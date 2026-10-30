Ilona Brezoianu, despre provocările întâmpinate înainte de a deveni cunoscută și de succes: „Am picat, am stat în șomaj”

Ilona Brezoianu și-a amintit de începutul carierei ei în actorie și despre provocările de care a avut parte înainte să ajungă actriță.

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  de  ELLE.ro
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Ilona Brezoianu a dezvăluit detalii mai puțin știute publicului larg despre drumul ei în actorie și despre obstacolele cu care s-a confruntat în traseul ei artistic. 

Ilona Brezoianu, despre începutul carierei sale

Ilona Brezoianu, care este născută în orașul Giurgiu, și-a dat seama din perioada liceului că are înclinații spre actorie și a urmat cursuri în domeniu. Așa că, actrița s-a orientat către o facultate de profil, mai exact UNATC, unde nu a intrat din prima. Deși a avut instinctul de a se înscrie la o altă facultate, a luat decizia de a aștepta un an și de a încerca să dea din nou admitere. După ce s-a pregătit mult mai serios și temeinic, actrița a intrat la teatru. 

Recunoașterea industriei a venit devreme pentru Ilona Brezoianu. La 26 de ani, a obținut marele premiu la Festivalul International al Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru” pentru spectacolul „Fata din curcubeu”, scris și regizat de Lia Bugnar. Pentru același proiect, a fost răsplătită cu premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Teatru Independent UNDERCLOUD. Actrița a jucat în mai multe filme, precum Sieranevada, Moon Hotel Kabul, Urma, Întregalde, Imaculat, Boss și Căsătoria

Pentru Ilona Brezoianu, experianța de a nu intra la facultate din prima a întărit-o și a determinat-o să nu renunțe la visul ei de a face actorie

„Nu, n-am luat din prima. Am picat, am stat în șomaj, am făcut naveta Giurgiu-București, m-am pregătit și am dat din nou și am intrat. Am stat un an acasă la Giurgiu în condițiile în care toți colegii mei de liceu făceau facultăți, că se înscriseseră la alte facultăți, intraseră. Și eu am rămas în Giurgiu.

Da, tot la teatru am vrut să dau. În primul an am dat tot așa la toate trei. Am dat și la Hyperion și la Spiru-Haret și nu am intrat la niciuna. Și în al doilea an am intrat la toate trei. Și am ales să mă duc la UNATC. Și am zis da, uite că era ceva acolo. (…) Erau alte posibilități, dar când puteam mergeam și la teatru la Giurgiu. Acolo am fost de multe ori. La București mai puțin, dar oricum imaginea mea despre București era că e o chestie așa wow, ajunsesem în București și la Teatru Național. Mi se părea extraordinar”, a spus Ilona Brezoianu în podcastul „Acasă la Măruță.”

Ilona Brezoianu a fost susținută de la început de mama ei

Un aspect care nu se știa până acum este faptul că mama Ilonei Brezoianu are la rândul ei un parcurs în domeniul artistic. 

„Maică-mea întotdeauna a avut o latură artistică. Ea cântă, a cântat și când era tânără și acum în ultima perioadă, înainte să se mute în București, a cântat în corul bisericii de la Giurgiu. Ea a avut înclinații artistice și m-a susținut în tot demersul ăsta artistic. Ea mă ducea la canto, la tot ce însemna artă ea era ok, mă bag.”

În perioada copilăriei, Ilona Brezoianu organiza în familie spectacole și se pregătea, într-un fel, pentru ceea ce avea să îi devină mai târziu meseria ei. 

„Cântam, aveam o orgă, inventam melodii acolo, cântam, după aceea spuneam o poezie, apoi începea spectacolul. Făceam tot felul de chestii de acestea. Rupeam bilete, trebuia să plătească maică-mea și cu taică-miu ca să mă vadă pe mine. Și eu veneam și ziceam: „Gata, începe spectacolul!” Și ei veneau în dormitor. Și eu le spuneam: „Acum am o poezie, acum am un cântec” și țineam așa câte jumătate de oră de show și toată lumea era: „Wow, ce tare. Bravo. Super.”

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