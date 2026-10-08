Zodiile care își doresc o nuntă intimă și cu puțini invitați

Aceste zodii preferă o nuntă intimă și să nu aibă foarte multe presiuni în privința evenimentului.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care își doresc o nuntă intimă și cu puțini invitați

Sunt oameni care nu se simt în largul lor, poate sunt anxioși, atunci când sunt înconjurați de foarte mulți oameni, așa că fiecare eveniment la care participă poate veni cu multe presiuni pentru ei. În cazul lor, alegerea de a avea o nuntă restrânsă nu ar trebui să te mire.

Există câteva semne zodiacale care visează ca nunta lor să fie intimă, să aibă alături puțini invitați, însă printre ei să se numere persoanele cu adevărat importante, și să fie cât mai departe de haosul cotidian.

Pești

Peștii nu își imaginează că se vor căsători în cadrul unui eveniment excentric sau grandios, ba din contră. Consideră că la nunta lor trebuie să se relaxeze și să se distreze, așa că vor evita orice i-ar putea face să se streseze. Visează să se căsătorească într-un loc discret, cât mai departe de ochii curioșilor, alături de familie și prieteni.

Taur

Taurii nu se simt în largul lor atunci când merg în locuri aglomerate, așa că le evită. Chiar adoră să petreacă timpul singuri și nu văd nicio problemă în asta. Dacă aleg să treacă la pasul următor în relația cu partenerul, se orientează către o nuntă privată, în care să fie împreună cu oamenii importanți din viața lor.

Capricorn

Capricornii nu sunt deloc încântați atunci când sunt nevoiți să fie prezenți la evenimente la care participă foarte mulți oameni. Nu pot ignora toate aceste situații și încearcă pe cât posibil să se obișnuiască cu ideea. Așa că, nu este o surpriză că preferă o nuntă discretă, făcută în secret, în care să fie doar cu persoana iubită.

Scorpion

Poate că nu este un secret faptul că Scorpionii sunt introvertiți și își aleg cu foarte mare atenție prietenii, dar și evenimentele la care participă. Consideră că o nuntă ar trebui să fie un moment de relaxare, bucurie și lipsit de presiuni. Își imaginează că vor avea un eveniment intim, pe plajă și cu puțini invitați. Vor să se simtă confortabil la propria lor nuntă și să nu aibă prea multe responsabilități de care să se preocupe.

Vărsător

Vărsătorii sunt rezervați cu relațiile lor și nu le place deloc ideea de a-și manifesta în public dragostea. Sunt timizi și preferă să își surprindă în privat persoana iubită cu gesturi de afecțiune. În cazul în care se căsătoresc, vor alege să aibă o nuntă discretă, la munte, departe de agitația orașului, și vor vrea ca în acel moment important să fie alături de câțiva prieteni extrem de apropiați.

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Foto: PR

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