu spumă de cheddar”.

Legăturile lui Paltrow cu industria tehnologiei au atras atenția și în trecut. În luna iunie, actrița l-a avut ca invitat în podcastul Goop pe Trae Stephens, antreprenor miliardar din domeniul tehnologiei militare și cofondator al companiei Anduril. Cei doi au discutat inclusiv despre planurile lui Stephens privind dezvoltarea arsenalului militar al Statelor Unite.

Pe parcursul conversației de aproximativ o oră, Paltrow și Stephens au abordat mai multe subiecte legate de industria de apărare, printre care „modul în care noile tehnologii ne modelează sistemul de apărare” și „relația actuală a Americii cu domeniul apărării”, potrivit descrierii oficiale a episodului.

Actrița s-a confruntat recent cu un alt val de critici

În luna iunie, Gwyneth Paltrow a fost din nou criticată dur după implicarea într-o campanie de promovare a unui proiect imobiliar de lux din Israel. Apariția actriței în reclamă a stârnit numeroase controverse în mediul online, în contextul genocidului pe care Israel îl comite în Gaza.

Potrivit Middle East Eye, fondatoarea brand-ului Goop este protagonista campaniei pentru 51 Park, un proiect dezvoltat de grupul imobiliar israelian Aviv Melisron. Campania a fost realizată de agenția israeliană Why Worry și filmată la New York.

În materialul publicitar, Gwyneth Paltrow promovează complexul drept un simbol al stilului de viață exclusivist, comparându-l cu reședințele premium din apropierea marilor parcuri din New York. Abia la finalul reclamei este dezvăluit faptul că destinația este Herzliya, Israel.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au considerat campania scandaloasă, având în vedere genocidul din Gaza. Conform Middle East Eye, peste 72.900 de palestinieni au fost uciși până în prezent din octombrie 2023, Israelul încălcând zilnic armistițiul semnat în octombrie. De la intrarea în vigoare a încetării focului, cel puțin 970 de palestinieni au fost uciși, iar numărul total al răniților a depășit 3.000.

Controversele au fost amplificate și de istoria orașului Herzliya, fondat în 1924 de coloniști sioniști pe teritoriul fostului sat palestinian al-Haram. Potrivit sursei citate, locuitorii palestinieni ai satului au fost forțați să plece în 1948, în timpul Nakba.

Numeroși internauți au susținut că actrița contribuie la îmbunătățirea imaginii politicilor de colonizare ale Israelului, prin implicarea sa într-un proiect imobiliar de lux, într-o perioadă în care palestinienii sunt uciși, înfometați și forțați să își părăsească locuințele. Reacțiile au readus în atenție și pozițiile publice exprimate anterior de Gwyneth Paltrow cu privire la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și la situația ostaticilor israelieni.

În septembrie 2024, după recuperarea trupurilor a șase ostatici israelieni, actrița a publicat un mesaj de susținere pe rețelele sociale.”Vă trimit toată inima mea. M-am gândit la voi în fiecare zi timp de 11 luni” a scris aceasta.

Criticii au susținut că vedeta a vorbit în repetate rânduri despre suferința israelienilor, însă nu a comentat situația victimelor palestiniene și rapoartele organizațiilor internaționale privind abuzuri asupra deținuților palestinieni.

De asemenea, unii utilizatori au amintit declarațiile anterioare ale actriței despre presupusele violențe sexuale comise de Hamas, afirmând că aceasta nu a manifestat aceeași preocupare față de acuzațiile similare formulate de palestinieni împotriva soldaților israelieni. Potrivit Middle East Eye, mai multe rapoarte publicate după 7 octombrie 2023 au documentat cazuri de abuzuri și violențe sexuale în închisorile israeliene, pe baza mărturiilor victimelor și a investigațiilor unor organizații internaționale.
Publicația notează, de asemenea, că investigații realizate de Middle East Eye și Al Jazeera au concluzionat că nu există dovezi care să susțină existența unor violuri în masă sau a unui fenomen sistematic de violență sexuală în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Pentru mulți dintre cei care au comentat online, participarea lui Gwyneth Paltrow la această campanie nu reprezintă doar o colaborare comercială, ci o alegere cu implicații politice.

