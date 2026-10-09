Zvonurile au fost confirmate! Anthony Vaccarello părăsește Saint Laurent după zece ani la conducerea creativă a casei de modă

După un deceniu în care a redefinit estetica Saint Laurent, transformând casa franceză într-unul dintre cele mai puternice branduri ale grupului Kering, Anthony Vaccarello își încheie mandatul de director de creație.

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  . Actualizat 09.10.2026, 10:54,  de  Simion Mădălina
Zvonurile au fost confirmate! Anthony Vaccarello părăsește Saint Laurent după zece ani la conducerea creativă a casei de modă

Anthony Vaccarello părăsește Saint Laurent după zece ani la conducerea creativă a casei de modă, informație confirmată oficial de grupul Kering, proprietarul brand-ului.

Ultima sa prezentare, organizată în septembrie la Paris, a fost  spectaculoasă: o succesiune de ținute aurii care au făcut treptat loc unor siluete complet negre.

Plecarea designerului marchează sfârșitul unei perioade în care Saint Laurent și-a consolidat o identitate vizuală extrem de recognoscibilă, iar vânzările brand-ului aproape s-au triplat, înainte de a înregistra un declin în ultimii ani.

Kering a anunțat că noua conducere creativă va fi comunicată „în curând”. Schimbarea vine într-un moment delicat pentru grupul francez, care încearcă să își redreseze performanțele financiare sub conducerea noului CEO, Luca de Meo.

Zece ani de Anthony Vaccarello la Saint Laurent

Anthony Vaccarello a fost numit director de creatie la Saint Laurent la 36 de ani. În 2016, designerul a preluat o casă de modă a cărei identitate fusese deja puternic influențată de predecesorul său, Hedi Slimane.

Inițial, designerul a păstrat direcția monocromă și siluetele puternice introduse de acesta, pentru ca treptat să adauge mai multă culoare, volum, transparențe și o anumită lejeritate.

Într-o perioadă în care numeroase brand-uri de lux au început să estompeze granițele dintre hainele de podium, garderoba de zi și streetwear, Vaccarello a ales să meargă într-o direcție diferită.

Saint Laurent a continuat să mizeze pe glamour, senzualitate și spectaculozitate, construind o imagine a Parisului nocturn, cu siluete dramatice și prezentări cinematografice, adesea organizate în apropierea Turnului Eiffel.

Designerul și-a construit colecțiile pornind de la arhiva casei, alegând în fiecare sezon anumite elemente din moștenirea lui Yves Saint Laurent și reinterpretându-le într-un limbaj contemporan.

Paltoanele foarte lungi, jachetele bomber cu umeri supradimensionați, rochiile cu volume spectaculoase, colanții extrem de mulați, minirochiile transparente, bijuteriile statement și pantofii stiletto cu vârf ascuțit au devenit elemente recurente ale universului său estetic.

„Este o casă de modă în cazul căreia ai întotdeauna o anumită imagine în minte”, declara Vaccarello într-un interviu acordat lui Tim Blanks pentru The Business of Fashion, înaintea prezentării din martie. „Îmi place să mă joc cu repetarea aceluiași lucru pe care îl ai în minte.”

În 2023, designerul a extins legătura istorică dintre Saint Laurent și cinematografie prin lansarea Saint Laurent Productions. Compania a produs filme premiate, semnate de regizori precum Jacques Audiard, Jim Jarmusch, Pedro Almodóvar și David Cronenberg.

Cine este Anthony Vaccarello

Născut la Bruxelles, într-o familie de origine italiană, Anthony Vaccarello a început inițial să studieze dreptul, înainte de a se orienta către sculptură la prestigioasa școală La Cambre.

În 2006, după absolvire, a câștigat premiul de modă al Festivalului de la Hyères, iar ulterior și-a început cariera la Fendi, unde a lucrat alături de Karl Lagerfeld, specializându-se în designul pieselor din blană.

În 2009 și-a lansat propriul brand, iar doi ani mai târziu a câștigat premiul ANDAM. În 2014 a fost numit director de creație al liniei Versus Versace.

Doi ani mai târziu, Francesca Bellettini, CEO-ul Saint Laurent de la acea vreme, l-a recrutat pentru a conduce direcția creativă a casei franceze. Vaccarello și-a suspendat atunci activitatea propriului brand pentru a se concentra exclusiv asupra Saint Laurent.

De la succes comercial la încetinirea vânzărilor

Dincolo de impactul estetic, mandatul lui Vaccarello a fost unul extrem de important și din perspectivă comercială.

Potrivit The Business of Fashion, vânzările Saint Laurent aproape s-au triplat în timpul conducerii sale, atingând un maxim de 3,3 miliarde de euro.

Deși gențile și sneakerșii nu au avut un rol central în prezentările sale, viziunea senzuală asupra stilului parizian a contribuit la creșterea spectaculoasă a vânzărilor produselor comerciale ale brandului, de la gențile tip plic până la loafers și jachete bomber.

Începând cu 2023, însă, Saint Laurent a început să resimtă încetinirea pieței globale de lux, pe fondul scăderii cererii din partea consumatorilor.

Casa de modă și-a adaptat strategia, concentrându-se tot mai mult asupra clienților cu venituri foarte mari, dispuși să investească în piese exclusiviste: trenciuri din mătase de aproximativ 5.000 de dolari, pantofi cu tocuri foarte înalte și bijuterii supradimensionate.

În 2025, veniturile Saint Laurent au scăzut la 2,6 miliarde de euro, înainte ca brand-ul să revină pe creștere în prima jumătate a anului 2026.

Ce urmează pentru Saint Laurent?

Plecarea lui Anthony Vaccarello reprezintă atât o oportunitate de reinventare, cât și un risc pentru Kering.

Deși Yves Saint Laurent a rămas în istoria modei prin creațiile sale spectaculoase și colecțiile haute couture, designerul a fost și unul dintre pionierii garderobei feminine moderne, introducând piese care au schimbat fundamental felul în care femeile se îmbracă în viața de zi cu zi.

Sub conducerea actualului CEO, Cédric Charbit, Saint Laurent intenționează să acorde o atenție mai mare colecțiilor de zi, modei masculine și articolelor de marochinărie de lux.

Provocarea viitorului director de creație va fi să aducă noutate și diversitate fără să compromită identitatea pe care Saint Laurent și-a construit-o în ultimul deceniu.

După zece ani în care Anthony Vaccarello a transformat senzualitatea într-o semnătură vizuală și a făcut din Saint Laurent una dintre cele mai recognoscibile case de modă contemporane, întrebarea nu este doar cine îi va lua locul, ci și cât de mult va fi dispus brand-ul să se îndepărteze de estetica ce i-a adus succesul.

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