Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry s-ar întoarce în Marea Britanie înainte ca Prințul William să devină rege: „Timpul se scurge”

Noi informații ies la iveală despre motivele care s-ar afla în spatele deciziei Prințului Harry de a reveni în Marea Britanie.

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  de  ELLE
Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry s-ar întoarce în Marea Britanie înainte ca Prințul William să devină rege: "Timpul se scurge"

Prințul Harry și Meghan Markle se pregătesc să revină în Marea Britanie, însă decizia lor continuă să genereze speculații. Potrivit unor surse citate de Page Six, apropierea de Regele Charles al III-lea nu ar fi singurul motiv din spatele mutării, iar situația financiară a Ducilor de Sussex și viitoarea domnie a Prințului William ar putea cântări în această decizie.

Kinsey Schofield, expertă în familia regală, a declarat pentru Page Six că în cercul Prințului William există convingerea că „banii și moștenirea fac parte din calculele” lui Harry și Meghan în ceea ce privește întoarcerea lor în Marea Britanie.

„Există suspiciunea în cercul Prințului William că Harry și Meghan înțeleg că timpul se scurge și vor să își restabilească poziția, influența și apropierea de monarhie cât timp Charles este încă rege”, a declarat Schofield pentru publicație.

Prințul William este primul în ordinea succesiunii la tron, iar odată ce va deveni rege va avea o influență mult mai mare asupra modului în care va funcționa monarhia și, implicit, asupra poziției pe care Harry și Meghan ar putea să o ocupe în raport cu familia regală.

„Există convingerea că [William] va fi mult mai puțin dispus să facă concesii”, a explicat Schofield. „Sursele mele cred că Harry știe asta. Ei văd această mișcare ca pe o încercare de a pune din nou piciorul în prag înainte ca William să fie cel care decide cât de ferm va fi închisă acea ușă”.

Foto: Getty Images

Apropierea lui Harry de familia regală ar provoca îngrijorare

Potrivit lui Schofield, în cercul Prințului și Prințesei de Wales ar exista „o îngrijorare reală” cu privire la impactul pe care revenirea Ducilor de Sussex l-ar putea avea asupra lui William și a familiei sale.

„Nu au uitat intensificarea amenințărilor și a hărțuirii online îndreptate împotriva familiei Wales după interviul cu Oprah și se tem că un nou val de acuzații, dezvăluiri sau interviuri ar putea alimenta din nou această ostilitate”, a declarat Schofield pentru Page Six, făcând referire la aparițiile publice în care Harry și Meghan au vorbit despre conflictele lor cu familia regală.

„În opinia sursei mele de la Palat, Harry și Meghan sunt niște persoane imprevizibile”, a continuat ea, descriindu-i drept „imprevizibili, indiscreți și, esențial, nu întotdeauna naratori de încredere ai evenimentelor”.

Apropiații lui William ar privi cu scepticism și explicația potrivit căreia întoarcerea cuplului ar fi determinată în principal de starea de sănătate a Regelui Charles. Monarhul a anunțat în februarie 2024 că a fost diagnosticat cu cancer.

„Întrebarea lor este: unde era această sensibilitate când Prințul Philip era în spital, iar Harry și Meghan se pregăteau să își facă publice nemulțumirile în interviul cu Oprah?”, a spus Schofield. „Unde era această sensibilitate când își filmau documentarul pentru Netflix în ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a?”

Harry și Meghan se întorc în Marea Britanie împreună cu cei doi copii

Page Six a confirmat că Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, urmează să revină în Marea Britanie la sfârșitul lunii august pentru „o perioadă îndelungată”. Decizia vine la șase ani după ce au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au stabilit în Montecito, California.

Cei doi copii ai cuplului, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, îi vor însoți. Potrivit unei surse citate de Page Six, copiii vor urma cursurile unei școli din Marea Britanie.

„Palatul a fost informat despre mutare”, a declarat sursa, adăugând că Regele Charles a aflat duminică despre planurile fiului și nurorii sale.

O altă sursă a susținut pentru Page Six că Regele Charles este principalul motiv pentru care Harry și fondatoarea brand-ului As Ever au luat această decizie și că monarhul „așteaptă cu nerăbdare” să petreacă mai mult timp cu ei. Totuși, Harry și Meghan vor continua să fie membri ai familiei regale fără îndatoriri oficiale și vor fi tratați ca persoane private.

Potrivit Page Six, cuplul își dorește să fie mai aproape de Charles, dar și ca Archie și Lilibet să poată construi relații cu rudele lor din familia regală. The Sun relatează că Harry și Meghan ar urma să locuiască într-o „reședință care nu aparține familiei regale” și să continue să își dezvolte „afacerile”.

Relația dintre Prințul Harry și Prințul William rămâne tensionată

Întoarcerea în Marea Britanie vine după mai mulți ani în care Harry și Meghan au vorbit public despre experiențele lor în familia regală. În 2021, cei doi i-au acordat un amplu interviu lui Oprah Winfrey, iar ulterior au apărut într-un documentar Netflix. Harry a făcut, de asemenea, o serie de dezvăluiri despre familia sa în volumul de memorii Spare, publicat în 2023.

Meghan a acuzat, la rândul său, membri ai familiei regale de rasism, susținând că o persoană din familie și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la culoarea pielii copilului ei.

În ciuda planurilor de întoarcere, relația dintre Harry și William ar continua să fie una dificilă. O sursă a declarat pentru Page Six că tensiunile dintre cei doi frați persistă și că William refuză în continuare să vorbească cu Harry.

În schimb, Harry pare să fi făcut progrese în relația cu tatăl său. Prințul s-a întâlnit cu Regele Charles luna trecută, când Meghan și cei doi copii au fost, de asemenea, prezenți. Potrivit Page Six, întâlnirea a fost prima ocazie din ultimii patru ani în care Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au reunit cu Regele Charles și Regina Camilla.

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Foto: Getty Images

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