Un utilizator a rezumat reacțiile apărute pe rețelele sociale astfel: „Este ca și cum ai face reclamă unor vile de lux în Germania nazistă în plin Holocaust”.

Citește și:
Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Schimbarea pe care Adda o ia în calcul pentru viitorul familiei sale: "Eu vreau să mă mut acolo"
People
Schimbarea pe care Adda o ia în calcul pentru viitorul familiei sale: "Eu vreau să mă mut acolo"
Cătălin Scărlătescu, declarații despre partenera sa și căsătorie: "N-am timp să rămân burlac"
People
Cătălin Scărlătescu, declarații despre partenera sa și căsătorie: "N-am timp să rămân burlac"
Larisa Iordache, prima lecție de gimnastică pentru fiica ei, Amira: "Micuța mea"
People
Larisa Iordache, prima lecție de gimnastică pentru fiica ei, Amira: "Micuța mea"
Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare. Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea TV: "Cel mai de preț dar al vieții mele"
People
Magda Pălimariu și fiul ei, Aksel, dublă aniversare. Mesajul emoționant transmis de prezentatoarea TV: "Cel mai de preț dar al vieții mele"
Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului
People
Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului
Elena și Ianis Hagi, imagini adorabile cu fiul lor. Cum l-au sărbătorit pe Giorgios, care a împlinit un an
People
Elena și Ianis Hagi, imagini adorabile cu fiul lor. Cum l-au sărbătorit pe Giorgios, care a împlinit un an
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Scad temperaturile și revin ploile în unele zone, la început de săptămână. Prognoza meteo ANM pentru perioada 24 august-21 septembrie 2026
Scad temperaturile și revin ploile în unele zone, la început de săptămână. Prognoza meteo ANM pentru perioada 24 august-21 septembrie 2026
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Oana Roman, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 12 kilograme. Obiceiul banal care i-a schimbat silueta
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Alina Pușcău, mesaj cutremurător după ce a început tratamentul pentru cancer. Cum încearcă să treacă peste boală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Răspunsul elegant al Danei Nălbaru, după ce Adina Alberts i-a criticat ridurile: „Am fost șocată de numărul foarte mare de riduri”. Replica artistei, demnă și calmă, a strâns mii de aprecieri în online!
Răspunsul elegant al Danei Nălbaru, după ce Adina Alberts i-a criticat ridurile: „Am fost șocată de numărul foarte mare de riduri”. Replica artistei, demnă și calmă, a strâns mii de aprecieri în online!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea partenerului ei, Bryan Randall: "Am început să-l jelesc cu patru ani înainte"
Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea partenerului ei, Bryan Randall: "Am început să-l jelesc cu patru ani înainte"
People

Sandra Bullock a vorbit despre pierderea partenerului ei, Bryan Randall, și despre anii dificili în care acesta s-a luptat în secret cu scleroza laterală amiotrofică.

+ Mai multe
Decizia luată de Lidia Buble. Anunțul făcut de artistă în fața fanilor: "Vă vreau pe voi martori"
Decizia luată de Lidia Buble. Anunțul făcut de artistă în fața fanilor: "Vă vreau pe voi martori"
People

Lidia Buble a luat o decizie importantă după trei luni în care a stat departe de sport.

+ Mai multe
Andreea Antonescu, alături de Alina Pușcău în spital. Artista se află acum în SUA
Andreea Antonescu, alături de Alina Pușcău în spital. Artista se află acum în SUA
People

Andreea Antonescu a mers în California pentru a-i fi alături Alinei Pușcău, care urmează un tratament pentru cancerul de sân metastazic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC