Oana Moșneagu, transformare spectaculoasă pentru noul rol. Actrița a slăbit 6 kilograme

Oana Gherman trece printr-o transformare importantă pentru rolul din noul serial Antena 1.

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  de  ELLE.ro
Oana Moșneagu și Vlad Gherman
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Oana Moșneagu se pregătește intens pentru unul dintre cele mai solicitante roluri din cariera sa. Actrița filmează pentru un nou serial Antena 1 și a trecut printr-o transformare fizică importantă pentru a se apropia cât mai mult de personajul pe care îl interpretează. Producția, care ar putea ajunge pe micile ecrane la începutul anului 2027, include și scene de acțiune. Din acest motiv, Oana Gherman a început antrenamentele de box și a slăbit șase kilograme înaintea filmărilor.

Cum arată programul Oanei Moșneagu pe platourile de filmare

Actrița le-a prezentat urmăritorilor de pe Instagram o parte din rutina sa de pe set. Zilele de lucru sunt lungi, iar pauzele dintre scene nu îi oferă foarte mult timp pentru odihnă.

„Tocmai ce am terminat pauza de masă, sunt pe set, mai am încă 7h de filmare”, a povestit Oana Moșneagu într-un videoclip publicat în mediul online.

Chiar dacă programul este obositor, actrița privește noul proiect ca pe o oportunitate de a ieși din zona de confort. Rolul îi oferă posibilitatea de a interpreta scene diferite de cele cu care publicul a văzut-o până acum.

„Revenind la proiect, am și secvențe de acțiune și pentru ele am început să mă antrenez, fac antrenamente de box și mă bucur foarte tare că am ocazia să explorez și partea asta”, le-a mai povestit actrița urmăritorilor săi de pe Instagram.

A slăbit șase kilograme pentru noul personaj

Pregătirea a început cu mult înainte ca Oana să ajungă pe platourile de filmare. Actrița a participat la audiții în toamna anului trecut, însă producția propriu-zisă a debutat abia după aproximativ șase luni. Pentru că personajul său are un stil de viață activ și o condiție fizică foarte bună, Oana Gherman și-a adaptat inclusiv rutina zilnică. Pe lângă antrenamentele necesare scenelor de acțiune, aceasta a slăbit șase kilograme.

„Am dat casting-ul în septembrie anul trecut, dar am început filmările la jumătate de an după. Pentru rol am slăbit 6kg, personajul meu este unul foarte activ și fit, așa că încerc și eu să fiu la fel”.

Oana Moșneagu, despre relația cu Vlad Gherman

Oana Moșneagu a recunoscut că ea și Vlad Gherman și-au stabilit responsabilitățile pe care fiecare le face în casa lor. Actrița și actorul, care de curând a apărut alături de fosta lui logodnică, Cristina Ciobănașu, se susțin reciproc.

„Nu avem o împărțire foarte clară sau foarte bine organizată în casă, deși sunt anumite lucruri pe care le face aproape exclusiv el, cum ar fi să ducă gunoiul, și anumite lucruri pe care le fac aproape exclusiv eu, cum ar fi să spăl hainele. În rest, cel care are mai mult timp liber sau mai multă energie încearcă să preia cât mai mult din responsabilitățile casei. Sunt momente în care unul face mai puțin, altul mai mult”, a spus Oana Moșneagu pentru tvmania.ro

Conform sursei citate, Asia Express și Power Couple sunt cele două formate de televiziune de la Antena 1 în care Oana Moșneagu ar accepta să participe alături de soțul ei, Vlad Gherman. 

În același interviu, Oana Moșneagu a vorbit despre posibilitatea ca ea și Vlad Gherman să își mărească familia. Actrița și soțul ei nu vor să pună presiune pe ei pentru a face acest pas și așteaptă momentul potrivit. 

„Întrebarea asta este una dintre cele mai sensibile atunci când vine vorba de un cuplu care încă nu are un copilaș. Părinții noștri deja sunt bunici, pentru că atât fratele meu, cât și sora lui Vlad au copii, dar, într-adevăr, sunt foarte dornici să-i facem și noi bunici. O să vină, probabil, și acest moment și, atunci când vor ști ei, puteți fi siguri că o vor afla și fanii noștri.”

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Foto: Arhiva ELLE

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