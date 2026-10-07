De ce noul Chanel funcționează atât de bine

La doar un an de la debutul lui Matthieu Blazy la Chanel, colecția Spring/Summer 2027 arată că designerul începe deja să se îndepărteze de arhive și să construiască un Chanel care îi aparține.

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  de  Simion Mădălina
Primul look
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POZA 1 / 10

La Chanel, trecutul este imposibil de ignorat. Tweed-ul, perlele, geanta 2.55, pantofii în două culori, costumul cu fustă etc. Puține case de modă dețin atât de multe obiecte pe care le poți recunoaște fără să vezi măcar eticheta.

Problema este că, atunci când repeți aceste articole emblematice prea mult, imaginea de ansamblu riscă să devină repetitivă.

Matthieu Blazy pare să fi înțeles foarte bine care este abordarea corectă

După primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel, pentru Spring/Summer 2027, designerul nu încearcă să se dezică de vocabularul Chanel, dar schimbă modul în care acesta este transpus în ținute.

Tweed-ul se destramă la margini, costumele devin transparente, talia se dezvăluie, iar hainele par să lase din ce în ce mai mult aer între ele și corp. Totul este recognoscibil Chanel dar, în același timp, se simte un suflu nou.

Sezonul acesta colecția este inspirată chiar de Gabrielle Chanel. Blazy construiește fiecare ținută ca și cum ar fi purtate de aceeași femeie de-a lungul vieții ei.

Corsete cu influențe edwardiene, rochii inspirate de anii ’30, fuste cu talie joasă, costume masculine, tutu-uri din tulle și elemente din decenii diferite coexistă fără să încerce să reconstruiască fidel o anumită epocă, sunt doar câteva elemente din universul designerului. 

O geantă veche de aproape 70 de ani deschide show-ul

Primul look spune aproape întreaga poveste. O rochie albă, transparentă și extrem de fragilă, cu o floare în dreptul bustului, este purtată alături de un obiect care nu este o reinterpretare, ci o veritabilă piesă de arhivă: geanta 2.55 care i-a aparținut chiar lui Gabrielle Chanel.

Aceeași geantă reapare și în ultima ținută. Alegerea este o metaforă foarte frumoasă: trecutul deschide și închide colecția, dar ceea ce se întâmplă între ele îi aparține lui Blazy.

Ce îmi place cel mai mult la noul Chanel, sub Blazy, este acest aer extrem de proaspăt. Modul în care designerul alege să stilizeze elemente recognoscibile, iar felul în care schimbă construcția și materialul unor piese pe care le știam deja, mi se pare absolut seducător.

Culorile pe care alege să le folosească sunt un spectacol în sine. Rozuri puternice, albastru cobalt, combinații neașteptate, alături de broderii, suprafețe destrămate și paiete metalice fac ca imaginea clasică a costumului Chanel să pară mult mai puțin cuminte.

95 de păsări deasupra Grand Palais

Deasupra podiumului de la Grand Palais au plutit 95 de păsări gigantice iluminate. Blazy s-a inspirat din păsările migratoare pe care le-a observat în Calabria și a folosit zborul ca metaforă pentru povestea lui Gabrielle Chanel: o femeie care și-a construit succesiv identități diferite până când a devenit Chanel.

Păsările migrează apoi de pe decor direct pe haine. Apar sub formă de nasturi, bijuterii și broderii, în timp ce clutch-urile în formă de nori surprind diferite momente ale zilei.

Libertatea despre care vorbește Blazy se vede și în felul în care se mișcă hainele. Designerul elogiază poetic moștenirea lui Gabrielle Chanel, care, înainte să creeze piesele care astăzi sunt sinonime cu brand-ul, a fost preocupată de eliminarea constrângerilor din garderoba femeilor.

Blazy nu pare interesat doar de obiectele pe care le-a lăsat în urmă Gabrielle, ci și de motivul pentru care aceasta le-a creat.

Blazymania este deja un fenomen

La numai un an de la debut, hainele lui Blazy sunt deja peste tot. Înainte de începerea show-ului, puteai observa o mulțime de femeie traversând Place de la Concorde purtând pantofii Chanel cu vârf contrastant ai designerului, iar în timpul defilării, la Grand Palais aproape că puteai număra la fel de multe perechi din pantofii săi în două culori precum păsările suspendate de tavan.

Blazy a reușit într-un timp foarte scurt să creeze din nou dorință în jurul unor obiecte Chanel.
Rămâne de văzut cât de departe va duce Matthieu Blazy brand-ul Chanel, acum că și-a găsit propria voce.

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Foto: Chanel

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