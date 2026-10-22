Priscilla Presley, apariție rară alături de fiul ei, Navarone. Prin ce momente dificile au trecut împreună

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Priscilla Presley a fost surprinsă zâmbitoare în Germania, unde a avut o apariție publică rară alături de fiul ei, Navarone Garibaldi Garcia.

Actrița în vârstă de 81 de ani și fiul ei de 39 de ani au vizitat marți, 20 octombrie, orașul Baesweiler. Potrivit relatărilor din presă, Priscilla a fost invitată să semneze în Cartea de Aur a orașului, un registru în care își lasă semnăturile personalitățile care vizitează localitatea. De asemenea, aceasta a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri despre viața alături de fostul ei soț, Elvis Presley.

„Aștept cu nerăbdare să petrec o seară minunată alături de voi. Vă mulțumesc din suflet”, le-a transmis Priscilla celor prezenți. „Și vreau să vi-l prezint pe fiul meu.”

Navarone Garibaldi Garcia a preluat apoi microfonul și a mărturisit că este „pur și simplu fericit că poate călători alături de mama sa”.

„Vă mulțumesc și eu pentru primirea călduroasă”, a spus el, în timp ce mama sa îl privea zâmbind. „Toată lumea a fost foarte amabilă cu amândoi.”

Actrița cunoscută pentru rolul din serialul Dallas îl are pe Navarone Garibaldi Garcia din relația cu fostul său partener, Marco Garibaldi, de care s-a despărțit în 2006, după mai bine de 20 de ani petrecuți împreună. Din căsnicia cu Elvis Presley, Priscilla a avut o fiică, Lisa Marie Presley, care a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani.

Într-un interviu acordat publicației PEOPLE în 2025, Priscilla Presley a vorbit deschis despre perioada dificilă în care și-a ajutat fiul să depășească dependența de droguri. Actrița a dezvăluit că Navarone i-a cerut ajutorul la două săptămâni după ce Benjamin Keough, fiul Lisei Marie Presley, s-a sinucis. Acesta își dorea să renunțe la fentanil, un opioid extrem de puternic, care poate provoca dependență severă.

„Stăteam în pat lângă el, iar el îmi spunea: ‘Mă dor picioarele, mă dor picioarele’. Mă ridicam și îi masam picioarele. Acum știu ce înseamnă să fii alături de cineva care trece prin sevraj. Este îngrozitor. Mulți oameni nu reușesc să treacă peste această perioadă și ajung să consume din nou. A fost foarte greu”, a povestit Priscilla pentru PEOPLE.

Potrivit actriței, Navarone Garibaldi Garcia a trecut prin 22 de zile de sevraj, după care starea lui a început, în sfârșit, să se îmbunătățească. Cu toate acestea, câteva luni mai târziu, recuperarea sa a fost întreruptă de o recădere, când a început din nou să consume heroină.

„În cele din urmă, într-o zi, a venit la mine și mi-a spus: ‘Mamă, vreau să renunț la droguri. Nu mai vreau să fac asta. Nu mai vreau să te rănesc. Mă ajuți?’. I-am răspuns: ‘Bineînțeles că te voi ajuta’. Așa că a rămas la mine acasă, iar eu dormeam lângă el în fiecare noapte. În fiecare noapte avea simptome de sevraj. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, pentru că, în realitate, nu prea ai ce să faci. Cu siguranță nu le poți da mai multe droguri. Trebuie să treacă prin acea perioadă”, a mărturisit Priscilla.

Actrița a explicat că Navarone Garibaldi Garcia a urmat tratamente de dezintoxicare și recuperare de trei sau patru ori și că, în prezent, se simte bine.

„De atunci nu a mai consumat droguri, așa că sunt foarte fericită pentru el”, a declarat Priscilla. „Acum este într-un moment bun al vieții sale. Am reușit să trecem peste asta. A durat mult, dar Navarone era pregătit. Am avut noroc.”

Navarone Garibaldi Garcia a atras atenția presei și în vara acestui an, când a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, pentru a-și deschide o mică afacere cu pizza preparată din ingrediente organice. Muzicianul intenționa să își desfășoare activitatea chiar pe aleea de acces către locuința sa din Los Angeles.

Acesta și-a propus să strângă 5.500 de dolari pentru achiziționarea unui cuptor profesional de pizza. Inițiativa a stârnit însă critici, mai multe persoane întrebându-se de ce nu îi cere ajutor financiar mamei sale.

Navarone Garibaldi Garcia a reacționat pe Instagram, explicând că își dorește să își finanțeze singur proiectul.

„Cei care vor să critice vor critica oricum. Și sunt sigur că va trebui să explic asta de multe ori unor oameni ignoranți, care cred că ar trebui ‘să-i cer bani mamei’ sau că am deja bani. DA, și eu am o mulțime de facturi de plătit și trebuie să mă încadrez într-un buget.”, a scris el.

Foto: Arhiva ELLE

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