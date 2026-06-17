Cătălina Grama, mesaj emoționant despre viața ei personală. Ce a reușit actrița la 45 de ani: „Da, sunt puțin mândră de mine…”

Cătălina Grama este studentă la Facultatea de Psihologie.

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  de  Andreea Ilie
Cătălina Grama
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Cătălina Grama, cunoscută publicului drept Jojo din grupul Divertis, jonglează cu succes între mai multe roluri: actriță de film, teatru și seriale, cofondatoare a propriei companii de teatru alături de soțul său, Paul Ipate, și mamă a doi copii, Zora și Achim. În plus, ea predă cursuri de actorie pentru zeci de copii și, recent, a început să studieze psihologia, urmând să combine astfel pasiunea pentru artă cu cea pentru înțelegerea minții umane.

Cătălina Grama a terminat primul an la facultatea de Psihologie

Cătălina Grama a luat o decizie surprinzătoare în viața ei. De curând, actrița a anunțat că este din nou studentă. Ea s-a întors pe băncile facultății și acum studiază psihologia. Actrița este interesată de acest domeniu, pe care își dorește să îl aprofundeze prin cursurile pe care le urmează.

Ea a povestit pe rețelele de socializare că este foarte mândră că a reușit să termine primul an la facultatea de Psihologie, în contextul unei perioade extrem de aglomerate din viața ei. În plus, a mărturisit că abia așteaptă vacanța.

„După o sesiune cu examene provocatoare la Facultatea de Psihologie (și primul an încheiat cu bine), printre spectacole, filmări și cursuri de actorie, se apropie, în sfârșit, vacanța.
E posibil să devin mai prezentă și aici. Îmi cer scuze că nu am fost prea activă în ultima perioadă, însă mi-a fost greu să țin pasul cu toate.
Și da, sunt puțin mândră de mine. La vârsta mea, am reușit să închei primul an la cea de-a doua facultate, iar faptul că îmi place atât de mult ceea ce studiez face ca tot efortul să merite. Nu mi-am imaginat că psihologia mă va fascina atât de tare, dar iată-mă aici, învățând din nou cu emoțiile și entuziasmul unui student aflat la început de drum.
Printre altele, voiam să vă arăt și rochia aceasta minunată, cu care am mers la examenul de Neuropsihologie”, a povestit ea.

De ce Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil

Cătălina Grama și Paul Ipate se numără printre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, dintr-o relație anterioară. După ce și-au oficializat relația cu o cununie civilă de poveste în Italia, la sfârșitul lunii august 2023, cei doi au spus „Da' și în fața lui Dumnezeu, organizând o ceremonie religioasă în România.

Actrița a vorbit deschis despre viața ei personală, cei doi copii, dar și despre motivul pentru care ea și soțul ei au decis să nu mai aibă încă un copil.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată”, a declarat actrița pentru Click!.

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Foto: Instagram

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