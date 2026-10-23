Răspunsul perfect dat de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată dur pentru o ținută purtată recent: „Când critica devine spectacol și aroganța înlocuiește argumentul, nu mai…”

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Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut din mediul online românesc. De-a lungul timpului, vedeta nu a fost ocolită de comentarii răutăcioase și, în cazuri mai grave, chiar de amenințări pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu, răspuns dur după ce a fost criticată pentru o ținută recentă

Adelina Pestrițu a atras toate privirile la o prezentare recentă de modă, purtând o ținută spectaculoasă în tonuri de alb și negru. Imaginile cu ea au fost foarte apreciate de fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare, însă, bineînțeles, au existat și voci care au criticat dur acea creație vestimentară.

Adelina Pestrițu a preferat să răspundă criticilor, transmitând un mesaj pertinent și precizând că opinia unei persoane despre modă nu trebuie să reprezinte o regulă pentru ceilalți.

„Dacă o ținută nu le place, e greșită. Dacă o femeie nu se îmbracă după regulile lor, nu are stil. Iar dacă poartă alegerile ei cu încredere, devine subiect de reel. Ce noroc pentru algoritm!

Mă amuză atenția constantă pentru aparițiile mele. Pentru cineva care nu apreciază stilul meu, e o preocupare destul de mare pentru garderoba mea. Aproape o formă de fidelitate”, și-a început Adelina mesajul.

Creatoarea de conținut a ținut să sublinieze faptul că poartă ținute pe care le consideră potrivite pentru ea și o reprezintă, fără să țină neapărat cont de părerile celor din jur.

„Hainele făcute la croitoreasă nu sunt o rușine. Rușinos e să crezi că o etichetă îți dă automat gust, iar o haină la comandă îți anulează stilul. Unii știu toate numele de branduri, dar uită că moda înseamnă și ce crezi tu, omul, că ți se potrivește, că te reprezintă, că e pentru un anumit moment.

Nu vreau să plac tuturor. Nici nu mi-aș dori o lume în care toți se îmbracă după gustul unei singure persoane.”

Prezentatoarea TV a pus accent și pe modul în care este exprimată o critică vestimentară, mai ales atunci când nu este argumentată.

„Poți să critici o ținută, să spui ce nu-ți place și să argumentezi. Asta e meseria. Dar când critica devine spectacol și aroganța înlocuiește argumentul, nu mai e rafinament, ci nevoia de a te pune deasupra altora.

Să fii stilist nu înseamnă că deții și adevărul absolut. Iar să vorbești de sus nu te face superior, doar mai gălăgios”.

„Eu îmi voi purta hainele așa cum îmi place, și voi dormi liniștită fără aprobarea comisiei naționale a garderobelor.

Până la urmă, există diferență între a avea ultimul cuvânt și a avea ceva inteligent de spus. Iar când simți nevoia să demonstrezi constant că o femeie nu are stil, riști să-ți construiești brandul în jurul garderobei ei”, și-a încheiat ea mesajul.

Cum a schimbat-o pe Adelina Pestrițu căsătoria cu Virgil Șteblea

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși evită să își expună prea mult viața personală, cei doi marchează de fiecare dată momentele importante din relația lor alături de comunitatea din mediul online. Cei doi au aniversat recent șapte ani de căsătorie.

Din această toamnă, Adelina Pestrițu a revenit în televiziune ca prezentatoare a show-ului Burlacii: Foc în paradis, emisiune care nu se mai regăsește acum în grila PRO TV, dar poate fi urmărită pe Voyo și postul Acasă.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a recunoscut că s-a schimbat foarte mult de când s-a căsătorit și a oferit detalii inedite despre viața ei de familie.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit ea pentru VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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