Cătălin Scărlătescu, declarații despre partenera sa și căsătorie: „N-am timp să rămân burlac”

Cătălin Scărlătescu a venit alături de iubita sa, Elena Gogean, la evenimentul de lansare a noului sezon MasterChef România. Discret cu viața personală, chef-ul a vorbit despre relația lor și a dezvăluit dacă intenționează să rămână burlac.

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  de  ELLE.ro
Cătălin Scărlătescu, declarații despre partenera sa și căsătorie: "N-am timp să rămân burlac"

Noul sezon „MasterChef România” debutează pe 7 septembrie, iar înaintea revenirii emisiunii a fost organizat un eveniment de lansare în centrul Bucureștiului. Printre cei prezenți s-a numărat Cătălin Scărlătescu, care a venit însoțit de partenera sa, Elena Gogean.

Cătălin Scărlătescu, detalii despre viața romantică

Chef-ul a preferat până acum să își păstreze relația departe de atenția publicului, însă a vorbit cu umor despre viața sentimentală și despre felul în care poate fi cucerită o femeie.

„Nu știu cu ce le cuceresc. Da, sunt frumoase! De ce, trebuie să umblu cu femei urâte?! Eu umblu cu cea cu care mă înțeleg. Femeia o cucerești doar dacă vrea. Dacă nu vrea ea, poți să alergi cu oala cu sarmale după ea până nu mai poți că tot nu iese nimic.”, a spus el pentru Click!.

Cătălin Scărlătescu, despre posibilitatea de a se căsători

Întrebat dacă intenționează să rămână burlac, Cătălin Scărlătescu a lăsat de înțeles că nu exclude căsătoria. Totodată, acesta a explicat că discreția sa a alimentat de-a lungul timpului numeroase presupuneri despre viața personală.

„Sper să nu! Nu cred că rămân. N-am timp să rămân burlac. N-am fost niciodată burlac. Singura chestie este că, nu știu, voi ați fabulat presa. Mie nu-mi place să mă laud. Așa că viața privată trebuie să rămână privată.”

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean formează un cuplu din vara anului trecut.

Cătălin Scărlătescu, detalii despre viața lui personală

Primele imagini cu Cătălin Scărlătescu și noua lui iubită, Elena Gogean, au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Acum câteva luni, juratul de la MasterChef și partenera lui au ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia. Cei doi obișnuiesc să călătorească împreună și să exploreze tot felul de destinații. Cu toate că nu au făcut declarații oficiale cu privire la relația lor, au lăsat să se înțeleagă, prin câteva fotografii și prin faptul că se află în aceleași locuri, că sunt împreună și că vor să fie rezervați față de povestea lor de dragoste. 

Recent, Cătălin Scărlătescu a făcut declarații despre viața lui personală. Cunoscutul chef continuă să păstreze discreția în ceea ce privește relația lui. 

„Nu vedeți că Scărlătescu nu e ăla care să iasă în față și să spună… Viața mea privată e viața mea privată, nu pot să vă spun…”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Libertatea.

Elena Gogean este originară din Focșani, activează ca arhitectă urbanistă și este și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu' din București. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, însă apropiații susțin că acest aspect nu pare să influențeze relația lor, care continuă într-un ritm stabil, marcat de călătorii și timp petrecut împreună. Pe contul ei de Instagram, Elena Gogean este activă și postează frecvent clipuri care au legătură cu arhitectura și urbanismul. 

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Foto: Arhiva ELLE

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