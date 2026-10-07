4 zodii care au tendința de a avea comportamente toxice

În spatele personalității lor fermecătoare, următoarele zodii ascund laturi întunecate și toxice, așa că ar fi indicat dacă nu ai lega relații prea apropiate cu ele dacă nu vrei să suferi.

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  de  ELLE.ro
4 zodii care au tendința de a avea comportamente toxice

În timp ce unele persoane își pot controla aspectele toxice, altele nu se preocupă deloc, ceea ce le aduce probleme grave în viața personală și cea profesională. Iată ce trăsături toxice au următoarele semne zodiacale:

1. Gemeni

Gemenii au o dorință nesănătoasă de control și ca fiecare aspect din viața lor să fie pus la punct. Se plictisesc repede, sunt indeciși, ceea ce poate duce la confuzii în relațiile amoroase, mai ales că nici nu își comunică în mod deschis dorințele. Au tendința de a pune multe întrebări și de a-și chestiona constant persoana alături de care sunt într-o relație, însă acest aspect ascunde, de fapt, o foarte mare lipsă de încredere de sine. 

2. Leu

Personalitatea cuceritoare a Leilor este umbrită, din păcate, de o impulsivitate de-a dreptul toxică. Nu își acordă timp pentru a analiza complet o situație, așa că uneori pot deveni agresivi din punct de vedere verbal. Rareori sunt cazurile în care să le pese cu adevărat de o persoană, astfel că nu este exclus să mimeze o empatie doar de fațadă. Drept urmare, nu ar trebui să îi crezi neapărat dacă îți vor oferi ajutorul lor.

3. Scorpion

Nativii Scorpion au tendința de a deveni sufocanți și de a nu acorda spațiul necesar unei persoane. Devin geloși foarte repede, iar pasiunea lor pentru cineva se poate transforma într-o clipă într-o obsesie periculoasă și problematică. Sunt ranchiunoși pe termen lung și cu greu ajung să aibă o compatibilitate cu o persoană. Își dezvăluie latura toxică abia atunci când vor să obțină ceva și să fie ei cei care domină totul.

4. Pești

Dacă poți sta departe de nativii Pești, ar fi bine să o faci. Dacă la prima vedere sunt fermecători și te păcălesc cu cât de prietenoși pot fi, ei bine, după un timp, vei vedea că vor începe să te judece tot mai aspru. Sunt imprevizibili și nu poți avea convingerea că își vor ține promisiunea. Creează în jurul lor tot timpul drame, ceea ce induce o atmosferă toxică în orice context, fie că este unul personal sau profesional.

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Foto: PR

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