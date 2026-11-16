Aris Eram, despre viața lui după America Express. A format o echipă împreună cu sora lui, Alexia: „Nu aș fi crezut…”

Aris Eram a format o echipă puternică la America Express împreună cu sora lui, Alexia.

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  de  ELLE.ro
1. Alexia și Aris Eram la America Express
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Aris Eram și sora lui, Alexia, au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1.

Aris Eram, despre viața lui după competiția America Express

După terminarea emisiunii America Express, Aris Eram a început să aibă diverse colaborări pe rețelele de socializare cu tot soiul de brand-uri. În unele dintre aceste colaborări, apare chiar alături de sora lui, cei doi reușind să facă o echipă și în ceea ce privește planul profesional.

Aris Eram a dezvăluit că a urmărit finala Asia Express 2026 și s-a bucurat că a fost câștigată de Gabi Torje și Alin Alexuc.

„Am văzut finala, mă bucură că au câștigat cei doi băieți. Mi-a plăcut foarte mult de ei. Când m-am uitat, într-adevăr, mi-am amintit de toate momentele frumoase pe care le-am petrecut acolo. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”, conform a1.ro

Aris Eram a precizat că este mândru de parcursul său de până acum și de cum competiția America Express i-a adus oportunități profesionale la care nici nu se gândea. De asemenea, el este parte din echipa emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1.

„Mi se pare ceva formidabil. Nu aș fi crezut, dacă îi spuneați lui Aris care era la America Express că o să fie prezentator la o emisiune, mi se pare că este ceva… foarte greu m-am introdus acolo, dar se pare că îmi iese așa.”

Cum s-a schimbat viața lui Aris Eram după ce a participat la America Express

Aris Eram a povestit despre felul în care s-a schimbat viața lui după ce a participat în show-ul America Express. Tânărul se simte recunoscător pentru toate oportunitățile pe care le-a primit după competiție. 

„După cum a povestit și mama mea, oamenii au fost încântați de comportamentul meu și al surorii mele la America Express, de cum suntem noi, ca frați, cum ne vorbim, cum ne înțelegem. Mă opresc atât tineri cât și oameni mai în vârstă, pe stradă, să facă poză cu mine, am dat chiar și un autograf deși mi s-a părut cam ciudat. Mi-am dat seama că oamenii mă privesc diferit, sunt plăcut surprins că îmi zâmbesc, îmi fac cu mâna când mă văd. Aș putea să spun că și în rândul fetelor mi-a crescut popularitatea (râde)… cu 78% aș zice… Da, în concluzie, participarea la America Express mi-a schimbat viața și imaginea și le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune!”, a spus Aris Eram pentru VIVA.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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