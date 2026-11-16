Avril Lavigne a devenit mamă în secret la 42 de ani. Cum a anunțat venirea pe lume a fetiței sale

Avril Lavigne, în vârstă de 42 de ani, a dezvăluit că a devenit mama unei fetițe, fără a preciza și cine este tatăl micuței.

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  de  Andreea Ilie
Avril Lavigne a devenit mamă în secret la 42 de ani. Cum a anunțat venirea pe lume a fetiței sale

Avril Lavigne și-a uimit fanii după ce a dezvăluit că a devenit mamă.

Cântăreața canadiană, în vârstă de 42 de ani, a anunțat venirea pe lume a unei fetițe printr-o postare publicată vineri pe Instagram, fără a dezvălui identitatea tatălui copilului.

„Micuța noastră prințesă a sosit”, a scris artista pop-punk în descrierea unei serii de fotografii alb-negru.

Una dintre imagini o înfățișa pe Lavigne ținându-și cu tandrețe în brațe fiica, îmbrăcată într-un body cu imprimeu leopard.

Artista cunoscută pentru hitul „Complicated” nu era cunoscută ca fiind implicată într-o relație și nici nu existau informații că ar fi fost însărcinată.

Comentariile la postarea prin care Lavigne a anunțat venirea pe lume a bebelușului au fost dezactivate, însă caruselul de fotografii a adunat peste 4,5 milioane de aprecieri.

Lavigne a fost căsătorită anterior cu Deryck Whibley, solistul trupei Sum 41, în vârstă de 46 de ani, din 2006 până în 2009, și cu Chad Kroeger, solistul trupei Nickelback, în vârstă de 51 de ani, din 2013 până în 2015.

În februarie 2023, logodnicul ei de atunci, Mod Sun, acum în vârstă de 39 de ani, a declarat că a fost „luat complet prin surprindere” de decizia artistei de a pune capăt logodnei lor.

La doar câteva zile după aceea, Lavigne a fost văzută în compania rapperului Tyga, în vârstă de 36 de ani.

„Avril nu l-a înșelat pe Mod. Pur și simplu se săturase de prostiile lui, iar Tyga a fost o distragere ușoară”, a declarat la vremea respectivă o sursă pentru Daily Mail.

Foștii logodnici se logodiseră anterior, în timpul unei călătorii la Paris, în martie 2022. Cei doi s-au cunoscut în 2021, în timp ce înregistrau împreună piesa „Flames”.

Anunțând despărțirea de Whibley printr-o postare pe blog, în 2009, artista a scris: „Suntem prieteni de când aveam 17 ani, am început să ne întâlnim când aveam 19 ani și ne-am căsătorit când aveam 21 de ani. Sunt recunoscătoare pentru timpul petrecut împreună și sunt recunoscătoare și binecuvântată că am reușit să ne păstrăm prietenia. Îl admir pe Deryck și am un respect enorm pentru el. Este cea mai extraordinară persoană pe care o cunosc și îl iubesc din toată inima. Deryck și cu mine ne despărțim și mergem mai departe într-o notă pozitivă.”

Lavigne a avut o relație cu Brody Jenner, fiul lui Caitlyn Jenner, în vârstă de 43 de ani, din 2010 până în 2012. Când cei doi s-au despărțit, o sursă a declarat pentru Us Weekly: „Decizia a fost de comun acord, dar Brody a fost cel care a pus capăt relației. I-a spus că s-a săturat să fie mereu însoțitorul ei la evenimente și să o însoțească în permanență în turnee.”

La doi ani după despărțirea de cel de-al doilea soț, Lavigne a fost implicată într-o relație romantică cu producătorul muzical J.R. Rotem.

Rotem a stârnit zvonuri despre o posibilă relație în 2017, când a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea într-o ipostază apropiată alături de artistă, numind-o „iubita lui”.

La vremea respectivă, o sursă a declarat pentru E! News: „J.R. este un producător cu care ea a colaborat. Este respectat în industria muzicală. În ultima vreme, au început să petreacă timp împreună și în afara studioului, iar între ei există cu siguranță chimie. Amândoi sunt extrem de pasionați de muzică.”

Cei doi au fost văzuți, de asemenea, la mai multe întâlniri la restaurant, însă s-au despărțit în anul următor.

În octombrie 2013, cântăreața și compozitoarea a declarat că își dorea să se concentreze asupra carierei înainte de a deveni mamă.

„Știți ceva? Vreau să fiu pregătită. Să mă concentrez asupra muzicii mele, să lansez un nou album – aceasta este prioritatea mea și, în acest moment, copilul meu”, declara ea atunci pentru revista Fame.

În luna următoare, și-a reafirmat poziția în timp ce discuta despre planurile de a-și întemeia o familie, într-un interviu pentru E! News.

„Îmi doresc unul sau doi [copii], dar nu acum”, declara artista, pe atunci în vârstă de 29 de ani. „Poate în viitor. La un moment dat. Încă trebuie să mă bucur de viață! Am un album de lansat și un turneu. Nu sunt pregătită acum. Vreau doar să mă concentrez asupra muzicii mele, dar, mai târziu, la un moment dat, îmi voi întemeia o familie.”

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Foto: Instagram

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