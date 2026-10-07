Dani Oțil, revedere emoționantă cu fiul său, Tiago, în Malta. Imaginile publicate de Gabriela Prisăcariu

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Dani Oțil a avut parte de o surpriză din partea familiei sale, după mai multe săptămâni petrecute departe de casă. Prezentatorul se află în Malta, unde au loc filmările pentru cel de-al patrulea sezon al emisiunii Power Couple, iar soția sa, Gabriela Prisăcariu, a decis să îl viziteze împreună cu fiul lor, Tiago.

Dani Oțil, vizitat de familie în Malta

Gabriela Prisăcariu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram câteva imagini din timpul călătoriei. Inițial, aceasta a publicat fotografii din avion, fără să dezvăluie destinația. Ulterior, a arătat că ea și Tiago au ajuns în Malta, pentru a petrece timp alături de Dani Oțil.

Modelul a surprins și momentul în care prezentatorul și-a revăzut fiul după perioada petrecută separat. În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Dani Oțil îl îmbrățișează pe Tiago și vorbește cu el, bucurându-se de reîntâlnire. Gabriela Prisăcariu a însoțit videoclipul de un mesaj amuzant, făcând referire la asemănarea dintre soțul ei și băiețelul lor în ceea ce privește exprimarea sentimentelor.

„Se vede cu cine seamănă Tiago la exprimat sentimentele… Noroc că Dani a mai îmbătrânit, că mai avem o șansă”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

Înainte de această vizită, soția prezentatorului mărturisise că absența lui Dani Oțil se resimte în viața de familie. De când acesta a plecat în Malta pentru filmări, Gabriela Prisăcariu a rămas acasă cu Tiago și a încercat să își organizeze programul astfel încât să își îndeplinească responsabilitățile, dar și să petreacă suficient timp alături de fiul său.

Deși și-a propus să se ocupe de mai multe activități în această perioadă, modelul a recunoscut că își dorește să fie cât mai prezentă în viața băiețelului.

„Nu vreau să mă plâng, dar îmi este greu fără Dani. Ca mamă singură trebuie să te descurci, n-ai încotro”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Totuși, aceasta nu este complet lipsită de ajutor. Părinții ei îi sunt aproape și o sprijină atunci când are nevoie, lucru care îi face programul ceva mai ușor de gestionat.

Gabriela Prisăcariu încearcă să petreacă mai mult timp cu Tiago

Una dintre provocările acestei perioade este organizarea programului zilnic, mai ales din cauza traficului aglomerat din București. Gabriela Prisăcariu încearcă să ajungă cât mai devreme la grădinița fiului său, pentru ca Tiago să nu fie nevoit să rămână acolo până spre seară.

„Nu vreau să-l las pe Tiago până la 17 la grădiniță pentru că vreau să mai petrec timp cu el”, a explicat ea.

Înainte de plecarea lui Dani Oțil în Malta, Gabriela povestise și cum și-au petrecut ultima zi împreună. Deși s-ar fi putut aștepta ca prezentatorul să profite de orele rămase pentru o după-amiază în familie sau un moment romantic în doi, acesta a avut alte planuri: a ales să meargă la Enduro. Gabriela Prisăcariu a relatat situația cu umor într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles”, a povestit Gabriela.

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Foto: Instagram

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