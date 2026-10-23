Imagini rare cu cei trei băieți ai cuplului Adela Popescu & Radu Vâlcan. Cum i-a surprins actrița

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Adela Popescu i-a surprins într-o ipostază rară pe copiii ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu, fotografii inedite cu băieții ei, Alexandru, Andrei și Adrian

Adela Popescu l-a fotografiat pe soțul ei, Radu Vâlcan, în timp ce se joacă cu cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Imaginile publicate ulterior de actriță pe Instagram i-au încântat pe fani, care au apreciat momentul de familie.

„Pe cuvânt că suntem o familie normală cu oameni și copii normali. Cât de cât.”

Cât costă lunar școala privată la care învață copiii cuplului Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii: Alexandru, în vârstă de 9 ani, Andrei, în vârstă de 7 ani, și mezinul Adrian, care are 4 ani. Adrian este înscris la grădiniță, iar frații săi mai mari sunt deja la școală, în ciclul primar.

Cuplul a optat pentru o școală privată pentru cei trei copii, o unitate de învățământ de prestigiu situată în Voluntari. Decizia lor de a alege învățământ privat pentru cei trei băieți, despre care Adela Popescu a vorbit în numeroase ocazii, vine însă și cu un cost pe măsură.

Mai exact, pentru fiecare copil, taxa pentru programul educațional standard este de 700 de euro pe lună, iar taxa administrativă ajunge la 850 de euro pe lună. Astfel, costul pentru un singur copil înscris în acest program este, astfel, de 1.550 de euro în fiecare lună, scrie Cancan.ro.

La grădiniță, costurile diferă: programul educațional costă 1.080 de euro, sumă este alcătuită din 600 de euro pentru programul educațional standard și 480 de euro reprezentând taxa administrativă.

Unitatea de învățământ oferă și un program preșcolar extins, de luni până vineri, între orele 8:00 și 17:00. Acesta presupune, bineînțeles, un cost suplimentar: taxa este de 600 de euro pe lună, la care se adaugă o taxă administrativă de 570 de euro pe lună, taxă care se aplică fiecărui copil.

De ce au ales cei doi o școală privată pentru copiii lor

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a explicat de ce ea și soțul său, Radu Vâlcan au decis să își înscrie copiii la o școală privată.

Vedeta a povestit că învățământul privat vine la pachet cu multe beneficii, printre care și un program prelungit, dar și numeroase activități, pe care școlile de stat nu le oferă.

„Toți spun să dai copilul la o școală de stat, pentru că e mai puțin costisitor, dar asta înseamnă că la ora 12.00 ți-l trimite acasă, iar tu nu ai un program ca să poți să îl iei. Atunci îl vei da la un after school, care costă cam jumate din cât costă o școală privată. Și ce să vezi, după trebuie să îl duci și la tot fel de opționale, pe care la privat le ai incluse. Altele, chiar dacă sunt cu bani, le ai tot acolo. Nu mai bați orașul să te duci la bazin, la karate. Când vezi o taxă la o școală privată poate să ți se pară mult, dar când tragi linie îți dai seama că ajungi tot acolo, dar cu mai mari bătăi de cap. Ca să ajung la o școală de stat bună trebuia să merg 40 de minute cu mașina, să mă coste la after school 500-600 de euro, după care să îl duc la Dinamo etc”, a explicat Adela pentru unica.ro.

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Foto: Instagram

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