Deciziile tale în cuplu sunt unele sănătoase sau alimentate de anxietate? Cum să faci diferența

Ce te-a făcut să îți pui la îndoială deciziile? Timpul petrecut pentru analiză, tumultul emoțional care te epuizează, faptul că ești preponderent în disconfort și nu în confort. E dureros să trăiești în frică, să nu ai aproape niciun contact cu prezentul și să construiești zeci de posibile scenarii pentru viitor, practic să exiști acolo. Iar partea ta sănătoasă a făcut diferența între ce îți imaginezi și în final ce demonstrează realitatea. În plus, regretele pentru deciziile luate sunt și ele la fel de dureroase. Ai început să observi că mintea ta are o minte a ei, și că nu e util pentru tine să o crezi mereu.

Sentimentul de urgență

O decizie luată din teamă, din anxietate este cea care adaugă o presiune imensă. Trebuie să îți dai răspunsul acum, imediat, pe loc. O decizie pe care o iei din partea ta sănătoasă presupune un timp de gândire și de analiză la rece, de adunare de informații, când emoțiile nu sunt atât de copleșitoare și nu îți blochează partea din creier responsabilă cu gândirea logică, rațională. De aceea sub acea presiune ai senzația că parcă ți s-a blocat creierul, pentru că exact asta se întâmplă.

Nesiguranța

După ce ai luat decizia mânată de anxietate nu simți că ai mai multă claritate, nu ai acest sentiment de ușurare, de pace interioară, da, chiar dacă decizia este una inconfortabilă. Ci ești la fel de confuză, de epuizată, tot nu ești sigură de decizia luată și reîncep scenariile posibile, te pui la îndoială continuu.

Dialogul interior încâlcit

Decizia sănătoasă are un dialog interior unitar, logic, pe când opusul este… ca și cum alergi într-o încăpere mare de la o cutie la alta, căutând în fiecare cutie un răvaș care să te ghideze, dar niciunul nu e cel potrivit iar asta te duce spre disperare. Și alergi în mintea ta, căutând explicații, scuze, ruminând indiferent de ce faci, fie că ești la serviciu și ai de lucru ceva care trebuie predat într-un termen anume, fie că te-ai băgat în pat cu o oră în urmă și nu reușești nicicum să adormi.

Orientarea trecut-viitor

Mintea se plimbă pe acest ax al lui ce s-a întâmplat în trecut și ce anume s-ar putea întâmpla rău în viitor. Nu te uiți la prezent, nu ești ancorată în el. Desigur, scenariile negative sunt foarte elaborate, de-a dreptul catastrofale. Ce spune partenerul nici nu iei în calcul, se poate nici măcar să nu îl întrebi, să nu te consulți sau să clarifici cu el. Conversația este doar în mintea ta, deși răspunsurile de care ai nevoie de multe ori vin direct de la partener, sau opinia lui pe un subiect ar ajuta foarte mult la rezolvarea problemei care te preocupă.

Corpul ca barometru

Încordare musculară, tremurat, nod în gât, presiune pe piept, ca un ghem în stomac, o ceață mentală, agitație, durere de cap. Le simți din plin? Nu lua atunci o decizie, dă-ți spațiu și timp pentru reglarea emoțională, acea pauză în care să te calibrezi și apoi să revii mai calmă, mai prezentă, mai în contact tu cu tine.

