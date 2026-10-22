Andreea Bănică dezvăluie că fiul ei a fost victima bullying-ului. Ce i s-a întâmplat lui Noah

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Andreea Bănică a vorbit despre situațiile neplăcute cu care s-a confruntat fiul său, Noah, în vârstă de 9 ani. Într-un interviu acordat recent, cântăreața a dezvăluit că băiatul a fost ținta unor comportamente răutăcioase din partea altor copii și a explicat cum încearcă să gestioneze astfel de incidente.

Andreea Bănică, sinceră despre bullying-ul din școli

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, au împreună doi copii, Sofia și Noah. Artista a mărturisit că, deși acordă o atenție deosebită educației celor mici, nu îi poate proteja întotdeauna de experiențele neplăcute din afara familiei. În cazul lui Noah, cântăreața a povestit că au existat mai multe incidente cu alți copii din cartier. Aceștia ar fi râs de băiat, l-ar fi evitat intenționat și chiar i-ar fi luat casca de pe cap.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Andreea Bănică, despre importanța comunicării dintre părinți și copii

Artista consideră că implicarea părinților este esențială atunci când apar conflicte între copii. În familia sa, comunicarea a fost încurajată încă de la începutul școlii, astfel încât Sofia și Noah să se simtă în siguranță atunci când povestesc despre experiențele lor. Andreea Bănică a explicat că și-a învățat copiii să îi spună atât ei, cât și soțului său, ce li se întâmplă în relațiile cu cei din jur.

„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a mai spus artista.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Andreea Bănică susține că discuția despre bullying nu ar trebui să se limiteze la ceea ce se întâmplă la școală sau în grupurile de copii. În opinia sa, comportamentele adulților, comentariile făcute acasă și modul în care părinții vorbesc despre alte persoane pot deveni exemple pe care cei mici le preiau.

Artista a pornit de la propria experiență de mamă și de la dorința firească a unui părinte de a-și ști copiii protejați și acceptați.

„În ultima vreme mă gândesc tot mai mult la un subiect despre care vorbim foarte des: bullying-ul. Sunt mamă și, ca orice părinte, îmi doresc ca ai mei copii să fie bine, respectați, acceptați și să se simtă în siguranță. Dar când vorbim despre bullying, poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții. Pentru că bullying-ul nu începe întotdeauna în curtea școlii. Uneori începe acasă. Într-o conversație pe care copilul o aude. Într-o etichetă pusă altui copil. Într-un ‘nu te mai juca cu el’. Într-o judecată făcută înainte să cunoaștem întreaga poveste. Copiii ne ascultă, ne privesc și, de multe ori, ne copiază. Iar din dorința firească de a ne proteja propriul copil, putem ajunge uneori să facem rău altuia.”

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Foto: Instagram

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