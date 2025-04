Andreea Marin, dezvăluiri surprinzătoare despre începutul carierei sale și relația cu fiica ei, Violeta: „Nu existau șansele de astăzi”

Andreea Marin a dorit să mențină vie o tradiție de familie și și-a botezat fiica, născută din relația cu Ștefan Bănică, Violeta, același purtat de mama ei. Astfel, prenumele a ajuns la a treia generație. În fiecare an, de Florii, vedeta TV își rezervă timpul pentru cea mai dragă persoană din viața sa.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Marin a vorbit atât despre ziua de nume pe care o sărbătorește împreună cu fiica ei, cât și despre direcția profesională pe care a ales să o urmeze. Schimbarea spre televiziune a venit devreme, iar sprijinul tatălui său i-a fost esențial. El a crezut în decizia fiicei lui, chiar dacă aceasta avea doar 18 ani când și-a început cariera pe micul ecran.

Întrebată despre cei 32 de ani de carieră și despre forma fizică de invidiat în care se află, Andreea Marin a declarat:

„Sunt 50 de ani de viață și 32 de carieră. Într-adevăr, nu știu când a trecut timpul și mai ales cum. Eu mă simt foarte tânără în suflet și cred că e important să ne placă ce am ales să facem, să iubim ceea ce facem. Asta ne ține cumva și tineri, asta ne face să fim și motivați, pentru că altfel ar exista o rutină, care nu ne-ar permite să simțim entuziasmul, fericirea.”

Vedeta are planuri în următoarele zile, dat fiind că atât ea cât și fiica ei poartă nume de flori. Andreea Marin a dezvăluit că vor sărbători împreună această zi, bucurându-se de momente prețioase mamă-fiică.

În prezent, fiica Andreei Marin, în vârstă de 17 ani, este în clasa a XII-a în cadrul unui liceu privat din București și a fost acceptată Cornell University din statul New York, unde va începe cursurile în toamna acestui an.

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au vizitat facultatea din America unde va învăța tânăra, iar prezentatoarea s-a declarat impresionată de ce a văzut în campusul universitar.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu. Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor. Natura cat vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră. Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a povestit Andreea Marin pe rețelele de socializare.