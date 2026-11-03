Jessica Alba, criticată dur pentru costumul de Halloween. Ce ținută alesese actrița și de ce a șters fotografiile de pe Instagram

Jessica Alba a stârnit controverse pe rețelele sociale după ce a ales să se costumeze de Halloween în Nancy Kerrigan, patinatoarea atacată violent în 1994.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jessica Alba, criticată dur pentru costumul de Halloween. Ce ținută alesese actrița și de ce a șters fotografiile de pe Instagram

Jessica Alba pare să fi șters de pe Instagram o fotografie în care își prezenta costumul de Halloween, inspirat de atacul violent asupra patinatoarei Nancy Kerrigan din 1994, după ce alegerea sa a stârnit un val de critici.

Fotografia publicată de actriță a fost surprinsă într-o captură de ecran de Daily Express, în weekend, înainte de a fi eliminată. Descrierea postării era: „Halloween fericit din partea Tonyei [Harding]… și a lui Nancy.”

Alba, în vârstă de 45 de ani, a ales să o întruchipeze pe Nancy Kerrigan, acum în vârstă de 57 de ani, purtând o rochie albă, dresuri asortate și patine. Costumul includea și un bandaj pătat de sânge în zona genunchiului.

Alături de vedeta din „Honey” se afla o prietenă de-a sa, costumată în Tonya Harding, în vârstă de 55 de ani, care purta o ținută vișinie, decorată cu paiete. Deși prietena actriței, Kelly Sawyer, ținea în mână o bâtă de baseball, Shane Stant, bărbatul angajat de fostul soț al Tonyei Harding pentru a o ataca pe Kerrigan în ianuarie 1994, a folosit în realitate un baston de poliție.

Incidentul, care a făcut înconjurul lumii, a avut loc înaintea competiției de calificare pentru Jocurile Olimpice și a obligat-o pe Kerrigan să se retragă. Harding, care nu a fost niciodată condamnată penal pentru implicarea în atac, a primit ulterior o interdicție pe viață din partea Federației Americane de Patinaj Artistic. Recent, însă, fosta sportivă și-a anunțat public intenția de a reveni în acest sport.

Potrivit publicației citate, numeroși urmăritori ai Jessicăi Alba și-au exprimat nemulțumirea față de alegerea costumului în secțiunea de comentarii.

„Imatur. Ne așteptam la mai mult de la tine, Jessica”, a scris o persoană.

Un alt utilizator s-a întrebat de ce cele două au ales să „readucă în atenție acest moment traumatizant care a pus capăt unor cariere” și să „transforme victima unui atac într-un costum de Halloween”. O a treia persoană a făcut referire la decizia Marthei Stewart de a se costuma într-o persoană fără adăpost, comentând: „Incredibil, mai întâi Martha, iar acum Jessica. De ce suntem atât de răutăcioși de Halloween anul acesta?”

Pe de altă parte, mai mulți utilizatori Reddit au sărit în apărarea actriței.

„Ei bine, au trecut peste 30 de ani, s-au făcut două filme de lungmetraj și vreo cinci filme de televiziune despre asta”, a remarcat un utilizator. „În acest moment, pare o glumă destul de inofensivă.”

Deși descrierea inițială a fotografiei, care a fost între timp ștearsă, făcea referire și la fiul actriței, Hayes, în vârstă de opt ani, costumat în vampir, imaginile cu ținuta acestuia nu mai sunt disponibile pe contul de Instagram al vedetei din „Dark Angel”.

Jessica Alba mai are două fiice, Honor, în vârstă de 18 ani, și Haven, de 15 ani, din căsnicia cu fostul său soț, Cash Warren. Duminică, Honor a publicat pe Instagram fotografii cu propriul costum de Halloween, inspirat de un unicorn.

După despărțirea de Cash Warren, anul trecut, Jessica Alba a început o relație cu actorul Danny Ramirez, în vârstă de 34 de ani. Acesta nu a oferit însă niciun indiciu pe rețelele sociale despre modul în care și-a petrecut weekendul de Halloween.

Citește și:
Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre emisiunea „Te cunosc de undeva', după plecarea lui Pepe de la Antena 1: „Cel puțin momentan…'

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cabiria Morgenstern, sinceră cu privire la greutățile întâmpinate ca mamă. Cum reacționează în fața criticilor: "Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea"
People
Cabiria Morgenstern, sinceră cu privire la greutățile întâmpinate ca mamă. Cum reacționează în fața criticilor: "Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea"
ADDA, noi confesiuni despre lupta cu boala Lyme și cel mai mare regret: "Dacă simt acolo cea mai mică formă de îndoială..."
People
ADDA, noi confesiuni despre lupta cu boala Lyme și cel mai mare regret: "Dacă simt acolo cea mai mică formă de îndoială..."
2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase
People
2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase
Theo Rose, dezvăluiri despre "Vocea României" și proiectele sale profesionale. Cu cine ar colabora artista: "Să vedem când ne potrivim"
People
Theo Rose, dezvăluiri despre "Vocea României" și proiectele sale profesionale. Cu cine ar colabora artista: "Să vedem când ne potrivim"
Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre emisiunea "Te cunosc de undeva", după plecarea lui Pepe de la Antena 1: "Cel puțin momentan..."
People
Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre emisiunea "Te cunosc de undeva", după plecarea lui Pepe de la Antena 1: "Cel puțin momentan..."
INNA, despre relația cu fanii și sacrificiile din carieră: "Muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc"
People
INNA, despre relația cu fanii și sacrificiile din carieră: "Muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc"
Antena 1
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici
CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună
CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună
Cum arată părinții Claudiei de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit că a crescut într-un palat | FOTO
Cum arată părinții Claudiei de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit că a crescut într-un palat | FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Laura Cosoi, emoționată după vizita la casa Adelei Popescu din Șușani. Ce a mărturisit actrița
Laura Cosoi, emoționată după vizita la casa Adelei Popescu din Șușani. Ce a mărturisit actrița
People

Laura Cosoi a petrecut câteva zile alături de familie la Șușani, unde a fost găzduită de buna sa prietenă Adela Popescu și de Radu Vâlcan.

+ Mai multe
Ce au descoperit autoritățile din Mexic într-un spațiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle. Detalii șocante din anchetă
Ce au descoperit autoritățile din Mexic într-un spațiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle. Detalii șocante din anchetă
People

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, se află în centrul unui nou scandal, după ce autoritățile mexicane au descins într-un spațiu de depozitare închiriat anterior de acesta.

+ Mai multe
Kate Middleton și Prințul William au publicat o fotografie rară cu Prințul Louis. Cum arăta mezinul familiei regale la un an
Kate Middleton și Prințul William au publicat o fotografie rară cu Prințul Louis. Cum arăta mezinul familiei regale la un an
People

Cu ocazia Halloween-ului, Prințul și Prințesa de Wales au dezvăluit o imagine inedită din arhiva personală, realizată chiar de Kate Middleton.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC