Sorin Bontea a dezvăluit câți bani a primit după ce a câștigat Asia Express alături de Răzvan Fodor

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Sorin Bontea și Răzvan Fodor au fost desemnați câștigătorii celui de-al treilea sezon „Asia Express”, difuzat de Antena 1 în 2020. Deși premiul competiției a fost de 30.000 de euro, suma a fost împărțită între cei doi concurenți. Celebrul chef a povestit, în cadrul unei ediții „Chefi la cuțite”, câți bani i-au revenit și și-a amintit de una dintre cele mai dificile experiențe culinare trăite în timpul aventurii din Asia.

Sorin Bontea a spus ce sumă a încasat după victoria de la Asia Express

La câțiva ani de la participarea la „Asia Express”, Sorin Bontea a rememorat experiența din competiție în timpul unei ediții a emisiunii „Chefi la cuțite”. Discuția a început după ce chef Cătălin Petrescu, specializat în bucătăria japoneză, le-a pregătit juraților un preparat pe bază de insecte. Degustarea a stârnit reacții din partea acestora, iar Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au adus în discuție provocările culinare prin care trecuse Sorin Bontea în timpul filmărilor pentru „Asia Express”.

Juratul a recunoscut că unele dintre preparatele pe care a fost nevoit să le consume în competiție i-au pus serios la încercare limitele.

„Eu mâncam și plângeam, mă. Îmi curgeau lacrimile, atât de rău era! Eu lângă ăla mâncam ceapă”, a povestit chef Bontea.

Florin Dumitrescu i-a amintit atunci că eforturile sale au fost răsplătite cu un premiu consistent, în valoare de 30.000 de euro.

„Da, mă! Dar tu ai luat și 30.000 de euro la final”, i-a spus acesta.

Sorin Bontea a ținut însă să precizeze că nu a încasat întreaga sumă, deoarece premiul a fost împărțit în mod egal cu Răzvan Fodor, colegul său de echipă.

„Nu am luat decât 15.000 de euro, 15.000 de euro i-a luat Fodor”, a răspuns juratul.

Astfel, fiecare dintre cei doi câștigători a primit câte 15.000 de euro din premiul final al competiției.

Cum au reușit Sorin Bontea și Răzvan Fodor să câștige Asia Express 2020

Sorin Bontea și Răzvan Fodor au făcut echipă în sezonul al treilea al emisiunii „Asia Express”, intitulat „Drumul Comorilor”. Cei doi au parcurs un traseu solicitant prin Filipine și Taiwan, unde au avut de îndeplinit misiuni contra cronometru și de depășit numeroase obstacole.

La fel ca ceilalți participanți, au fost nevoiți să găsească singuri mijloace de transport și locuri în care să înnopteze, având la dispoziție resurse financiare limitate. Diferențele culturale, barierele lingvistice și probele fizice au transformat fiecare etapă într-o provocare. Deși proveneau din domenii profesionale diferite, Sorin Bontea și Răzvan Fodor au reușit să colaboreze eficient și să ajungă până în ultima etapă a concursului.

Când are loc finala Asia Express 2026 și ce echipe au rămas în competiție

Cel de-al nouălea sezon „Asia Express”, intitulat „Drumul Mătăsii”, se apropie de final. După eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu, trei echipe au rămas în cursa pentru marele premiu de 30.000 de euro: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Concurenții au parcurs un traseu dificil prin Uzbekistan și China, fiind nevoiți să îndeplinească numeroase misiuni și să se descurce cu resurse limitate. Marea finală „Asia Express 2026” va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, când telespectatorii vor afla cine câștigă trofeul și premiul competiției.

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Foto: Facebook

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