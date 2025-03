Andreea Marin, imagini inedite cu grădina ei, de care este tare mândră: „Zâmbete viu colorate”

Andreea Marin se mândrește cu grădina din curtea casei sale, pe care a numit-o „grădina cu miresme” și de care se îngrijește frecvent.

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin împărtășește des cu fanii imagini cu grădina din curtea casei sale. La începutul acestei primăveri, vedeta și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu noi imagini cu florile splendide care se regăsesc în grădina ei pe care o îndrăgește extrem de mult.

Andreea Marin a vorbit cu mai multe ocazii despre pasiunea ei pentru grădinărit și despre faptul că își găsește liniștea și pacea în natură. Așa că, nu este tocmai o surpriză faptul că vedeta se bucură acum de o grădină impresionantă, bogată de flori de tot felul și pomi fructiferi. Cu toate că este implicată într-o mulțime de proiecte profesionale, Andreea Marin își găsește timp să se ocupe și de grădina ei și să planteze tot ceea ce își dorește.

Acum ceva timp, Andreea Marin a povestit pe Instagram despre cât de fericită este cu grădina ei roditoare, la care a muncit extrem de mult. Vedeta își găsește refugiul și evadarea din agitația cotidiană în colțul ei de natură pe care și l-a amenajat după bunul plac.

„Nu am crescut la țară. Și poate tocmai de aceea, am tânjit mereu după vacanțele cu tălpile în țărână, cu natura drept prietenă, cu animale jucăușe alături, toate acestea erau bucuriile fiecărei veri pe care le aveau unii dintre prietenii mei și eu nu. Nu am copilărit nici într-o metropolă, Romanul meu natal din ținutul Neamțului mă ajuta să mă simt ca un Nică din Humulești adeseori, îmi oferea normalitatea și copilăria liberă pe care azi cei mici de la oraș nu le mai simt la fel. Nu aveam gospodăria de azi și nici grădina cu miresme la care am visat și sunt fericită că am reușit să ajung să trăiesc dimineți cu tălpile-n iarbă, joaca alături de prietenii mei pufoși, plăcerea de a culege propriile legume proaspete și de a le simți aroma imediat în bucătăria noastră. Pentru unii, poate toate acestea nu sunt o mare scofală. Pentru mine, prietenia cu pământul și roadele lui, a sta cu o carte în mână la umbra unui măslin, măr, cireș, vișin, cais, a culege direct din pom mandarine sau rodii, a vedea via cum crește de la an la an, a simți mireasma lavandei, a mentei proaspete, a busuiocului cu frunza cât palma sau gustul legumelor, verdețurilor și fructelor autentice de odinioară, crescute fără chimicale, doar cu iubire, grijă, soare și apă, a asculta ciripitul păsărelelor în zori, toate acestea înseamnă mult”, a povestit Marin în cadrul unei postări de pe Instagram.