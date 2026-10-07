ChatGPT schimbă shopping-ul online: acum poți proba virtual hainele înainte să le cumperi

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ChatGPT vrea să devină cabina ta de probă

Pe 1 octombrie, OpenAI a lansat global două noi funcții dedicate shopping-ului în ChatGPT. Cea care ne interesează cel mai mult este aceea de virtual try-on: utilizatorii pot încărca o fotografie și pot vedea, cu ajutorul inteligenței artificiale, cum ar putea arăta purtând o anumită haină sau un accesoriu.

A doua funcție, Favorites, permite salvarea produselor descoperite direct într-o bibliotecă personală.

Procesul este foarte simplu. Atunci când ChatGPT afișează un produs eligibil în rezultatele de shopping, lângă acesta apare opțiunea „Try on„. Încarci sau faci un selfie, iar AI-ul generează o imagine în care porți produsul respectiv. Fotografia de referință poate fi păstrată pentru probele următoare și poate fi schimbată sau ștearsă ulterior din setări.

Partea cu adevărat interesantă este însă alta: produsul nici măcar nu trebuie să provină din rezultatele oferite de ChatGPT. Poți încărca, de exemplu, un screenshot cu o jachetă pe care ai găsit-o online și îi poți cere aplicației să îți arate cum ar veni pe tine.

De la „unde găsesc asta?” la „cum ar arăta pe mine?”

Până acum, una dintre marile probleme ale shopping-ului online era distanța dintre imaginea produsului și realitate. Vedem o rochie fotografiată impecabil pe un model, dar trebuie să ne imaginăm singure cum ar funcționa pe corpul nostru. Virtual try-on încearcă să rezolve exact această problemă.

Există însă o precizare importantă: vorbim despre o simulare, nu despre o cabină de probă digitală perfectă. OpenAI avertizează că imaginile generate pot să nu reproducă exact nici produsul, nici aspectul utilizatorului și, mai ales, nu pot garanta că mărimea aleasă se va potrivi. Cu alte cuvinte, AI-ul poate răspunde la întrebarea „îmi place ideea acestei jachete pe mine?”, dar nu înlocuiește încă tabelul de mărimi.

Și OpenAI nu este singurul jucător interesat de această zonă. Google dezvoltă deja propriile instrumente de virtual try-on, inclusiv posibilitatea de a porni de la un simplu selfie. Competiția sugerează că miza este mai mare decât generarea unor imagini simpatice: cine controlează momentul în care consumatorul decide ce vrea să cumpere?

Fashion-tech intră într-o etapă nouă

În era tenebroasă AI au apărut numeroase platforme construite în jurul styling-ului și a recomandărilor personalizate. Acum, o parte dintre aceste servicii încep să fie absorbite de platforme cu sute de milioane de utilizatori.

ChatGPT făcuse deja pași serioși spre shopping. În martie, OpenAI anunța o experiență de descoperire a produselor mai vizuală, cu posibilitatea de a compara opțiuni și de a primi informații actualizate într-o singură conversație.

Iar Favorites completează foarte logic această strategie. Un produs descoperit poate fi salvat în Library sau organizat în foldere pentru mai târziu. Astfel, traseul începe să arate foarte diferit: îi explici AI-ului ce cauți, primești opțiuni, probezi virtual, salvezi favoritele și continui căutarea fără să sari permanent între Google, Pinterest, magazine online și alte zeci de tab-uri.

Cel mai interesant aspect este faptul că AI-ul încearcă să se insereze exact între momentul în care dorim să cumpărăm ceva și momentul în care apăsăm „Buy”. Iar pentru o industrie construită pe dorință și impulsivitate, puține poziții ar putea fi mai valoroase decât aceasta.

Rămâne de văzut câtă lume va alege să folosească această funcție, dar un lucru este sigur: inteligența artificială își face loc într-unul dintre cele mai personale gesturi de consum: alegerea hainelor pe care vrem să le purtăm.

Cabina de probă tocmai a primit un competitor pe care, până acum câțiva ani, nu ni l-am fi imaginat.

Foto: Profimedia

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