Jessica Alba, criticată dur pentru costumul de Halloween. Ce ținută alesese actrița și de ce a șters fotografiile de pe Instagram

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Jessica Alba pare să fi șters de pe Instagram o fotografie în care își prezenta costumul de Halloween, inspirat de atacul violent asupra patinatoarei Nancy Kerrigan din 1994, după ce alegerea sa a stârnit un val de critici.

Fotografia publicată de actriță a fost surprinsă într-o captură de ecran de Daily Express, în weekend, înainte de a fi eliminată. Descrierea postării era: „Halloween fericit din partea Tonyei [Harding]… și a lui Nancy.”

Alba, în vârstă de 45 de ani, a ales să o întruchipeze pe Nancy Kerrigan, acum în vârstă de 57 de ani, purtând o rochie albă, dresuri asortate și patine. Costumul includea și un bandaj pătat de sânge în zona genunchiului.

Alături de vedeta din „Honey” se afla o prietenă de-a sa, costumată în Tonya Harding, în vârstă de 55 de ani, care purta o ținută vișinie, decorată cu paiete. Deși prietena actriței, Kelly Sawyer, ținea în mână o bâtă de baseball, Shane Stant, bărbatul angajat de fostul soț al Tonyei Harding pentru a o ataca pe Kerrigan în ianuarie 1994, a folosit în realitate un baston de poliție.

Incidentul, care a făcut înconjurul lumii, a avut loc înaintea competiției de calificare pentru Jocurile Olimpice și a obligat-o pe Kerrigan să se retragă. Harding, care nu a fost niciodată condamnată penal pentru implicarea în atac, a primit ulterior o interdicție pe viață din partea Federației Americane de Patinaj Artistic. Recent, însă, fosta sportivă și-a anunțat public intenția de a reveni în acest sport.

Potrivit publicației citate, numeroși urmăritori ai Jessicăi Alba și-au exprimat nemulțumirea față de alegerea costumului în secțiunea de comentarii.

„Imatur. Ne așteptam la mai mult de la tine, Jessica”, a scris o persoană.

Un alt utilizator s-a întrebat de ce cele două au ales să „readucă în atenție acest moment traumatizant care a pus capăt unor cariere” și să „transforme victima unui atac într-un costum de Halloween”. O a treia persoană a făcut referire la decizia Marthei Stewart de a se costuma într-o persoană fără adăpost, comentând: „Incredibil, mai întâi Martha, iar acum Jessica. De ce suntem atât de răutăcioși de Halloween anul acesta?”

Pe de altă parte, mai mulți utilizatori Reddit au sărit în apărarea actriței.

„Ei bine, au trecut peste 30 de ani, s-au făcut două filme de lungmetraj și vreo cinci filme de televiziune despre asta”, a remarcat un utilizator. „În acest moment, pare o glumă destul de inofensivă.”

Deși descrierea inițială a fotografiei, care a fost între timp ștearsă, făcea referire și la fiul actriței, Hayes, în vârstă de opt ani, costumat în vampir, imaginile cu ținuta acestuia nu mai sunt disponibile pe contul de Instagram al vedetei din „Dark Angel”.

Jessica Alba mai are două fiice, Honor, în vârstă de 18 ani, și Haven, de 15 ani, din căsnicia cu fostul său soț, Cash Warren. Duminică, Honor a publicat pe Instagram fotografii cu propriul costum de Halloween, inspirat de un unicorn.

După despărțirea de Cash Warren, anul trecut, Jessica Alba a început o relație cu actorul Danny Ramirez, în vârstă de 34 de ani. Acesta nu a oferit însă niciun indiciu pe rețelele sociale despre modul în care și-a petrecut weekendul de Halloween.

foto: Getty Images

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