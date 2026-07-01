Noul sezon Survivor începe mai repede decât se așteptau fanii. Ce a dezvăluit chiar Adi Vasile, prezentatorul show-ului

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24 de concurenți au început lupta în Survivor 2026, parte din două triburi – Faimoși și Războinici. Pe parcurs, alți 7 li s-au alăturat, devenindu-le coechipieri și parteneri sau adversari în luptă.

Când începe noul sezon Survivor

22 de săptămâni. 31 de concurenți care au scris povestea Survivor 2026. Dintre aceștia, 14 au ajuns în etapa Unificării. 8 au fost cei care au descoperit ce înseamnă Individualele. 6 au ajuns în semifinală. Iar 4 au luptat cu un singur gând – să devină campionul Survivor 2026! Cel mai dur format de televiziune a ajuns apoi la Marea Finală, care a fost câștigată de Gabi Tamaș.

Fanii au urmărit în număr impresionant întregul sezon Survivor, astfel că la scurt timp după difuzarea finalei, producătorii au anunțat că pregătesc deja sezonul următor.

Curiozitatea mare a fanilor cu privire la noul sezon a fost alimentată și de dezvăluirea făcută de Adi Vasile, prezentatorul show-ului.

Întrebat de un fan când începe noul sezon, Adi Vasile a precizat că emisiunea va începe în luna decembrie a acestui an.

„În decembrie începe noul sezon”, a scris Adrian Vasile pe rețelele de socializare.

Prezentatorul Survivor a adăugat că procesul de selecție și înscrierile la casting pentru viitorii participanți au fost deja deschise, echipa căutând persoane pregătite pentru competiția sportivă din jungla dominicană.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a spus Adi Vasile la finalul Survivor 2026.

Câți bani ar fi câștigat, de fapt, Gabi Tamaș la Survivor România 2026

Gabi Tamaș este marele câștigător al show-ului Survivor România 2026, la finalul unor luni pline de provocări și momente controversate.

Premiul cel mare al emisiunii Survivor România a fost în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă și sumele pe care fiecare concurent le-a primit pentru fiecare săptămână petrecută în concurs.

Însă, suma încasată efectiv va fi mai mică din cauza taxelor. Potrivit regulilor fiscale actuale, există o sumă neimpozabilă de aproximativ 120 de euro, echivalentul a 600 de lei, care se scade din valoarea totală a premiului înainte de calcularea impozitului, scrie Cancan.ro. Astfel, din premiul brut de 100.000 de euro se scade mai întâi suma neimpozabilă de 120 de euro. Astfel rezultă o bază impozabilă de 99.880 de euro. Asupra acestei sume se aplică impozitul de 10%, ceea ce înseamnă o taxă de 9.988 de euro. iar suma care rămâne este de 90.012 euro.

Pe lângă această sumă, se adaugă și banii pe care Gabi Tamaș i-a obținut pentru fiecare etapă de participare la Survivor România. Potrivit presei mondene, fostul fotbalist ar fi primit 2.500 de euro pentru fiecare etapă. Gabi Tamaș a rezistat toate cele 22 de etape, deci s-a ales cu 55.000 de euro (22×2.500 euro).

În total, Tamaș a câștigat 145.012 de euro, o sumă fabuloasă și mult mai mare decât cea obținută după ce a câștigat alături de Dan Alexa show-ul Asia Express.

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Foto: Arhiva ELLE

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