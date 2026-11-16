Karina, fiica lui Jorge, a împlinit 18 ani. Imagini rare cu tânăra

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Jorge a sărbătorit-o recent pe fiica lui, Karina, care a împlinit 18 ani. Cum arată astăzi tânăra? Artistul a împărtășit imagini rare cu ea.

Jorge, emoționat la aniversarea fiicei sale

Jorge și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Jorge a fost copleșit de emoții recent, pentru că fiica lui, Karina, a atins o etapă importantă. Tânăra a împlinit 18 ani și a fost sărbătorită de întreaga familie în cadrul unei petreceri. Artistul a împărtășit pe Instagram câteva cadre de la aniversarea fiicei sale, alături de o urare specială.

„Unul din cele mai emoționante momente.”

Jorge, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Karina

În cadrul unui interviu acordat recent, Jorge a vorbit deschis despre cum este în rolul de tată, dar și despre cum a crescut-o pe fiica lui, Karina.

„Am fost mai strict când era mică, pentru că atunci avea nevoie de reguli clare. Pe măsură ce a crescut, am înțeles că dacă o țin prea strâns, o să înceapă să-mi ascundă lucruri. Eu nu vreau un copil care îmi ascunde lucruri, vreau un copil care vine să-mi spună. Așa că am lăsat mai mult loc discuției. Nu zic că sunt permisiv. Zic că am învățat să ascult înainte să zic „nu”, a spus Jorge pentru cancan.ro.

Jorge a dezvăluit și care este regula pe care o aplică în educația fiicei sale, Karina.

„Nu mai stau cu ochii pe ceas ca un paznic, dar nici n-am renunțat la tot. Regula noastră e simplă: să știu unde e și să-mi dea un semn că a ajuns cu bine. Atât. Dacă știu asta, dorm liniștit. Ei, liniștit… să zicem că dorm. Restul ține de încrederea pe care am construit-o în anii ăștia. Până acum nu m-a dezamăgit.”

Jorge a mai precizat că încă se obișnuiește cu ideea că fiica lui, Karina, a crescut, că este pe drumul ei și că trebuie să o lase să ia singură decizii.

„Cel mai greu e să învăț să las. Toată viața am fost obișnuit să fiu primul care sare: o problemă la personală, o supărare, o zi proastă, și tata era acolo cu o soluție. Acum trebuie să mă abțin. Trebuie să o las să ia singură decizii, chiar și când eu aș face altfel. Pentru un tată asta e greu, pentru că instinctul tău e să protejezi. Dar am înțeles că, dacă vreau să devină o femeie puternică, trebuie să-i dau spațiu să fie ea. Eu rămân aici, cu ușa deschisă, oricând are nevoie”, a mai spus Jorge pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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