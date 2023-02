Avril Lavigne și Mod Sun s-au despărțit la doar un an de la logodnă

Avril Lavigne și Mod Sun nu mai formează un cuplu, au confirmat ieri reprezentanții cântăreței pentru publicația Page Six. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi artiști, mai ales fiindcă aceștia păreau pregătiți să facă pasul cel mare. Avril și Mod Sun s-au logodit anul trecut într-un cadrul extrem de romantic la Paris.

Însă se pare că vestea nu i-a șocat doar pe fani, ci și pe Mod Sun.

Cu toate acestea, se pare că Mod Sun își va continua turneul, nelăsând viața personală să îi afecteze munca.

Vestea despărțirii vine la scurt timp după ce Avril Lavigne a fost văzută în compania rapper-ului Tyga. Aceștia au fost surprinși îmbrățișându-se, iar mai multe surse au declarat că cei doi s-au văzut destul de des în ultima perioadă. Cu toate acestea, nimeni nu a confirmat faptul că ar forma un cuplu.

Zvonurile despre o posibilă relație între Avril Lavigne și Mod Sun au apărut pentru prima dată în februarie 2021. Cei doi au pășit pe covorul roșu, în calitate de cuplu, la MTV Video Music Awards în luna septembrie a aceluiași an. În primăvară lui 2022, Mod Sun a cerut-o în căsătorie pe Avril la Paris.

„În ziua în care ne-am întâlnit, am știut că tu ești aleasa. Împreună pentru totdeauna până când zilele noastre se vor termina. Am avut un vis în care te-am cerut în căsătorie la Paris. Am scos un inel și te-am rugat să-l porți. Eram într-un genunchi când m-am uitat în ochii tăi. Ești prea frumoasă ca să pot descrie cuvintele mele. Te-am prins de mână și am luat o ultimă respirație. Am spus: ‘Vrei să te căsătorești cu mine?’ Și ea a spus: ‘Da.’ Te iubesc, Avril!”, a scris Mod Sun pe Instagram la momentul respectiv.