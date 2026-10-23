Tatăl lui Meghan Markle, vizat de o anchetă privind presupuse materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Chiar fiul lui a sesizat autoritățile

Thomas Markle Sr., tatăl lui Meghan Markle, ar fi vizat de o anchetă după ce fiul său a descoperit în locuința acestuia din Filipine materiale care ar conține imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

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  de  ELLE.ro
Tatăl lui Meghan Markle, vizat de o anchetă privind presupuse materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Chiar fiul lui a sesizat autoritățile

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, ar fi investigat în legătură cu deținerea unor presupuse materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Potrivit publicației britanice The Sun, fiul său, Thomas Markle Jr., ar fi descoperit sute, posibil chiar mii de imagini și înregistrări compromițătoare printre bunurile personale ale tatălui său, depozitate în Filipine.

Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, ar fi găsit inițial materialele în timp ce căuta un telefon mobil. Ulterior, acesta ar fi verificat mai multe cutii cu obiecte personale și dispozitive electronice, descoperind fotografii și înregistrări care ar prezenta minori în situații de abuz sexual.

Potrivit aceleiași surse, printre obiectele depozitate se aflau telefoane mobile, casete video cu înregistrări de familie, cărți, hard diskuri și premiile Emmy câștigate de Thomas Markle Sr. de-a lungul carierei sale în televiziune.

Fiul lui Thomas Markle a sesizat autoritățile

După descoperirea materialelor, Thomas Jr. ar fi contactat autoritățile americane și filipineze. Acesta susține că a informat FBI, poliția din Pennsylvania și Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați din Statele Unite încă din 10 iulie. Potrivit The Sun, Thomas Markle Jr. ar fi apelat și la ajutorul unui specialist pentru a verifica informațiile stocate pe trei hard diskuri găsite printre bunurile tatălui său. În urma examinării, ar fi fost descoperite numeroase fișiere care conțineau presupuse materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Fiul lui Thomas Markle ar fi fost profund afectat de cele văzute, mărturisind că s-a simțit trădat și dezgustat.

„Când am găsit aceste materiale, am fost îngrozit și nu am avut altă opțiune decât să-mi denunț tatăl”, a declarat Thomas Jr. pentru The Sun, după ce ar fi depus o declarație oficială în fața autorităților filipineze.

Acesta a explicat că, deși și-a sprijinit și îngrijit tatăl timp de mai mulți ani, descoperirea i-a schimbat complet perspectiva asupra relației lor.

„Nu voi mai vorbi niciodată cu tatăl meu, decât dacă voi fi chemat să depun mărturie împotriva lui”, a afirmat Thomas Jr.

Conform publicației britanice, autoritățile din Filipine ar fi început demersurile pentru ridicarea materialelor și examinarea lor criminalistică. O echipă specializată în protecția femeilor și copiilor ar fi fost implicată în investigație, iar FBI ar fi primit declarația fiului lui Thomas Markle.

De asemenea, un agent federal american ar fi solicitat datele de contact ale anchetatorilor filipinezi, pentru o posibilă colaborare între cele două țări.

Reacții din familia lui Meghan Markle

Samantha Markle, fiica lui Thomas Sr. și sora vitregă a Ducesei de Sussex, și-a apărat tatăl și a susținut că fratele său ar acționa din dorința de răzbunare.

În schimb, o persoană apropiată lui Meghan Markle a declarat pentru The Sun: „Poate că acum oamenii vor înțelege, în sfârșit, de ce nu a mai avut nicio legătură cu tatăl ei din 2018”.

Meghan Markle și tatăl său sunt înstrăinați de aproximativ opt ani, relația lor deteriorându-se înaintea nunții acesteia cu Prințul Harry. Ducele de Sussex nu și-a întâlnit niciodată socrul.

Thomas Markle Sr. s-ar afla în prezent într-un centru de îngrijire și recuperare din Florida, după ce a suferit probleme grave de sănătate, inclusiv un accident vascular cerebral și amputarea piciorului stâng.

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foto: Arhiva ELLE

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