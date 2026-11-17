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Alina Pușcău începe să își recapete forțele după tratamentul pentru cancer mamar. Modelul a încheiat ședințele de chimioterapie și încearcă să revină la rutina de dinaintea diagnosticului. Olga Barcari, prietena sa apropiată și fostă colegă la „Asia Express”, a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut aceasta și despre schimbările din ultimele săptămâni.

Olga Barcari, despre problemele de sănătate ale Alinei Pușcău

Alina Pușcău și Olga Barcari au devenit prietene în timpul participării la emisiunea „Asia Express”, iar relația lor a continuat și după încheierea competiției. Cele două au rămas apropiate, iar Olga i-a fost alături modelului după ce acesta a aflat că suferă de cancer mamar. Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a mărturisit că diagnosticul prietenei sale a afectat-o profund. Deși vestea a speriat-o, a încercat să o sprijine emoțional și să îi ofere momente de bucurie în timpul tratamentului.

„Când am aflat că Alina are cancer, am încremenit. Mi-a înghețat sufletul pentru o secundă. M-am gândit la ce era mai rău. Am ajutat-o prin faptul că i-am fost alături și că am făcut-o să râdă. Sincer, cred că ea m-a ajutat mai mult, pentru că mi-a dat multe sfaturi despre sănătate și a avut mai multă grijă de mine. Eu i-am fost alături cu prezența, sufletul și rugăciunile mele”, a declarat Olga Barcari pentru Cancan.

Alina Pușcău a încheiat chimioterapia

Potrivit Olgăi Barcari, starea de sănătate a Alinei Pușcău s-a îmbunătățit după încheierea ședințelor de chimioterapie. Modelul a început să facă din nou sport, are mai multă energie și reușește să se alimenteze mai bine. Cu toate acestea, tratamentul a fost unul dificil, iar reacțiile adverse i-au afectat considerabil viața de zi cu zi. Olga a povestit că prietena sa avea perioade în care se simțea atât de rău, încât nu putea să mănânce.

„Acum se simte mai bine, a început să facă sport și vorbim des. Chiar aseară am vorbit. Începe să își revină și să se regenereze de când nu mai face chimioterapie. A început să mănânce mai bine, pentru că înainte nu putea să mănânce aproape deloc. O să își revină. Va trebui să urmeze un tratament toată viața, pentru a preveni revenirea cancerului, dar măcar nu mai face chimioterapie, care o punea la pământ. Timp de zece zile vomita și nu putea să mănânce. Îi era extrem de greu. Noroc că mama ei i-a fost alături”, a explicat aceasta.

Alina Pușcău a revenit la clinica din California unde urmează tratamentul oncologic, în ciuda rezultatelor medicale încurajatoare primite recent. Deși investigațiile nu au mai evidențiat prezența unor tumori, modelul a continuat ședințele de chimioterapie, conform recomandărilor medicilor.

Ea a dezvăluit acum pe rețelele sociale că a terminat chimioterapia, mărturisind că ultimele ședinte au fost deosebit de dificile, însă a ales să marcheze acest moment printr-o petrecere de Halloween, alături de prietenele sale.

„Ultimul meu ciclu de tratament cu C a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară, am decis să sărbătoresc viața alături de prietenele mele.

Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire. Reîntâlnirea cu prietenele minunate pe care nu le mai văzusem de ani de zile mi-a reamintit cât de prețioasă este cu adevărat viața.

Inima mi-e plină de recunoștință. Chiar și în momentele cele mai grele, există atâta frumusețe, iubire și bucurie de sărbătorit. Viața este un dar, iar fiecare moment merită sărbătorit. Halloween fericit! M-am bucurat să fiu, pentru o noapte, Cindy Crawford”, a scris Alina Pușcău pe Instagram.

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Foto: Instagram

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